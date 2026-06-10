GAIZER Consulting、採用支援・営業組織マネジメント支援事業を同時に提供開始

GAIZER Consulting株式会社

GAIZER Consulting株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：梅田翔五、以下「当社」）は、組織拡大を阻む2つの大きな問題である、採用と組織マネジメントを同時に支援していくため、営業組織に特化した採用支援事業と組織マネジメント支援事業を提供開始しましたので、お知らせいたします。

事業立ち上げの背景

近年、少子高齢化による人手不足や営業職の採用難易度の高まりを背景に、企業にとって優秀な営業人材の確保はますます難しくなっています。また、終身雇用や年功序列を前提とした働き方が変化し、人材の流動性が高まる中で、採用した人材が「なぜこの会社で、この仕事に取り組むのか」という内発的動機を持ち、活躍し続けられる組織づくりの重要性も増しています。

さらに、AIの普及により営業職に求められる役割は変化しています。営業職は完全に代替されにくい一方で、顧客理解、課題設定、意思決定支援など、より高度な役割が求められるようになっており、営業組織をつくる難易度は高まっています。

こうした時代においては、単に採用人数を増やすだけの支援ではなく、営業という職種への高い解像度をもとに、入社後に本当に活躍する人材の採用と、成果を生み出す組織づくりを一体で支援することが重要です。

営業組織づくりには、「自社に合った人材の採用」「オペレーション・制度・KPIなどのハード面の整備」「エンゲージメント・文化・コミュニケーションなどのソフト面の整備」が欠かせません。GAIZER Consultingは、これらの土台となる採用力とマネジメント力の強化を支援するため、「採用支援」と「営業組織マネジメント支援」の提供を開始いたします。

採用支援事業について

GAIZER Consultingの採用支援は、法人営業職に特化した採用支援および採用代行サービスです。「法人営業経験3年以上」などといった抽象的な採用基準ではなく、自社の商材、顧客、営業方法、組織内での役割、所属組織の特徴のなどの観点から営業人材に必要な特性を見極める独自メソッド「SALES 5 ELEMENTS」を活用し、企業ごとに本当に採用すべき営業人材の定義から支援します。

採用戦略の設計から、採用要件の整理、候補者への訴求、採用実務の実行までを一気通貫で支援し、単なる採用人数の充足ではなく、入社後に成果を出す営業人材の採用を実現します。特に、営業体制の立ち上げ・強化を目指すスタートアップから中堅企業に対し、採用と組織づくりの両面から伴走します。

▼お問い合わせはこちらから

https://lp.gaizer.co.jp/recruitmentconsulting

営業組織マネジメント支援事業について

GAIZER Consultingの営業組織マネジメント支援事業は、法人営業組織に特化したマネジメント支援サービスです。成果を生み出す営業組織には、営業戦略やKPI、会議体、育成体制、評価・フィードバックなど、営業組織に必要なマネジメントが現場まで行き届いていることが不可欠です。GAIZER Consultingは、営業現場と営業組織マネジメントを熟知したコンサルタントが、営業マネージャーに伴走し、実践的で再現性のあるマネジメントの型づくりを支援します。

本サービスでは、単なる営業手法の提供にとどまらず、営業組織の課題整理、マネジメント体制の設計、育成・定着の仕組みづくり、現場への運用定着までを一気通貫で支援します。営業活動を実際に成果へ変えるのは「組織」と「人」であるという考えのもと、属人的な営業活動に依存しない、持続的に成果を生み出す営業組織の構築を目指します。

▼お問い合わせはこちらから

https://lp.gaizer.co.jp/salesmanagementconsulting

GAIZER Consultingについて

【会社概要】

社名：GAIZER Consulting株式会社（https://www.gaizer.co.jp/）

本社：東京都渋谷区道玄坂1-16-6 二葉ビル8b

代表者：代表取締役 梅田翔五

設 立：2025年2月2日

事業内容：営業職を中心とした採用支援・組織マネジメント支援事業

ミッション：人が本来持つ熱を成果に、そして社会的価値へと昇華させる。その可能性を信じ、具体的な支援で実現していく。それがGAIZER Consultingの使命です。

【代表プロフィール】

梅田 翔五 / Shogo Umeda

上智大学経済学部 2010年卒。大手製薬企業や大手人材サービス企業など、複数社にて営業活動、営業組織マネジメントに従事し、全社表彰を3社で経験。博報堂グループの営業支援会社 セレブリックスにて、3つのHR事業を統轄。日本一の営業を決める大会「S1グランプリ2023」準優勝。

・ RPO(採用代行)、求人広告代理店、人材紹介と3つのHR事業を統轄

・ HRtech SaaSの営業組織マネジメント

・ 営業パーソン2,000名以上の転職・キャリア支援

・ 日本一の営業を決める大会「S1グランプリ2023」準優勝。

・ 日本実業出版社より「営業の転職 成果と納得を手にするキャリア戦略」出版。

・ 組織マネジメント経験10年、営業経験16年。

X：https://x.com/job_and_life

Linkedin：https://jp.linkedin.com/in/shogoumeda19870128