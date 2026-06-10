enechain、SaaS型需給管理システム「eBalance」を2026年秋に提供開始

株式会社enechain

株式会社enechainは、SaaS型の需給管理システム「eBalance」（以下「本システム」）を2026年秋頃に正式リリースします。これに先立ち、無償トライアルの受付を本日より開始します。

本システムは、需要想定、JEPXスポット・時間前市場への発注、計画提出といった基本的な機能に加え、実績収支計算やロジック設定を駆使した発注機能等を備えた、需給管理業務の統合基盤です。JEPX取引システムの全面更改にもリリース時点で対応するほか、需給調整市場への対応も順次進めてまいります。

本システムの開発チームには、旧一般電気事業者や新電力出身の豊富な実務経験を持つメンバーが複数在籍しています。「複数画面を行き来する朝の需給確認を1画面で完結させたい」「日々のJEPXへの入札は定型業務と割り切っているが、本当はもっと収益最大化へ向けた試算や入札がしたい。」「需要想定の精度を向上させ、インバランスを1kWhでも減らしたい」--事業者の皆様から寄せられた数多くの声から、既存システムでは実現されてこなかった「現場が本当に欲しかった機能」を内製で開発しています。

本システムでは、電気事業者の規模やニーズに合わせた機能プラン・料金体系を用意するほか、英語インターフェースへの対応、サーバーを複数拠点のデータセンターに分散配置するなど、日本市場への参入を検討する海外事業者を含め、幅広い事業者に安心して快適にご利用いただけるよう設計しました。

当社は、卸電力マーケットプレイスの運営事業者として電力業界を理解し、事業者の課題解決に向け伴走する立場から、当システムによるJEPXへの発注品質の改善、インバランス費用の抑制、需給管理担当者の業務効率化、当社他システムとの連携によるヘッジと実需給オペレーションの一気通貫支援等を通じて、電気事業者の事業基盤構築・収益力向上に包括的に貢献してまいります。

無償トライアルに関するお問い合わせ先は下記の通りです。需給管理業務に関する情報交換も受け付けています。

無償トライアルについて

無償トライアルでは、まずは需給管理業務に関するお悩みやご関心を幅広くうかがい、本システムの活用イメージをご案内します。正式リリース後は本番環境で実データによる検証が可能です。現行システムとの並行稼働期間中の運用についても伴走支援を行います。

お問い合わせ： https://enechain.co.jp/services/ebalance

※サービス名称、提供機能は現時点における予定であり、今後変更となる可能性がございます。

enechainは、電力から燃料、環境価値まで、あらゆるエネルギーの価値を交換できる、誰にでも開かれたフェアなマーケットを通じて、日本の豊かな経済とサステナブルな社会を実現することをミッションに掲げています。主力の卸電力の取扱高は累計3兆円を突破し、世界のエネルギー価格の変動が国内の電力業界に与える影響を最小化し、ひいては日本経済の安定化に貢献しています。2026年1月にはシリーズB追加ラウンドで総額50.5億円を調達し、開発投資を加速しています。enechainについて詳しくは、enechainのホームページをご確認ください。