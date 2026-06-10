設備保全クラウド『EMLink』、メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2026 に出展 - AIエージェント「EMLink Intelligence」とモバイル搭載ローカルLLMをデモ

株式会社設備保全総合研究所

工場・インフラ向け設備保全クラウド『EMLink』を提供する株式会社設備保全総合研究所は、2026年7月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイトで開催される「メンテナンス・レジリエンス TOKYO 2026」（プラントメンテナンスショー）に出展します（当社小間：1-Z19）。AIエージェント「EMLink Intelligence」と、モバイルに搭載したローカルLLM（音声・画像認識AI）を中心に、設備保全業務での活用シーンをデモいたします。

会期最終日の7月17日（金）には、出展者セミナー「生成AI時代の設備保全とデータ管理」にも登壇します。

なお、ご来場には事前登録（無料）が必要です。当社招待枠からの来場事前登録(https://www.jma-exhibition.com/joint/jp_mente/registration.php?exhibitor=EX000270)を受け付けています。

開催概要

ブースの見どころ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115057/table/29_1_1981446220566fffc93e41280f4a8e35.jpg?v=202606100152 ]

当ブースでは、EMLinkに搭載したAI機能を実機でデモします。主な見どころは次の3点です。

1. AIエージェント「EMLink Intelligence」

蓄積された保全データに対して自然言語で質問するだけで、検索・集計・グラフ化・分析・計画立案までを一気通貫で実行するAIエージェントです。月次レポート・根本原因分析（RCA）・コスト分析・保全計画のドラフトを画面上で生成します。当社検証では、従来3時間ほどかかっていた分析作業を約10分に短縮しました。

2. モバイル搭載ローカルLLM（音声・画像認識）

スマートフォン・タブレットに、独自にファインチューニングしたマルチモーダルAI（ローカルLLM）を搭載しました。対話形式のチャットに話しかけるだけで点検記録を音声だけで完成でき、電波の届かない現場でもオフラインで動作します。

3. デジタルツイン「EMLink コネクト」

P&ID・レイアウト図・写真に「設備タグ」をピン留めし、図面から設備台帳・勧告・ワークフローへワンクリックでアクセスできるデジタルツイン機能「コネクト」をデモします。図面を離れずに設備の状態や対応状況を把握でき、ベテランの現場知見のデジタル化や、保全・運転・設計など部門間の情報共有に役立ちます。

出展者セミナーに登壇

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115057/table/29_2_cecf9bcdea4587ab9881b54c0ffa797e.jpg?v=202606100152 ]

保全データの蓄積・活用に課題をお持ちの、保全部門・DX推進部門の方を主な対象とした内容です。

EMLinkとは

アセット・マネジメントクラウド『EMLink』は、プラント・工場向けの設備管理サービスです。コスト削減、リソース効率化、管理体制強化を目的として、化学・素材・医薬・食品等のプロセス製造業やインフラ関係事業者を中心に、日本全国で導入が進んでいます。現場データと経営データを繋ぐ"製造現場のプラットフォーム型EAM"として、一工場あたり月額12万円（50ユーザー）から導入可能です。

株式会社設備保全総合研究所について

EMLは、プラント・工場・インフラ向けアセットマネジメント・クラウド「EMLink」を提供する、メンテナンス・テック・カンパニーです。「社会・産業インフラを黒子として支える」をミッションに、設立以来、石油・化学・自動車・鉄鋼・電力インフラ・自治体など100社以上のリーディングカンパニーに「EMLink」を提供しています。

会社概要- 会社名：株式会社設備保全総合研究所- 設立：2022年9月- 代表者：代表取締役CEO 相原章吾- 本社：東京都目黒区目黒本町3丁目18-16- 事業内容：工場・インフラ向けアセットマネジメントシステム「EMLink」の開発・販売および関連コンサルティング- Website：https://em-labo.co.jp/