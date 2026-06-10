西日本、全域攻めます。東日本200物件で培った民泊運営＆清掃ノウハウをそのまま持ち込み
民泊の清掃から運営まで一括管理するサービスを展開する株式会社Hypage（本社：東京都渋谷区道玄坂、代表取締役：志賀 匠一郎）は、これまで東日本エリアを中心に約200物件の運営代行を手がけてきた実績をもとに、
2026年6月より愛知県への進出を皮切りに、西日本エリアへの本格展開を開始します。
それに伴い、物件オーナー様および協力会社様のパートナーを広く募集いたします。
■ 東日本で培った実績を、西日本へ
Hypageはこれまで東京を拠点に東日本エリアで民泊運営代行を展開し、約200物件の管理実績を積み上げてきました。
清掃・ゲスト対応・収益管理をすべて自社で完結させる体制が評価され、オーナー様からの継続率・満足度ともに高水準を維持しています。
そのノウハウと体制を、そのまま西日本に持ち込みます。
愛知県（名古屋）を皮切りに、関西・九州を含む西日本全域、今すぐ対応できます。
エリアを理由に諦める必要はありません。どこでもまずはご連絡ください。
■ こんなお困りはありませんか？
【物件オーナー様】
「空き部屋があるけど、何から手をつければいいか分からない…」
「民泊を始めたいけど、ゲスト対応や清掃が不安で踏み出せない…」
「今の運営代行業者の対応に不満があって、乗り換えを考えている…」
「清掃業者と運営業者がバラバラで、管理が面倒になってきた…」
「稼働率が上がらず、思ったより収益が出ていない…」
【協力会社様】
「民泊案件に興味はあるけど、運営ノウハウがなくて手が出せない…」
「清掃・リフォームの仕事はしているが、民泊領域での取引先を探している…」
「地元エリアには強いけど、全国規模のパートナーとつながりたい…」
■ 清掃から運営まで、すべて1社で完結。必要な工程だけでもOK
他社では複数の業者に分散しがちな業務を、Hypageは1社で完結させます。
立ち上げ支援
家具家電の手配・設置、インテリアコーディネート,行政手続きサポート
OTA管理
Airbnb・booking.com等へのリスティング作成・価格最適化
ゲスト対応
チェックイン案内・トラブル対応・多言語サポート
清掃・原状回復
自社清掃チームによるチェックアウト後の徹底清掃
アメニティ補充
消耗品の在庫管理・補充手配
レビュー管理
高評価維持のための運営改善サイクル
「清掃だけ頼みたい」「ゲスト対応だけ任せたい」、それでも問題ありません。
必要な工程だけのスポット依頼も大歓迎です。
まるごとでも、部分的でも、オーナー様のペースに合わせて柔軟に対応します。
■ 募集内容
【物件オーナー様】
愛知県をはじめ西日本エリア全域にお持ちのマンション・戸建て・空き室を民泊として有効活用しませんか？
関西・九州など、どのエリアでも今すぐご相談いただけます。
運営に関わる手間はすべてお任せいただけます。
収益シミュレーションは無料でご提供します。
【協力会社様】
清掃業者・不動産管理会社・リフォーム・内装会社など、民泊運営に関わるあらゆる業者様を歓迎します。
エリア・業種問わず、一緒に西日本の民泊市場を動かしましょう。
■ 代表コメント
「東日本での約200物件の運営を通じて、清掃から運営まで自社完結できる体制を作り上げてきました。
愛知県への進出を機に西日本全域へ、そして全国へと展開を加速させます。
関西でも九州でも、ご連絡いただければ今すぐ動けます。
『全部任せたい』でも『ここだけ手伝ってほしい』でも柔軟に対応できるのがHypageの強みです。
遊休物件をお持ちのオーナー様、地域をよく知る協力会社様、ぜひ一緒に西日本の民泊市場を盛り上げましょう。」
――代表取締役 志賀 匠一郎
■ お問い合わせ
会社名
株式会社Hypage
所在地
本社：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C
名古屋支店：愛知県名古屋市中区丸の内３丁目14番32号 7F
代表
志賀 匠一郎
TEL
03-6820-6717
info@s-hypage.com
URL
https://s-hypage.com