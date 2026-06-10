新たにパートナーとして日本ハム株式会社が参画、北海道を舞台に世界中のスタートアップと事業共創を行う「Hokkaido F Village X（HFX）」

Scrum Ventures LLC

スクラムベンチャーズとスクラムスタジオ株式会社による、北海道の魅力向上や地域課題の解決をテーマに、北海道及び北海道ボールパークFビレッジを拠点とし、グローバルスタートアップとパートナー企業や自治体との事業共創を目指すグローバルアクセラレーションプログラム「Hokkaido F Village X」（以下、HFX）に、新たにパートナー企業として日本ハム株式会社が加わりました。

日本ハム株式会社は、北海道、そして日本を代表する食品企業として、食肉・加工食品をはじめとする幅広い事業基盤と、畜産・食品製造に関する豊富な知見・アセットを有しています。HFXでは、畜産副産物や未利用資源の高付加価値化、新たなたんぱく質・健康機能性食品の開発、加工食品における新しい価値創出、食品ロス削減やサプライチェーンの高度化、生産現場の省人化・生産性向上などの領域において、スタートアップとの共創可能性を探索していきます。北海道の農畜産資源やフィールドを活かしながら、持続可能で新しい食産業の創出につながる取り組みを期待しています。

HFXは第2期プログラムに参加するスタートアップを募集中です。

詳しくはHFXウェブサイトをご覧ください。

https://hfx.jp/

● 主催：Scrum Ventures LLC、スクラムスタジオ株式会社

● 運営協力パートナー：株式会社 ファイターズ スポーツ＆エンターテイメント

＜スクラムベンチャーズについて＞

スクラムベンチャーズは、米国と日本を拠点にアーリーステージのスタートアップ企業に投資するベンチャーキャピタルです。これまでにAI＆ロボティクス、気候テック、モビリティ、ヘルスケア、コマース、スポーツ＆エンターテインメントなど幅広い分野の革新的な140社を超えるスタートアップに投資を行っています。資金提供に加え、事業成長支援、共同投資家の紹介、グローバル展開支援、事業提携先の紹介など、投資先企業の企業価値向上に取り組んでいます。子会社であるスクラムスタジオ株式会社を通じて、日本企業とグローバルスタートアップの新規事業創出も行っています。

会社名：Scrum Ventures LLC

代表者：ジェネラルパートナー 宮田 拓弥（創業者）

本社所在地：米国・サンフランシスコ市

設立日：2013年2月

業務内容：ベンチャー投資事業

URL：https://scrum.vc/ja/

＜スクラムスタジオ株式会社について＞

日本企業とグローバルスタートアップの新規事業創出を手掛けるスクラムスタジオ株式会社は、オープンイノベーションの手法を活用し、各業界を代表する大企業パートナー、スタートアップ、自治体との共創を支援する『Hokkaido F Village X』や『Full Bloom』などのプログラムの企画運営をする「事業共創事業」や、海外スタートアップの日本進出を支援する「インキュベーション事業」を行っています。スクラムスタジオ株式会社は、日本企業と世界中のスタートアップとの新たな事業、価値創造を推進します。

会社名 ： スクラムスタジオ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 正巳

本社所在地： 東京都港区

設立日 ： 2020年8月

業務内容 ： 新規事業創出スタジオ事業、オンラインプラットフォーム事業

URL：https://scrum.vc/ja/studio/

＜お問い合わせ先＞

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】

担当: 三浦

Email: contact@scrum.vc

【『Hokkaido F Village X』に関するお問い合わせ先】

担当: 清水

Email: hfxpr@scrum.vc

https://hfx.jp/