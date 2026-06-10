「夏のムレで肌あたりが気になる、お腹の締め付けも苦しい」そんな我慢を減らす、レビュー星4.4の高評価ショーツが夏本番を前に楽天スーパーセール期間に合わせて50%OFFクーポンを発行

Fun Standard株式会社

この度、Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森広貴）が展開する日用雑貨ブランド「moophem（ムーフェム）」は、楽天市場のデイリーランキングにて三冠を獲得、「カスタマーレビュー500件を突破した吸水サニタリーショーツを含むインナーシリーズが楽天スーパーSALE期間中にて50%OFF（半額）となる特別クーポン配布キャンペーンを実施いたします。」



※実績データ（楽天市場デイリーランキング三冠・レビュー500件突破・星4.43）は、すべて2026年6月4日に自社で統計したものです。

90ml吸水サニタリーショーツブラック/グレー

【楽天市場】インナーシリーズ 50%OFFクーポン

セール期間：2026年6月4日 20:00～6月11日 01:59

楽天市場で三冠獲得＆レビュー500件突破。「多くの女性の支持を集める吸水インナー

楽天公式ストア :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WFJRUy1QNEZXLTFGSUotTzNFOA--&rt=楽天デイリーランキング3冠突破

梅雨時のジメジメとした湿気や夏前の気温上昇に伴い、サニタリー期における下着の「ムレ」や「繊維で肌あたりが気になる」さらに、薄着になる季節だからこそ気になる「ショーツのライン浮きやゴワつき」、ドバッと出たときの「横漏れの不安」、エアコン環境による「衣服内の着用感」など、この時期は、サニタリー期のインナー選びに悩む方が少なくありません。

こうしたリアルな課題をクリアした「moophem」は、楽天市場のデイリーランキングにて三冠を獲得。レビュー数も500件を突破するなど、多くのレビューが寄せられています。

縫い目をわずか3mmに抑えた構造で、通常のショーツと同様のシルエットを実現。

吸水部分厚さ驚きの3mmの薄い設計！

本製品がこれほどまでに支持されている理由は、従来の吸水ショーツに対して抱きがちだった「化学繊維で肌あたりが気になる」「ハイウエスト仕様が夏場は暑くて蒸れる」「締め付けが強くて苦しい」といった、ユーザーが気にしやすい着用時の不快感に配慮した設計にあります。

moophemは、日常のショーツと変わらないわずか約3mmという薄い設計でありながら、国内検査機関の検査テストで実証された90ml以上の吸水力を実現。スピード保水によって表面をさらりとした肌触りを保ち、デリケートな時期も快適に着用しやすい設計。

また、繰り返し洗って使えるため、近年の物価高の中で「繰り返し洗って使えるため、使い捨て用品との併用や洗い替え用としても取り入れやすい仕様です。」という現代のライフスタイルに寄り添った実用的なベネフィットも、ヒットを後押しする大きな要因となっています。

梅雨・夏の衣服内ストレスと漏れ不安など、複数の悩みに配慮にする3つの機能と設計

「検査基準に基づき、特定化学物質に関する確認を行っている国内検査機関の証明吸水性（Water absorption content）試験「たっぷり90ml以上吸水できる」ことの証明

1. 天然の綿93.5％が叶える、汗をかいても肌あたりが気にならない全面通気性

肌への優しさを最優先し、肌に直接触れる大部分に高品質な綿素材を93.5％使用。優れた吸湿性と全面通気性により、汗や水分を素早く吸収・拡散します。梅雨時や猛暑の厳しい環境下でも不快なムレを抑え、長時間でも快適に過ごせます。

2. 腹部の締め付け感を抑える。驚異の伸縮性とお腹をやさしく包み込む薄型ポケット

お腹や腰回りを締め付けるゴムの締め付け感に配慮した、独自の超伸縮設計を採用。デリケートに変化するお腹まわりにも柔軟にフィットし、長時間座っていても苦しさを感じにくい設計。フロント部分には生地を二重に重ねた薄型のマルチポケットを配置しており、エアコン環境下でもお腹まわりを優しく包み込む物理構造となっています。

3. タイトな服でも段差が出にくい極薄3mmと、お尻に沿うフィット構造

お尻のラインに沿う優れたフィット構造を採用したことで、寝返りを打っても横漏れが気になりにくい設計。これだけの安心機能を備えながらも厚さ約3mmの薄型設計に仕上げているため、夏場のタイトなパンツやスカートを穿いても段差が出にくく、スマートに着こなせます。

「ピラティスやアクティブな日も安心」衣服内の変化に好意的なレビューが寄せられています。

大きめの吸水で、動いても漏れが気になりにくい。

購入者レビューでは、「運動時のフィット感」「汗をかいた際の色移りのしにくさ」「長時間着用時の安心感」などについて、好意的な声が見られます。



ピラティスやヨガ、ホットヨガなどのアクティブなシーンでは、身体の動きに合わせた着用感や、汗をかいた際の快適さが重視されます。本商品については、そうした運動時の使用感に関する声が多く見られ、動きのあるシーンでも取り入れやすいアイテムとして評価されています。



また、衣服内の変化に配慮した設計や、ブラックカラーによる目立ちにくさについても、「日常使いのしやすさ」「イベント時の安心感」につながるポイントとして受け止められています。スポーツやフィットネスだけでなく、長時間外出する日や汗をかきやすい季節にも使いやすい点が、購入者レビューからうかがえます。



サイズ感については、「普段よりワンサイズ大きめがちょうどよい」といった傾向も見られます。フィット感を重視しながらも、締め付け感を抑えて着用したい方は、サイズ選びの参考にするとよさそうです。

楽天スーパーSALE限定で1,440円の半額クーポンを配布

90mm吸水ショーツとナイトブラを着用

「吸水ショーツを試してみたいけれど、自分に合うか不安」「洗い替え用にお得に追加購入したい」という生活者の声にお応えし、お得に試しやすい機会をご用意いたしました。楽天市場のデイリーランキングで三冠を獲得したことを記念し、楽天スーパーSALE期間中に使える「50%OFFクーポン」を配布いたします。

2026年6月4日 20:00から6月11日 01:59までの期間中、通常価格2,880円（税込・送料無料）のところ、クーポンをご利用いただくことで1点あたり1,440円という特別価格でお買い求めいただけます。多くの高評価をいただいた感謝を込めた特別な機会にぜひ、お試しください。



【商品概要】

製品名：moophem（ムーフェム）吸水サニタリーショーツ

価格：通常価格 2,880円（税込・送料無料） → 期間限定クーポン利用で 1,440円（税込）

カラー：全2色（ブラック、グレー）サイズ：S、M、L、LL、3L

素材：身生地（綿93.5％、ポリウレタン6.5％）

仕様：90ml吸水、肌に優しい低刺激設計、厚さ約3mm極薄設計

お手入れ：洗濯ネットを使用して洗濯機洗い可（乾燥機不可）

ブランド概要

楽天市場公式ショップ :https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WFJRUy1QNEZXLTFGSUotTzNFOA--&rt=

ブランド名：moophem（ムーフェム）

コンセプト：「誰かのための美しさ」ではなく、「自分のための心地よさ」

拠点：福岡県大野城市

展開商品：サニタリーショーツ、ナイトブラ、ショーツほか



楽天公式 ショップURL：

https://www.rakuten.co.jp/e-me-store/



Amazon公式 ショップURL：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/AC99A409-F6B4-4BCF-B79B-FA6D5B821AC4?channel=PRT-202606SMOOTHE



【会社概要】

会社名 ：Fun Standard株式会社

代表取締役：大屋良介、笹森広貴

本社所在地 ：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

事業内容 ：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

HP：https://www.funstandard.jp/