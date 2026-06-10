生成AIで制作した縦型アニメ『お宝探偵団』全10話を配信開始 ── 写真で“お宝”を鑑定する連動アプリも6月14日リリース

アプキー合同会社お宝探偵団の４人

APPKEY合同会社（代表社員：中村淳之介）は、生成AIを活用して制作した縦型ショートアニメシリーズ『お宝探偵団 ─ 地下帝国の秘宝 ─』（全10話）を、2026年6月8日よりYouTube ShortsおよびTikTokで順次配信しています。昭和レトロの“お宝”を追う少年4人の冒険ミステリーです。あわせて、写真を撮るだけでAIがモノの正体や価値のヒントを示す連動アプリ（iOS／Android）を、6月14日にApp StoreおよびGoogle Playで同時リリースします。

■ 作品について

『お宝探偵団』は、昭和レトロのお宝を探す少年4人組を描いた、縦型（スマートフォン向け）のショートアニメシリーズです。第1話「極秘情報入手」から第10話「地下に眠る秘宝」までの全10話構成で、1話ずつ順次公開されます。

- 作品タイトル：お宝探偵団 ─ 地下帝国の秘宝 ─（TREASURE SLEUTHS / UNDERGROUND EMPIRE）

- 形式：縦型ショートアニメ（全編アニメーション・実写なし）

- 話数：全10話

- 公式サイト：https://appkey.jp/otakara/ja/

洞窟の中を探検するお宝探偵団

■ あらすじ・ストーリー構成

手に入れた一枚の古い写真。それを手がかりに、少年4人が「地下帝国」に眠る秘宝を追う冒険ミステリーです。物語の中心に据えられたお宝は、レトロな玩具（コレクター間で“聖杯”とも呼ばれ、推定価値は数千万円）。昭和の空気感とノスタルジー、そして少年たちの友情と探究心を軸に、全10話で一つの大きな謎へと迫っていきます。

■ 登場キャラクター

- ケン：長身のリーダー。チームをまとめる行動派。

- タク：眼鏡をかけた頭脳派。分析と推理を担う。

- ショウ：小柄ながら負けん気の強いムードメーカー。

- ハル：大柄で感情表現豊かな、物語の感情的な中心。

秘密基地の前に立つお宝探偵団■ 制作について

本作は、企画から配信までを生成AIを軸に個人制作したシリーズです。主な制作環境は次のとおりです。

- 作画（キャラクター・背景）：Niji Journey / OpenAI Image Generation / Gemini Image Generation

- 動画化：Seedance 2.0

- 編集・仕上げ：Adobe Premiere Pro / Photoshop / Illustrator

- 音声・音響・音楽：ElevenLabs / Audiostock / Suno

- 開発：Claude Code

生成AIを前提とした制作体制により、企画・脚本・演出から編集・配信までを一貫して進めています。

■ 配信スケジュール・配信先

全10話を、2026年6月8日（月）～6月24日（水）にかけて、毎週 月・水・金・日 の19:00（日本時間）に1話ずつ順次公開します。

- YouTube Shorts：https://www.youtube.com/@otakara_anime

- TikTok：https://www.tiktok.com/@otakara_anime

- X（旧Twitter）：https://x.com/nosuke_appkey

- Instagram：https://www.instagram.com/nosuke_appkey

■ 連動アプリ『お宝探偵団（Treasure Sleuth）』

作品の世界観とつながる、写真を撮るだけでAIがモノの正体と価値のヒントを探し出すアプリ『お宝探偵団』を、2026年6月14日にApp Store（iOS）およびGoogle Play（Android）で同時リリース予定です。

押し入れの奥、フリマの片隅、なんとなく手に取った古いモノ──それ、もしかしてお宝かもしれません。本アプリは、写真を撮るだけでAIがそのアイテムの正体や価値のヒントを見つけ出します。子どもの頃、ガラクタの中から宝物を探したあのワクワクを、もう一度手の中に届けるためのアプリです。

お宝探偵団アプリ（iOS / Android）

こんな場面で活躍します：

- フリーマーケットや骨董市で気になるモノを見つけたとき

- 家の片付けで、捨ててよいか迷ったとき

- 実家や倉庫から見慣れない物が出てきたとき

- 出品前に価値の目安を知りたいとき

AIがわかること：

- アイテムの候補（何である可能性が高いか）

- カテゴリ・素材・年代感の推定

- 価値の目安（可能性としてのレンジ）

- 真贋のヒント（断定ではなく参考情報）

料金プラン：基本無料。さらに高機能な「Pro」プランを用意しています。

- Free仕様：類似候補 3件／保存 最大10件

- Pro仕様：類似候補 6件＋外部リンク／保存 無制限

- Pro価格：iOS版 月額600円／Android版 月額580円

※本アプリはAIによる参考情報を提供するものであり、正式な鑑定・査定ではありません。

対応：iOS（iPhone／iPad）／Android

配信開始：2026年6月14日（iOS・Android同時）予定

ストア：App Store／Google Play（各ストアの公開URLは、公式サイト〔https://appkey.jp/otakara/ja/〕にて順次お知らせいたします）

「ガラクタか、宝か。その答えの少し手前まで、AIが連れていく」──アニメ本編とアプリは、“お宝を探すワクワク”という同じテーマでつながっています。

■ 原作・監督プロフィール

のすけ（中村淳之介）

APPKEY合同会社 代表社員。アプリ・デジタルコンテンツの開発・制作に従事。『お宝探偵団』では、アニメの原作・脚本・監督から連動アプリ開発までを個人で手がけた。アニメ全10話は企画から完成まで約1か月、アプリ（iOS／Android）は約2週間で制作している。

■ 会社概要

- 会社名：APPKEY合同会社

- 設立：2025年11月

- 代表社員：中村淳之介

- 所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-22-11 2F

- 事業内容：AIを活用したアプリ・Webシステムの企画・開発／デジタルコンテンツの企画・制作／オリジナルIP（知的財産）の開発・運営

- 公式サイト：https://appkey.jp

■ 本リリースに関するお問い合わせ

- 担当：中村淳之介

- メール：app@appkey.jp

- 作品公式サイト：https://appkey.jp/otakara/ja/