「商談につながる展示会」へ。デザインファーストが企画から商談化まで一貫支援する新サービスを開始。

デザインファースト株式会社展示会支援に特化した特設サイト。導入400社・累計1,000件超のプロジェクト実績をもとに、企画から施工・撤去まで一貫対応（LP：https://expo.designfirst.co.jp/）

デザインファースト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：長堀泰幸）は、マーケティング・コミュニケーション領域に特化したプロ人材のマッチング型業務支援サービス「マーコムバンク」において、BtoB企業の展示会出展を対象とした支援を開始しました。これまで施工・デザイン・印刷など複数の外注先に分かれていた展示会業務を一本化し、出展目的の整理から会期後の商談化まで一貫して支援します。企業の状況に応じて、必要な工程だけを依頼することも可能です。

背景：展示会の価値が再評価される一方、出展業務は複雑化している

マーコムバンクの支援体制。640名以上のプロ人材から、企業の課題に応じて最適な人材をアサインし、品質と進行を一括管理する

オンライン商談が定着するなかで、見込み顧客と対面で接点を持てる展示会の価値は、むしろ高まっています。一方、成果を出すために求められる業務はブース設営だけにとどまりません。出展前の訴求設計、来場者を引き込む導線設計、会期中の営業活動、会期後の商談化フォローまで、一連の設計が投資対効果を大きく左右します。

しかし、これらを体系的に設計するノウハウは社内に蓄積されにくく、多くの企業では担当者が通常業務と兼任で対応しているのが実情です。施工・デザイン・印刷・広告といった外注先を個別に選定し、要件を伝え、進行を管理する負担も重く、結果として「前回と同じ形」での出展が繰り返されやすくなっています。

構造的な課題：分断された発注構造が、担当者に負担を集中させる

従来、施工会社が担うのは「ブースを作る」工程であり、出展目的の整理、訴求メッセージの設計、当日の営業設計、会期後のフォロー設計といった業務は発注側に残りやすい構造でした。これらをまとめて任せられる受け皿が十分に整備されてこなかったため、展示会担当者は複数のパートナーをつなぐ調整役を担わざるを得ず、本来注力すべき営業活動や顧客対応に時間を割きにくい状況が生まれていました。

サービス概要：展示会業務を「企画から商談化まで」一貫して支援

「マーコムバンク 展示会特化支援」は、BtoB企業の展示会出展を対象に、企画・ブース設計・制作物・施工・当日運営・会期後フォローまでを一貫して支援する新サービスです。デザインファーストは、展示会をはじめマーケティング・コミュニケーション領域の各分野で640名以上のプロ人材ネットワークを有し、企業の課題や目的に応じて最適な人材をアサインします。品質と進行は同社が管理し、「展示会に出たい」という初期相談の段階から対応するため、担当者が複数の外部パートナーを個別に探す負担を軽減します。

特徴：一気通貫と、必要な工程だけを選べる柔軟性

展示会の全工程のうち、従来は発注側に残りがちだった企画・当日運営・会期後フォローまでをマーコムバンクがカバー（Before／After比較）

本サービスの特徴は、企画から商談化まで一貫して支援できる対応範囲の広さと、必要な工程だけを依頼できる柔軟性の両立にあります。「ブース設計だけ」「会期後のフォロー施策だけ」「デザインと制作物だけ」といった部分的な依頼から、「企画から施工、会期後フォローまで一括」という依頼まで、状況に合わせて支援を組み合わせられます。

▼ 対応範囲

- 展示会前：出展目的の整理、コンセプト・ターゲット設計、訴求メッセージ・導線設計、展示会ディレクション、営業資料・販促チラシ・パンフレット・パネル・LP・広告クリエイティブ等の制作- 準備～会期中：ブース施工、空間・導線設計、制作物の管理、当日の営業活動支援、来場者対応設計- 展示会後：商談化フォロー、テレコール、メルマガ配信、フォロー資料制作、営業導線設計

提供価値：工数を下げ、コストを適正化し、成果につなげる

本サービスが目指すのは、展示会担当者を調整業務から解放し、出展を「成果につながる接点づくり」へと位置づけ直すことです。具体的には、次の3点を重視しています。

１.業務工数の削減

外注先の選定・要件整理・進行管理・品質確認を一手に引き受けることで、担当者が本来の営業活動に集中できる体制を整えます。

２.コストの適正化

従業員を抱えず独立したプロ人材を起用するモデルにより、中間コストを抑えた体制を実現します。さらに、既存の出展内容を見直し、過剰仕様や非効率を整理することで、品質を保ったまま投資配分を最適化します。単に費用を下げるのではなく、「どこに投資し、どこを見直すか」を整理する点に重きを置いています。

３.成果志向の設計～内製化

展示会にただ出展するだけでなく名刺の獲得や会期後の商談化までを見据えてフォロー設計を行います。また、これらのノウハウを次回出展時から発注企業側に根付かせて内製化を見据えてプロジェクトを進行します。

▼ご相談の多い業界

特に、BtoBメーカー、製造業、ゼネコン、エネルギー、不動産、IT・SaaS、専門商材を扱う企業様

▼よくいただくご相談

・初めて展示会に出展するけど何をしていいかわからない

・毎年出展しているが見せ方を刷新したい

・施工、制作会社の相見積もり、選定に負担を感じている

・出展後の商談化に課題を感じている

・BtoB商材の魅力を分かりやすく伝えたい

代表コメント

代表取締役 長堀泰幸代表取締役 長堀泰幸

展示会は、見込み顧客と直接向き合える数少ない機会です。その価値を成果に変えられるかは、ブースの完成度だけでなく、出展前の設計から会期後のフォローまでを一貫して描けるかにかかっています。

この一連の業務は、複数のパートナーへの個別依頼で分断されがちでした。私たちは、その分断を引き受ける「発注主側の展示会推進室」のような存在を目指します。本サービスを通じて、BtoB企業の展示会を継続的に改善してまいります。