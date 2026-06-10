西日本、全域攻めます。東日本200物件で培った民泊運営＆清掃ノウハウをそのまま持ち込み

株式会社Hypage

民泊の清掃から運営まで一括管理するサービスを展開する株式会社Hypage（本社：東京都渋谷区道玄坂、代表取締役：志賀 匠一郎）は、これまで東日本エリアを中心に約200物件の運営代行を手がけてきた実績をもとに、

2026年6月より愛知県への進出を皮切りに、西日本エリアへの本格展開を開始します。

それに伴い、物件オーナー様および協力会社様のパートナーを広く募集いたします。

■ 東日本で培った実績を、西日本へ

Hypageはこれまで東京を拠点に東日本エリアで民泊運営代行を展開し、約200物件の管理実績を積み上げてきました。

清掃・ゲスト対応・収益管理をすべて自社で完結させる体制が評価され、オーナー様からの継続率・満足度ともに高水準を維持しています。

そのノウハウと体制を、そのまま西日本に持ち込みます。

愛知県（名古屋）を皮切りに、関西・九州を含む西日本全域、今すぐ対応できます。

エリアを理由に諦める必要はありません。どこでもまずはご連絡ください。

■ こんなお困りはありませんか？

【物件オーナー様】

「空き部屋があるけど、何から手をつければいいか分からない…」

「民泊を始めたいけど、ゲスト対応や清掃が不安で踏み出せない…」

「今の運営代行業者の対応に不満があって、乗り換えを考えている…」

「清掃業者と運営業者がバラバラで、管理が面倒になってきた…」

「稼働率が上がらず、思ったより収益が出ていない…」

【協力会社様】

「民泊案件に興味はあるけど、運営ノウハウがなくて手が出せない…」

「清掃・リフォームの仕事はしているが、民泊領域での取引先を探している…」

「地元エリアには強いけど、全国規模のパートナーとつながりたい…」

■ 清掃から運営まで、すべて1社で完結。必要な工程だけでもOK

他社では複数の業者に分散しがちな業務を、Hypageは1社で完結させます。

立ち上げ支援

家具家電の手配・設置、インテリアコーディネート,行政手続きサポート

OTA管理

Airbnb・booking.com等へのリスティング作成・価格最適化

ゲスト対応

チェックイン案内・トラブル対応・多言語サポート

清掃・原状回復

自社清掃チームによるチェックアウト後の徹底清掃

アメニティ補充

消耗品の在庫管理・補充手配

レビュー管理

高評価維持のための運営改善サイクル

「清掃だけ頼みたい」「ゲスト対応だけ任せたい」、それでも問題ありません。

必要な工程だけのスポット依頼も大歓迎です。

まるごとでも、部分的でも、オーナー様のペースに合わせて柔軟に対応します。

■ 募集内容

【物件オーナー様】

愛知県をはじめ西日本エリア全域にお持ちのマンション・戸建て・空き室を民泊として有効活用しませんか？

関西・九州など、どのエリアでも今すぐご相談いただけます。

運営に関わる手間はすべてお任せいただけます。

収益シミュレーションは無料でご提供します。

【協力会社様】

清掃業者・不動産管理会社・リフォーム・内装会社など、民泊運営に関わるあらゆる業者様を歓迎します。

エリア・業種問わず、一緒に西日本の民泊市場を動かしましょう。

■ 代表コメント

「東日本での約200物件の運営を通じて、清掃から運営まで自社完結できる体制を作り上げてきました。

愛知県への進出を機に西日本全域へ、そして全国へと展開を加速させます。

関西でも九州でも、ご連絡いただければ今すぐ動けます。

『全部任せたい』でも『ここだけ手伝ってほしい』でも柔軟に対応できるのがHypageの強みです。

遊休物件をお持ちのオーナー様、地域をよく知る協力会社様、ぜひ一緒に西日本の民泊市場を盛り上げましょう。」

――代表取締役 志賀 匠一郎

■ お問い合わせ

会社名

株式会社Hypage

所在地

本社：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号 渋谷道玄坂東急ビル2F-C

名古屋支店：愛知県名古屋市中区丸の内３丁目14番32号 7F

代表

志賀 匠一郎

TEL

03-6820-6717

MAIL

info@s-hypage.com

URL

https://s-hypage.com