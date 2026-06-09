Salesforce、Agentforce World Tour Tokyoを開催　人とAIエージェントの協働を体現し、日本企業のエージェンティック エンタープライズへの変革を支援

株式会社セールスフォース・ジャパン

株式会社セールスフォース・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役会長兼社長 小出 伸一、以下Salesforce）は本日、Agentforce World Tour Tokyo を開催いたしました。「Become an Agentic Enterprise.（自律型AI企業への変革）」として先進的な企業がAIエージェントをどのように経営に組み込んで来たかを紹介しました。

Agentforce World Tour Tokyo(https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/)は「人とAIエージェントが協働し、あらゆるビジネスを再定義する」をテーマに6月9日（火）、10日（水）の2日間にわたり、東京都港区のザ・プリンス パークタワー東京およびSalesforceのオンデマンド配信サービス「Salesforce+(https://www.salesforce.com/plus)」にて開催されるSalesforce主催の総合的なビジネスイベントです。代表取締役会長 兼 社長の小出 伸一の基調講演を始め、150を超えるセッション、90社を超えるAIエージェントをはじめとするSalesforce導入事例の公開などが行われます。

2026年は、日本の企業活動においてAIエージェント実装元年と言われています。本イベントにおいてSalesforceは、企業のビジネス成果におけるAI活用の成功の姿と、それを実現するためにはAIが能力を発揮するために顧客データとそのコンテキストを蓄積した基盤の必要性を提示いたしました。さらに、コンテキスト（文脈）を理解するAIエージェントをあらゆるビジネスプロセスにシームレスに組み込み、新たな能力、収益機会、そして働き方を創出するための基盤としてSalesforce Agentic Enterprise Architectureを提唱。グローバルで発表された“人にも、AIエージェントにも、プラットフォームにもSalesforceを開放する”「Headless 360(https://www.salesforce.com/jp/news/stories/salesforce-headless-360-announcement/)」の概要を改めて日本市場に提示いたしました。

日本企業におけるAIエージェント実装とビジネス成果創出に向けて

Salesforceが日本企業のエージェンティック エンタープライズ（Agentic Enterprise＝人とAIエージェントが協働して動く新しい企業やビジョン）への発展を支援し、導入顧客の成功のために、経営層の決断、事業部門の実践、そして技術者および分析担当による実装という3つの要素が必要と考え、Agentforce World Tour Tokyoでは3つのテーマによる発表、デモンストレーション、展示などが行われています。

Agentforce World Tour Tokyo(https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/)（6月9日開催）

営業、サービス、マーケティングなど、企業活動の最前線でAgentforceがいかに従業員の能力を拡張し、人とAIエージェントが協働するリアルな事例を多数展開。150を超えるセッションと85の展示ブースで来場者おのおのの事業領域においてのAIエージェント活用がイメージできるようになっています。

TDX Tokyo(https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/tdx/)（6月10日開催）

開発者、管理者、アーキテクト向けの国内最大級のテクニカルイベントです。米国のTDX（2026年4月開催）では「Headless 360」が発表されました。AIエージェントを動かすのは、単なるモデルではなく、ユーザーの設計する「ビジネスコンテキスト」であり、TDX Tokyoでは、Salesforceの製品エキスパートから、開発者や管理者がAgentforce BuilderやVibe Codingといった最新技術を自社独自のワークフローへ統合する「真の実装力」を直接学ぶことができます。

DataFam Tokyo(https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/datafam/)（6月10日開催）

企業のAIエージェント導入で極めて重要なデータ分析の領域における担当者によるデータコミュニティイベントです。米国で発表された次世代のデータ分析プラットフォーム「Tableau Agentic Analytics Platform」（後述）の日本市場への展開を発表しました。人とAIエージェントが協働するエージェンティック エンタープライズを先駆けて体現、あるいはそれを支える強固なデータ文化を構築している4社が登壇し、具体的な成果とシステム戦略を明かします。

SFUG Cup(https://www.salesforce.com/jp/events/world-tour/tokyo/sfugcup/)（6月10日開催）

今年のSFUG CUP決勝大会は、最も“真似したい”と思うAgentforce活用企業を決める頂上決戦です。登壇者が自信を持ってお届けする「うちのAgentforceのここを見てほしい！」という推しポイントの中には、皆様の抱える課題を突破するためのヒントが必ず隠されています。さらに本大会は、システム管理者や開発者など”実践者のための1日”である「World Tour Tokyo Day 2」の特別トラックとしても開催されます。

Agentforce World Tour Tokyoにて発表された製品、サービスなど

AppExchange・Slack Marketplace・AgentExchangeを統合した新しいマーケットプレイス「AgentExchange」を提供開始

AIエージェント時代において、パートナーと顧客が共にエージェンティック エンタープライズに移行するための、新しいAgentExchange（マーケットプレイス）や、FDEパートナーネットワーク（実装支援）、新パートナープログラム（エコシステム設計）を提供開始。20年以上にわたるエコシステムを基盤に、信頼できるサードパーティ製エージェント・ツール・MCPサーバーを、Agentforce BuilderとSlackからわずか数クリックで検索・評価・導入できます。エンタープライズグレードのセキュリティ、統合請求、自動プロビジョニングにより、迅速かつ安全な調達を実現。価値実現までの時間を大幅に短縮いたします。

詳しくはこちら(https://www.salesforce.com/jp/news/press-releases/2026/06/08/japan-new-agentexchange/)

「Forward Deployed Engineering（FDE）Partner Network」を日本で本格展開

FDE Partner Networkは、SalesforceのAIエージェントプラットフォーム「Agentforce」の本番稼働を加速するため、パートナー企業に対してSalesforceのエンジニアリング知見とプロダクトロードマップへの深いアクセスを提供するものです。国内初期パートナー9社とともに、顧客のAIエージェントの試験導入から本番稼働いたします。これにより、Salesforceはパートナーと共に、顧客企業のエージェンティック エンタープライズへの変革を支援していく体制をさらに強化します。

詳しくはこちら(https://salesforce.com/jp/news/press-releases/2026/06/08/japan-forward-deployed-engineer-partner-network/)

バックオフィスのボトルネックを解消する「Agentforce Operations」をグローバル発表

バックオフィスのボトルネックを解消する「Agentforce Operations」を発表いたしました。AIエージェントを活用して顧客体験や従業員体験の迅速化とパーソナライズ化を進める企業が増えるなか、先進的な体験も旧来の手作業によるバックオフィスプロセスの壁にぶつかると、すべての業務がストップしてしまう現状を変革いたします。日本市場に関しては確定次第お知らせいたします。

詳しくはこちら（抄訳）(https://salesforce.com/jp/news/stories/agentforce-operations-announcement/)

お客様のエージェンティックエンタープライズ実現を支援する「Agentic Enterprise Service」を提供開始

Agentic Enterprise Serviceは、Agentforceを活用したビジネス変革の早期実現を目指すお客様にProfessional Serviceが提供するサービス「Agentic Enterprise Service」を提供開始しました。Salesforce自身で活用している知見・経験やグローバルにおける先進的なお客様事例のベストプラクティスを活かし、Agentforceの稼働からビジネス価値の早期実現、お客様ご自身のスキル向上も含めたお客様のエージェンティックエンタープライズ実現を支援します。

日本におけるAgentforce導入とビジネス成果

事例：ホンダセールスオペレーションジャパン、Agentforceを導入し顧客体験の革新と営業効率化を加速

ホンダセールスオペレーションジャパンはデジタル化の進展により、顧客の情報収集のあり方や購買プロセスが変化していることを踏まえ、AIエージェントプラットフォーム「Agentforce」を導入いたしました。モバイルアプリ「My Honda」にAgentforceを実装したモバイルアプリ「My Honda」を通じ、24時間365日の顧客応対を可能としています。エンドユーザーにパーソナライズされた情報提供や相談対応を24時間365日ノンストップで行える環境を整備し、デジタル領域における顧客の利便性の向上と継続的な顧客接点の新たなエンゲージメントの創出を図っています。また、販売スタッフが、お客様一人ひとりに寄り添った、より付加価値の高い顧客対応に集中できるよう、AIエージェントが情報収集や提案準備を支援する体制を推進しています。

詳しくはこちら(https://salesforce.com/jp/news/press-releases/2026/06/09/hsj/)

「カスタマーゼロ」推進でAIエージェントの早期活用と成功を支援

Salesforceは、Agentforce、Slackbotなど自らAIエージェントを導入・活用して得た知見を製品開発に反映させ、お客様企業におけるAIエージェントの早期活用と成功を支援すべく、自社を最初のユーザーとするCustomer Zero（カスタマーゼロ）を推進しています。

Salesforce、AI活用で創出した週平均4.6時間を「顧客価値創造」へ再投資

セールスフォース・ジャパンでは97%の社員がAIエージェントやSlackbotと協働しています。この度、全社員を対象に社内アンケート「Customer Zeroサーベイ：AIエージェント導入による業務の再定義」を実施しました。その結果、社員は週平均4.6時間（月に換算すると約2業務日相当）の時間を創出し、これらをカスタマーサクセスといった高付加価値業務や顧客支援へ再投資できている実態が明らかになりました。AIエージェントを全社的にネイティブなワークフローへ組み込むことで、個人レベルの効率化に留まらず、組織そのものが変容（エージェンティック エンタープライズへ進化）していく姿が実証されています。

詳しくはこちら(https://www.salesforce.com/jp/news/press-releases/2026/06/09/customer_zero_survey/)

AIエージェント導入による企業変革を体験型展示エリアCampgroundで実感

See Agentic Enterprises in Action

Campground内に設けられた「See Agentic Enterprises in Action」では、UCCコーヒープロフェッショナル株式会社およびやまや株式会社による展示を実施しました。各社がAgentforceの活用事例や取り組み内容を紹介し、来場者がAgentforceの活用イメージに触れられる展示エリアとなりました。

Slackbot Activation

Campgroundの入口に設けた「Slackbot Activation」では、来場者が自然言語でSlackbotと会話するだけで情報収集・会議準備・タスク実行をその場で体験できるコーナーを設置。AIエージェントと人が日常業務の中でシームレスに協働するエージェンティック エンタープライズの入口として直感的にAIエージェントの実力を実感できます。

Agentforce World Tour Tokyoについて

Agentforce World Tour Tokyo は、今年で12回目を迎える、Salesforce主催の総合的なビジネス変革イベントです。人とAIが共創するAgentic Enterprise（エージェント型企業）の姿を体感する2日間であり、Dreamforce等でグローバル発表されたSalesforceの最新のイノベーションやグローバルの先進事例に加え、日本のお客様のAIエージェントの利活用のリアルな事例と成果を紹介します。座学やハンズオン、ユーザー同士の交流を交えながら、すぐに実践できるノウハウと具体的なヒントをお届けするイベントです。

今回のAgentforce World Tour Tokyoでは、開発者向けの「TDX」、データ活用の「DataFam」、ユーザーの祭典「SFUG CUP」を同時開催し、企業のAIエージェント導入のみならずビジネスの変革と成果、現場の知見まで、人とAIエージェントが協働し、あらゆるビジネスを推進していく姿がご覧いただけます。

Agentforce World Tour Tokyo 概要

会期：2026年6月9日(火) - 10日(水)

会場：ザ・プリンス パークタワー東京およびオンラインSalesforce＋

参加登録人数：14,000名以上／オンライン視聴登録総数10,000名以上

総セッション数：150

展示ブース数：85

事例企業登壇数：90社

Appendix：AIエージェント時代にSalesforceが果たす社会的責任

～「責任あるAI」へのアプローチと次世代データ人材育成プロジェクト～

Salesforceは、「ビジネスは社会を変える最良のプラットフォームである」という信念のもと、テクノロジーを通じて社会や環境にポジティブなインパクトを与える取り組みを継続してきました。Day2 には、持続可能な社会の実現と未来の担い手を支援するセッションを展開いたします。

- 持続可能な社会の実現に向けた「責任あるAI」戦略とはAIエージェントが企業活動を大きく変革する今、私たちが向き合うべき「責任あるAI」や「持続可能なAI」の本質について深く掘り下げます。当日は、Kotoba Technologies社によるゲスト講演を交え、AIエージェントプラットフォーマーとしてのSalesforceの戦略と実践アプローチを紹介します。- 日本初開催の学生向けデータ可視化コンテスト「Viz Rookies」Agentforce World Tour Tokyoのクロージングを飾るのは、未来の「データファンタジスタ」を育てる日本初開催の学生向けデータ可視化コンテスト「Viz Rookies」です。総務省統計局のオープンデータを活用し、学生たちがデータ分析・可視化スキルを競い合う「Visgame」を開催します。AIエージェントの活用が当たり前となる世代のキャリア構築を支援する本企画では、優勝したチームにパートナー企業からのインターンシップの機会を提供します。

Salesforce について

Salesforceは、あらゆる規模の企業がエージェンティック エンタープライズへと変革することを支援します。人とAIエージェント、アプリケーション、データを信頼性の高い単一のプラットフォームへ統合することで、これまでにない成長とイノベーションを実現します。詳細は salesforce.com/jp をご覧ください。

Salesforceのコーポレートサイトにある「ニュース＆インサイト」では、日本向けの最新情報をご紹介しています。詳細は、salesforce.com/jp/news/ をご覧ください。

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