世田谷区のインフラを支える株式会社マモル、チームワークを深める熊本への社員旅行を開催

株式会社マモル

「街をマモル。人をマモル。そして、話せる気楽さもマモル。」をコンセプトに掲げる株式会社マモル（所在地：東京都世田谷区、代表者：新舘 豊晃、以下当社）は、日頃より共に公共インフラ整備を支える社員同士の親睦を深め、さらなるチームワークの向上を図るため、熊本県にて社員旅行を実施いたしました。

当社は、道路や上下水道といった生活基盤の整備を通じて「当たり前を守る」ことを使命としています。おかげさまで例年、高い評価をいただいておりますが、その高品質な施工と安全を支える根幹にあるのが、社員同士の円滑なコミュニケーションです。

当社には社長と社員の距離が近く、ベテランが若手を丁寧に指導し、若手がいきいきと急成長できる風通しの良い社風が特徴です。今回の社員旅行は、こうした当社の強みである「アットホームな関係性」をさらに深める一環として開催いたしました。

■ 熊本の歴史や震災の教訓に触れ、役職や年齢の垣根を越えて交流

熊本城などの歴史的・文化的な名所を巡ったほか、夜の懇親会では熊本ならではの美味しい食事を全員で楽しみました。普段の業務を離れ、リラックスした時間を共有したことで、若手からベテランまで自然と会話が弾み、和やかな笑顔があふれる充実した時間となりました。

また今回は単なる観光にとどまらず、2016年の熊本地震から力強く復興を遂げたノウハウを学ぶ機会ともなりました。地域が一丸となってインフラを再建してきた歩みを学ぶことは、大変深い意義を持つものとなりました。

災害に強い街づくりの重要性を改めて全員で共有したことで、日々の施工に対する責任感がさらに高まり、社内の結束を深めるだけでなく、企業としての使命感をより強固にする貴重な体験となりました。

■ 「話せる気楽さ」が現場の安全と高い技術力を育む

こうした社員同士の交流は、「話せる気楽さ」を育む重要な機会です。お互いの人柄を知り、些細なことでも相談しやすい関係性を築くことが、日々の現場におけるスムーズな情報共有や、高い安全意識の維持に直結しています。熊本での旅行を通じて、社員一人ひとりの絆が深まり、一つのチームとしての結束がより高まりました。

■株式会社マモル会社概要

株式会社マモルは、世田谷区を中心に公共インフラ整備を担う建設会社です。「当たり前を守る」ことを使命に、道路や上下水道といった生活基盤の整備を行っています。

社員第一の経営を掲げ、障がい者雇用や地域貢献にも積極的に取り組み、“人と地域”の両方を支える企業を目指しています。

【会社概要】

法人名：株式会社マモル

代表者：新舘 豊晃

所在地：〒157-0077 東京都世田谷区鎌田二丁目12番13号,NDハイム7 202

設立：平成15年11月

事業内容：公共事業建設事業

コーポレートサイト: https://mmr-corp.jp/