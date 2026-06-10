『Lies of P：コンプリート エディション』がNintendo Switch(TM) 2向けに発売決定！

株式会社 NEOWIZゲームオン

株式会社NEOWIZ（本社：韓国 京畿道城南市、共同代表：金 承徹（キム・スンチョル）/蠔 泰根（ベ・テグン））では、ROUND8 Studio開発の『Lies of P：コンプリート エディション』をNintendo Switch(TM) 2向けに、来る2026年8月6日（木）に発売することを発表いたしました。

ニンテンドーeショップにて現在 予約受付中

ニンテンドーeショップ :https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103579Nintendo Switch(TM) 2向けに発売される『Lies of P：コンプリート エディション』

『Lies of P：コンプリート エディション』は、本編『Lies of P』に加え、昨年リリースされゲーム評論家やファンから絶賛された『Lies of P: Overture』など、全てのコンテンツを収録しています。

Nintendo Switch(TM)プラットフォームでLies of Pが登場するのは初となります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EXWYsX47HTs ]

『Lies of P』と『Lies of P: Overture』は、全世界で累計販売本数400万本（サブスクリプションを除く）を突破しました。

主人公「ゼペットの人形」と舞台となるクラット（街）に登場するキャラクター達が織りなす、悲しくも美しい物語に共感いただき、世界中で熱狂的なファンコミュニティが築かれています。

ROUND8 Studioが開発し、当社NEOWIZがパブリッシングした本編とそのDLCは、ソウルライクジャンルにおける優れた作品として数々の賞をいただき、当社のグローバルゲーム市場における地位を確固たるものにしました。

ROUND8 Studio ゲームディレクター チェ・ジウォン コメント

ついに、Nintendo Switch(TM) 2向けに『Lies of P：コンプリート エディション』を今年下半期に発売し、Nintendo Switch(TM)プラットフォームに初登場させることができます。

ピノキオの物語を美しくもダークに描いた本作を、Nintendoのプレイヤーの皆様にお届けしたいと長年願ってきました。2023年のオリジナル版発売以来、熱狂的なファンに支えられてきた本作を、Nintendoプレイヤーの皆様に是非ともプレイいただきたいと思っています。

価格は7,980円、予約受付中

『Lies of P：コンプリート エディション』は、7,980円（税込）で発売されます。現在、ニンテンドーeショップ(https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103579)にてデジタル版の予約受付中です。



なお、デジタル版に加え、「iam8bit」との提携により、本編『Lies of P』とDLC『Lies of P: Overture』の両方を収録したパッケージ版や、「オリジナル音楽CDセット」、ハンドメイド「マリオネット人形」などを含む特別パッケージもご用意しています。これらは、現在、iam8bit(https://liesofp.iam8bit.com/)（https://liesofp.iam8bit.com/）で予約を受け付けており、後日、発売予定です。

『Lies of P』について

『Lies of P』（2023年9月に全世界同時発売）は、童話「ピノキオの冒険」をモチーフとした、ソウルライクアクションRPGです。

ベル・エポック時代をインスパイアした都市「クラット」が舞台。謎の女性ソフィアに導かれ、目覚めた主人公「ゼペットの人形」が謎を解き明かしていきます。

“自分は何者なのか… 嘘とは何か…”

多数のアワードを受賞し、プレイヤー評価も非常に高い作品です。



昨年2025年6月に、DLC『Lies of P: Overture』をリリース。

『Lies of P: Overture』は、『Lies of P』本編の前日譚となり、主人公の「ゼペットの人形」が時を越え、崩壊寸前のクラットで、伝説のストーカー「レア」との物語を紡いでいきます。

本DLCは、2025年の大韓民国ゲーム大賞で優秀賞、技術創作賞（キャラクター部門）を、イギリスの権威ある「Golden Joystick Awards 2025」でBest Game Expansion（ベスト・拡張コンテンツ賞）等を受賞しています。

NEOWIZについて

1997年設立のNEOWIZは、卓越したストーリーテリングと優れたゲームプレイ体験を融合させたゲームで、世界的に知られるゲームカンパニーです。

20年以上にわたる実績がある当社は、韓国を代表するゲーム会社としての確固たる地位を築き、PC、コンソール、モバイル向けに多様なタイトルを展開、世界中のゲーマーを魅了しています。

近年の成功作には、『Lies of P』、『DJMAX RESPECT V』、『SANABI』、『Shape of Dreams』、『猫とスープ（Cats & Soup）』等をご提供しております。

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10988/table/1849_1_a54a6caa661112541d6ff8b6e1b896db.jpg?v=202606101051 ]

NEOWIZ公認 日本国内向け『Lies of P』Xアカウント(https://x.com/Liesofp_Japan)



『Lies of P』公式サイト(https://www.liesofp.com/ja-jp)