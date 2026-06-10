コムスクエア、新コーポレートバリュー「デジタルデバイドゼロ」を策定

株式会社コムスクエア

株式会社コムスクエア(本社:東京都中央区、代表取締役会長:上嶌 靖、以下 コムスクエア)は、より多くの人がテクノロジーを活用できる未来を目指し、新たなコーポレートバリューとして『デジタルデバイドゼロ※』を掲げます。

AI技術を自社の全製品・サービスに深く組み込むことで、ITの専門知識の有無による業務遂行上の格差をなくし、専門知識を持たない方でもテクノロジーを業務に活用できる社会の実現を目指します。



※「デジタルデバイドゼロ」は、株式会社コムスクエアが商標登録出願中です。

【当社が定義する「デジタルデバイドゼロ」について】

一般に「デジタルデバイド」は、デジタル機器・通信環境へのアクセス可否による社会的格差を指す言葉として用いられます。本リリースで当社が掲げる「デジタルデバイドゼロ」は、これとは別に、企業活動における「ITの専門知識を持つ担当者と持たない担当者の間に生じる業務遂行能力の格差」を指す、当社独自の概念として定義しています。

■新コーポレートバリュー「デジタルデバイドゼロ」策定の背景

現代社会において、DX(デジタルトランスフォーメーション)の重要性は高まり続けていますが、一方で社内のITスキルの多寡による格差が、企業や個人の生産性向上を阻む一因となっています。

コムスクエアは創業以来、高度なテレフォニー技術やITインフラにおける運用自動化ノウハウを武器に、企業の課題を解決してまいりました。

このたび策定した「デジタルデバイドゼロ」は、「テクノロジーを一部の専門家のものではなく、より多くの人に開放する」という私たちの決意を表したものです。

■ 「デジタルデバイドゼロ」が実現する世界

AIを自社製品・サービスに標準実装することにより、以下の価値を提供してまいります。

■ 対象となる主な製品・サービス

- 専門知識に頼らない操作性複雑な設定やプログラミングを必要とせず、AIがユーザーの意図を汲み取り、対話型インターフェースなどを通じて直感的な操作を支援します。- 業務自動化のすそ野拡大これまで主にエンジニアが担ってきた運用自動化やデータ分析の領域を、現場の担当者がより手軽に扱えるようにし、全社的な業務効率化を後押しします。- 多様な人材が活躍できる労働環境の構築デジタルツールの活用障壁を下げることで、年齢、経験、環境にかかわらず、より多くの人が最新技術を活用して高いパフォーマンスを発揮できる環境を支援します。

コムスクエアが提供する以下の主要ソリューションにおいて、AIの実装と「デジタルデバイドゼロ」の思想を反映させてまいります。

- テレフォニーソリューション（VoiceX(https://voicex.jp/)、CallTracker(https://www.calltracker.jp/) 等）AIによる音声解析や応対自動化により、顧客接点のDXをノーコードで実現することを支援します。- ITインフラ監視・運用ソリューション（PatrolClarice(https://patrolclarice.jp/)、Robostein(https://pr.robostein.io/) 等）AIによる予兆検知や自動復旧を強化し、IT管理者の負担を大幅に軽減します。

なお、「デジタルデバイドゼロ」の一環として、IT運用自動化プラットフォーム「Robostein(ロボシュタイン)」においてAI機能を実装しております。

詳細はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000051.000028632.html)をご確認ください。

■ 株式会社コムスクエアについて

コムスクエアは、創業から30年以上にわたり、テレフォニー技術とITインフラ監視・運用ノウハウを事業基盤とし、独自のソリューションを提供しています。クラウド型のPBX(電話交換機)やコールトラッキング(電話効果測定)、ITインフラにおける高度な監視・運用自動化など、多岐にわたるサービスを展開し、企業のデジタル化を支援しています。