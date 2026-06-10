【開催報告】自閉症児の親子向け野外体験活動を5/24淡路島・五色町で開催。「自閉症総研ホルン」が“できた！”を増やす玉ねぎ収穫とバーベキューを実施

株式会社パステルコミュニケーション

株式会社パステルコミュニケーション(本社：東京都豊島区、代表取締役吉野加容子)は2026年5月24日(日)、兵庫県淡路島にあるウェルネスパーク五色で、自閉症の子どもとその家族を対象にした体験イベント『自閉っ子野外活動～農業体験とバーベキューをしよう！in淡路島』を開催しました。親子のコミュニケーションをスムーズにして子どもの発達を加速させるプロジェクト「発達科学コミュニケーション」の一環。同プロジェクト講師の今川ホルンが運営する情報サイト『自閉症総研ホルン』が企画しました。埼玉県、大阪府、兵庫県、徳島県から、5家庭22名が参加し、玉ねぎの収穫体験と、バーベキューを満喫。生き物との触れ合い、友達を遊びに誘う姿など、さまざまな成長を見せてくれました。

⬛︎開催の背景

自閉症及び言葉の遅れ等の発達に課題を持つ子は、コミュニケーションに偏りがあり、対人関係を築くことが難しく、発達の特性上、癇癪で暴れたり、大声をあげることがあります。時には、必要以上に慎重になってその場から動かなかったり、遠ざかったりします。興味が特定の物事に集中するほか、手順にもこだわりを持ち、社会生活が困難と感じることもあります。

自閉症の子どもを育てる上で、様々な体験をさせてあげたいと思いながらも、外出先での予想がつかない行動に、保護者等は非常に神経を使うこともあります。今回のイベントは、そのような自閉症の子どもやその家族が安心して余暇を過ごせる場をつくりたいと思い、開催しました。

昨年度に同じ内容のイベントを淡路島で初めて開催し、今年は2度目でした。埼玉や大阪、徳島といった全国各地から、発達科学コミュニケーションを学ぶ保護者とその家族が参加しました。発達科学コミュニケーションは、外出や食事など、子ども達ができたことに対して、「車に乗れたね」「ご飯もぐもぐできたね」と、大人が肯定的な声かけをするコミュニケーション方法です。

イベントでは、我が子だけでなく、参加する子ども達すべてに発達科学コミュニケーションによる声かけをして、多くの成功体験をさせることが狙いです。成功体験を積み重ねることにより、子どもたちの興味や関心を広げ、発達を促し、さらなる成長を目指しました。

⬛︎イベント報告

2026年5月24日（日）、兵庫県淡路島にあるウェルネスパーク五色にて、玉ねぎ収穫体験とバーベキュー交流会を開催しました。玉ねぎ収穫体験では、農園のスタッフの指導のもと、各自が好きな玉ねぎを選び、葉の部分を持って引き抜きました。玉ねぎは子どもにも引き抜きやすく、親子で収穫を楽しみました。

たくさん採れたよ！畑の途中の道の上にも自然がいっぱいたまねぎの苗を一人で持てたね！お花をみつけたよ！

続いて、同公園内にあるバーベキューテラスに移動。大人が見守る中、子ども達が包丁を握って、収穫した玉ねぎを輪切りにしたり、ズッキーニを輪切りにしてドーナツのように中をくり抜きました。子どもたちが自由に切った食材が並び、みんなで美味しく味わいました。

皆んなでわいわいバーベキューお肉やお野菜もいっぱい食べてるね！

＜参加者の感想＞

- 玉ねぎを触った瞬間「イヤ～」と一言。「イヤって言えたね」「イヤなんだね」と肯定しました。あとの時間は、小石集めを楽しみました。- 「虫が」と言って、畑には入れなかったけど、自宅で収穫した玉ねぎを輪切りソテーにして出したら、「めちゃくちゃ美味しい！」と、もりもり食べてくれました。- 自分からお友達に「おいかけっこしよう」とアピールして、初めて遊びに誘っている姿が見られました。- 鯉の餌やりにハマって、「もう１回」の要求や、「食べてくれたね」と、拍手もたくさん一緒にしました。餌がなくなった後も「おしまい」ということを理解して、気持ちを切り替えることができました。- 昨年は、畑に行く気もなかった子が、今年はすぐに畑に入って、手を添えて玉ねぎの苗を渡すと、一気に引き抜くことができました。大きな成長を感じました。- 昨年のバーベキュー時は、他の参加者と距離をおいて過ごすことが多かったのですが、今年は食材を調理しているところまで来たり、席に座って食事をし、みんなのテーブルの間に移動して、ご機嫌にジャンプしている姿を見ることができました。- ホルン先生の始まりの挨拶の中に「目的は、玉ねぎを収穫することでも、バーベキューすることでもなく、子どものできたことに目を向けて、成功体験をつくること」とあり、「子どもにやらせなきゃ」と焦ることなく参加できました。

今回のイベントでは、周りの大人が、我が子と参加する子どもたちを、たくさんほめることを心がけました。その結果、子どもたちが心穏やかに、元気に活動することができました。言葉の発達に遅れのある自閉症の子どもが、周りの大人とコミュニケーションをとろうとする場面も見られ、発達科学コミュニケーションに基づく声かけや、ほめるといった肯定する環境が、子どもに安心感を与えて成長を促すことを実感しました。

自閉症総研ホルンでは、これからも自閉症の子どもやその家族が安心して活動できる場を提供していきます。そして発達科学コミュニケーションの実践を重ね、肯定的に関わってくれる大人を増やし、自閉症の子どもの育ちや学びをあたたかく支えあう社会をつくりたいと思っています。

発達科学コミュニケーション『自閉症総研ホルン』とは？

自閉症の子の「できた！」を増やし自閉症子育てを明るくするためのWEBサイトです。 自閉症子育てという難しい子育てを乗り越えるのは正しい理解と知識です。乗り越えた先でホルンの音色のように、世界にわが子の声が明るく響いていく。そんな世界を作ると決めて“自閉症総研ホルン”と名付けました。当サイトでは、悩む時間を減らして発達させる時間に変えるをモットーに、脳を育ててできることを増やすことをテーマに情報をお届けしていきます。

『自閉症総研ホルン』主宰 今川ホルン

発達科学コミュニケーションマスタートレーナー/帝京大学大学院修了/臨床心理修士/公認心理師/株式会社ここから発達らぼ代表/自閉症の長女を含む3児の母/

埼玉県の病院で臨床心理士として働く中で長女を出産し、長女の自閉症の診断をきっかけに児童発達支援事業所に勤務する。その後、発達科学コミュニケーションに出会い「家での親の声かけ」が自閉症の子を伸ばしていくと確信。発達科学コミュニケーションのマスタートレーナーとして活動する。

わが子のことばの遅れに悩むママやパパに対し、子どものことばを伸ばすおうち療育を教えるとともに、トレーナーを育成している。https://www.instagram.com/horn.imakawa/書籍・メディア掲載情報はこちらhttps://horn2020.com/hornmedia/(https://horn2020.com/hornmedia/?prt)

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー

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