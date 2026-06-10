Aecooly、服に“ピタッ”と固定できるミニネックファン「Click 01」をAmazon.co.jpで販売開始

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limited

ポータブル冷却ギアブランド「Aecooly」は、マグネットで衣服に固定できるミニネックファン「Aecooly Click 01」を、Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/Aecooly-%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3-%E9%A6%96%E6%8E%9B%E3%81%91%E6%89%87%E9%A2%A8%E6%A9%9F-%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E5%BC%8F4WAY%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC-%E6%9C%80%E5%A4%A710%E6%99%82%E9%96%93%E9%80%A3%E7%B6%9A%E4%BD%BF%E7%94%A8/dp/B0GWJ318JB)にて販売中です。

「Click 01」は、首にかけるだけではなく、付属のマグネットパーツで衣服に“ピタッ”と固定できるハンズフリータイプのミニファンです。手のひらサイズの本体で顔まわりに風を届け、暑い日の外出を快適にサポートします。

■ 開発の背景

近年、夏の外出にハンディファンやネックファンを取り入れる方が増えています。一方で、「手で持ち続けるのが面倒」「首から下げると歩くたびに揺れる」「髪の巻き込みが気になる」といった声も聞かれます。 Aecooly Click 01は、こうした日常の小さなストレスに着目。「軽く、すばやく装着でき、両手を空けて使える」ことを目指して開発されました。

「服にピタッ」という新体験。もう、手ぶらで涼しい。

最大の特徴は、マグネットによる固定設計です。付属のストラップを首にかけ、本体背面のマグネットパーツを衣服の内側から固定することで、歩行中でも風向きをキープしやすく、手で持たずに使用できます。 通勤中のスマートフォン操作や、フェス・屋外イベントで飲み物や荷物を持っているとき、旅行先での写真撮影など、両手を空けたいシーンで真価を発揮します。

手のひらサイズでも、しっかり送風

持ち歩きやすいミニサイズながら、最大約7m/sの送風に対応。

小さなバッグやポケットにも入れやすく、必要なときにすぐ取り出せます。

風量は3段階で調節可能なため、室内ではやさしく、屋外ではしっかりと、シーンに合わせて使い分けが可能です。

髪が気になる日も使いやすい設計

首まわりで使用するファンだからこそ、髪の巻き込みに配慮した送風設計を採用しました。髪を下ろしている日や、外出先など、身だしなみが気になるシーンでも使いやすく、日常の暑さ対策に最適です。

顔まわりにバランスよく風を届けることで、片側だけに風が集中するような不快感を抑え、自然な涼しさを実現しました。

弱モードで最長約10時間使用可能

Click 01は、2000mAhのバッテリーを搭載し、弱モードで最長約10時間の使用が可能です。

通勤から外出先、旅行先まで、1日のさまざまなシーンで使いやすい仕様です。充電はUSB Type-Cに対応しており、日常的に持ち歩くガジェットとしても扱いやすくなっています。

製品特徴

使用シーン

- マグネットで衣服に固定でき、両手を空けて使いやすいハンズフリー設計- 手のひらサイズながら、顔まわりにしっかり風を届ける送風性能- 髪の巻き込みに配慮し、日常使いしやすい構造- 3段階風量調節、弱モードで最長約10時間使用、USB Type-C充電に対応

通勤・通学、フェスや屋外イベント、旅行、スポーツ観戦、散歩や買い物など、両手を空けたい夏の外出シーンにおすすめです。

製品特徴

■ 報道関係者・コンテンツクリエイターの皆様へ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/162534/table/58_1_cce22a6c9d2806e7a640d98ffb15ba01.jpg?v=202606100152 ]

Aecooly Click 01のレビュー掲載、製品紹介、SNSでのご紹介をご検討の方へ、製品レビュー用サンプルの提供を承っております。

ご希望の方は、下記メールアドレスまでお問い合わせください。

お問い合わせ先：marketing@aecooly.com

【会社概要】

[社名] 株式会社AECOOLY

[所在地] 〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-10-15 第一ビル1階

[TEL] 03-6380-1450

[事業内容] パーソナル冷却デバイス及び関連製品の企画・開発・販売

[URL] https://aecooly.co.jp/