KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田 哲弥、以下「KLab」）は、作家・桜井美帆氏による話題作「セレブのカバンはなぜ小さいのか お金と幸せの秘密ルール」のAIアニメーション映画「The CELEBRITY SECRET」の制作を担当することをお知らせいたします。

KLab、AIアニメーション映画「The CELEBRITY SECRET」を制作～ティザー映像がカンヌ開催の「AI Film Awards」で高評価～

また、本作品のティザー映像は2026年5月にフランス・カンヌで開催されたAI映像アワード「AI Film Awards」に出品され、日本のアニメーションとして高く評価されました。

映画公式サイト

https://thecelebritysecret.com/

カンヌ開催「AI Film Awards」でティザー映像が高評価

2026年5月にフランス・カンヌで開催されたAI映像アワード「AI Film Awards(https://www.filmawards.ai/Cannes-Edition/)」に、全編を通してAI技術を活用して制作した本作品のティザー映像を出品しました。

日本アニメーションの素晴らしい文化と、AIクリエイティブの融合が、国際的なコンテストの場で高く評価されました。

KLab AI GUILDとの連携による制作体制

KLab、AIアニメーション映画「The CELEBRITY SECRET」を制作～ティザー映像がカンヌ開催の「AI Film Awards」で高評価～

本プロジェクトは、KLabが2026年5月に発表したクリエイター共創プロジェクト「KLab AI GUILD」と連携して進行します。

KLab AI GUILDは、AIを活用した映画、動画、音楽、アニメ、キャラクター、ミュージックビデオなどのコンテンツ制作を行うAIクリエイター向け登録制度です。登録クリエイターに対し、得意分野や志向に応じた制作案件を提供します。

本作品では、KLab AI GUILDに参加するクリエイターとの協業を通じて、従来の制作手法とAI技術を融合した新しいアニメ制作モデルの構築を目指します。

KLab AI GUILD公式サイト：https://guild.ai-creative.klab.com

「セレブのカバンはなぜ小さいのか お金と幸せの秘密ルール」について

「セレブのカバンはなぜ小さいのか お金と幸せの秘密ルール」は、作家・桜井美帆氏によるベストセラー小説です。



物語は、「貧乏・不幸マインド」に囚われた派遣社員の主人公・ジュンが、世界を舞台に活躍するメディチーナと出会い、セレブリティの考え方や生き方を学びながら、自らの夢を叶えていく成功ストーリーです。

お金と幸せの秘密のルール「The Celebrity Secret」によって人生が180度好転していく姿を描いた、女性の自立支援やウェルビーイングをテーマにした、スカッと爽快な作品です。

多様性が広がる現代社会において、子どもたちにもおすすめできる内容であり、大人になっても夢を持って生きる大切さや、より良い社会をつくっていく意識を育むきっかけにもなります。

鑑賞後には、自分自身の価値について深く考えさせられ、自己肯定感や自己愛が高まる作品として、多くの読者から支持を集めています。

今回のアニメ映画化では、原作が持つ世界観やメッセージを大切にしながら、AI技術を活用した新たな映像表現に挑戦します。



作品概要

タイトル：The CELEBRITY SECRET

原作：桜井美帆『セレブのカバンはなぜ小さいのか お金と幸せの秘密ルール』

作品形態：アニメ映画

制作：KLab株式会社

製作：The Celebrity Secret 製作委員会

公開時期：2027年公開予定

映画公式サイト：https://thecelebritysecret.com/

原作者・桜井美帆氏 コメント

KLab、AIアニメーション映画「The CELEBRITY SECRET」を制作～ティザー映像がカンヌ開催の「AI Film Awards」で高評価～

かつての私は、恐れや不安に支配され、過度な心配性に悩まされていました。

その影響で、蕁麻疹が出たり、胃が痛くなったり、過敏性腸炎や嘔吐に苦しんだりと、日常生活に支障をきたすほどでした。

不安な心は、いつしか私のカバンを大きくしていました。

「念のために」と、いつも荷物はいっぱい。

用意周到な自分を褒めていた一方で、どこかで「何かが違う」と感じていました。

その心のあり方のままでは、いざという時に失敗したり、本番に弱くなったりして、人生は空回りし、次第に不幸な方向へと傾いていきました。

「こんなに頑張っているのに、なぜうまくいかないのだろう？」

「セレブのカバンは、なぜ小さいのだろう？」

その答えの先にあったのが、「全信頼」という生き方でした。

それは、自分自身だけではなく、周りの人、宇宙、運、そして人生に起こるすべてを信頼するということ。

そのことに気づいてから、私は少しずつ、心配とともにカバンの中の荷物を減らしていきました。

その生き方は、私の存在価値そのものを生まれ変わらせるように、人生を180度変えていきました。

夢は次々と叶うようになり、高校時代に映画部の部長だった私が抱いていた「きっと映画を作らないと死ねない」という想いも、いつしか大切なミッションへと変わっていきました。

そして今、多くの方々のお力をお借りしながら、その夢が現実となりました。

セレブでも何者でもなかった私が、カンヌ国際映画祭のレッドカーペットを歩き、拍手喝采を浴びるという現実を引き寄せることができたのです。

これは、決して私だけの特別な物語ではありません。

あなたにも同じように、夢を叶える力があります。

あなた自身をたくさん祝福し、大切にする時間を増やして、ぜひ私たちの仲間になってください。

そして私は、この映画を通して、日本のアニメーション文化、そして日本人の魂や美しい考え方を、世界へ届けていきたいと考えています。

世界中の女性の自立支援のために。

そして、未来を担う子どもたちのために。

どうか、この作品を応援していただけたら嬉しいです。

クリエイター募集

KLab AI GUILDでは、AIによるコンテンツ制作の各分野において、プロフェッショナルとともに制作に取り組みたいクリエイターの参加を広く募集しています。

以下のページより登録いただいた後、当社での審査を経て、本登録となります。

本登録完了後、得意領域や作風、稼働状況を踏まえ、個別に案件のご依頼を行ってまいります。

応募フォーム：https://guild.ai-creative.klab.com/register.html