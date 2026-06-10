17年連続入賞！MOS世界学生大会2026専門学校生 唯一の日本代表に

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの新潟ビジネス専門学校が、この度MOS 世界学生大会2026 日本代表選考（株式会社オデッセイコミュニケーションズ主催）において、Excel部門・Word部門・PowerPoint部門の3部門全てで、全国上位20名となる入賞者を輩出しました。

大会に入賞した5名の学生

本校は2010年から17年連続で入賞者を輩出※2しており、今回の受賞により累計入賞者数は63名となりました。また、Word・Excel・PowerPointの全3部門で入賞者を輩出し、そのうち2名（ビジネス秘書・事務学科：内田拓海さん／情報ビジネス学科：齋藤翼さん）は2部門でのダブル受賞を果たしました。

さらに、ビジネス秘書・事務学科の内田さんはMOS世界学生大会2026 「Word 2019部門」の日本代表に選出されました。専門学校生として唯一の日本代表選出※1となり、2026年7月26日から29日（現地時間）に米国アナハイムで開催される決勝戦へ出場します。日本代表は世界各国から選出された代表者とともに大会専用の試験に挑み、世界チャンピオンを目指します。

MOS世界学生大会2026 「Word 2019部門」の日本代表 内田さん

【表彰式について】

2026年6月3日(水)に東京都内で開催された表彰式では、全国から集まった入賞者が表彰され、本校からは今回入賞した5名が出席しました。学生たちはこれまでの努力と成果が認められ、表彰状と記念品が授与されました。

【入賞学生のコメント】

内田 拓海さん（Word 2019部門 日本代表／Word部門・PowerPoint部門入賞）

NBCに入学して、この大会には挑戦したいと思っていたので、2部門で入賞できたことがとても嬉しいです。ショートカットキーやタイピングなど、入学前より格段にパソコン操作が上達したことを実感しています。

齋藤 翼さん（Excel部門・PowerPoint部門入賞）

PowerPointはNBCに入学してから初めて触れたので、まさか入賞できるとは思っていませんでした。先生が一つひとつの操作を丁寧に教えてくれるので、パソコンが高校の時よりもさらに得意になりました。

和田 菜月さん（Word部門入賞）

高校時代はパソコンが苦手でしたが、パソコン未経験だった先輩が入賞したことを知り、私も挑戦しました！地道に練習した成果を出すことができてよかったです。

今回の結果は、本校が実践的なIT教育と資格取得支援に力を入れてきた成果の一つです。本校では授業の中でOfficeスキルの習得から資格取得までをサポートし、ビジネス現場で求められる実践力の育成に取り組んでいます。

17年連続入賞という継続的な実績に加え、専門学校生唯一の日本代表を輩出できたことは、本校の教育力を示す成果となりました。

今後も新潟ビジネス専門学校は、社会で活躍できるデジタル人材の育成に努めるとともに、世界へ挑戦する学生を手厚くサポートしてまいります。

【MOS世界学生大会2026 日本代表選考について】

参加対象者（参加資格）…2025年3月1日～2026年2月28日にマイクロソフト オフィス スペシャリスト（MOS）に合格した方で、受験時に大学、短期大学、専門学校、高等学校、高等専門学校、高等専修学校に在籍する学生。

→全入賞者の公式発表日…MOS世界学生大会公式サイト内で4月2日（木）に発表。

【MOS世界学生大会2026 日本代表選考 本校入賞者※１】

■Word部門

・内田 拓海さん（ビジネス秘書・事務学科） ※日本代表

・和田 菜月さん（ビジネス秘書・事務学科）

■Excel部門

・遠藤 真子さん（ビジネス秘書・事務学科）

・齋藤 翼さん（情報ビジネス学科）

■PowerPoint部門

・内田 拓海さん（ビジネス秘書・事務学科）

・齋藤 翼さん（情報ビジネス学科）

・酒井 結菜さん（ビジネス秘書・事務学科）

※内田拓海さん、齋藤翼さんは2部門で入賞。

※1 MOS世界学生大会2026 日本代表選考 （各部門入賞者）および日本代表について

https://mos.odyssey-com.co.jp/competition/2026/2026_japan.html

※2 2010年～2026年までの入賞実績 （2026年6月時点 当校調べによる）

2010年大会実績：1部門入賞（Word部門）

2011年大会実績：1部門全国1位（Excel部門）、2部門入賞（Word部門、PowerPoint部門）

2012年大会実績：1部門入賞（Word部門）

2013年大会実績：1部門全国1位（PowerPoint部門）、1部門入賞（Word部門）

2014年大会実績：1部門全国1位（Word部門）、全部門入賞（Word部門、Excel部門、PowerPoint部門）

2015年大会実績：2部門全国1位（Word部門、PowerPoint部門）、1部門入賞（Excel部門）

2016年大会実績：1部門全国1位（Word部門）、1部門入賞（Word部門）

2017年大会実績：2部門全国1位（Excel部門、PowerPoint部門）、1部門入賞（Word部門）

2018年大会実績：全部門全国1位（Word部門、Excel部門、PowerPoint部門）、1部門入賞（Excel部門）

2019年大会実績：全部門全国1位（Word部門、Excel部門、PowerPoint部門）、全部門入賞（Word部門、Excel部門、PowerPoint部門）

2020年大会実績：2部門全国1位（Word部門、PowerPoint部門）、2部門入賞（Word部門、PowerPoint部門）

2021年大会実績：1部門全国1位（Word部門）、2部門入賞（Excel部門、PowerPoint部門）

2022年大会実績：1部門全国1位（PowerPoint部門）、1部門入賞（Excel部門）

2023年大会実績：1部門全国1位（Excel部門）、2部門入賞（Excel部門、PowerPoint部門）

2024年大会実績：1部門全国1位（Excel部門）、全部門入賞（Word部門、Excel部門、PowerPoint部門）

2025年大会実績：全部門入賞（Word部門、Excel部門、PowerPoint部門）

2026年大会実績：全部門入賞（Word部門、Excel部門、PowerPoint部門）

※2025年大会より順位発表が廃止され、全国上位20名までが入賞という形に発表方法が変更となりました。

＜MOSとは＞

マイクロソフトオフィススペシャリストの略称でWord、Excel、PowerPointなどMicrosoft Office製品の知識・操作スキルを客観的に評価・証明する資格試験です。1997年の試験開始から受験者数はのべ520万人を超え、パソコン分野では国内最大規模の資格試験となっており、学生から社会人、シニアまで幅広い年代の方が受験しています。（参照：MOS公式サイトより https://mos.odyssey-com.co.jp/about/）

＜新潟ビジネス専門学校について＞ https://www.nbc.ac.jp/

今まで13,000人を超える卒業生を輩出してきたビジネス総合校。医療事務・くすり・美容・販売・情報・ＩＴ・デザイン・イベント・広告デザイン・経営など各業界のプロから最新の知識を学ぶことを重視しており、学校全体での連携先企業は60社以上。質の高い実践教育を実施しております。

＜NSGグループについて＞ https://www.nsg.gr.jp/

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。