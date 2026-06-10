ドバイ不動産のEminence Luxe、業界初※、日本の不動産投資家向けに無料のAI不動産投資診断を公開

EMINENCE LUXE REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C.

８つの質問に答えるだけ・約10秒。登録不要で、その場で診断レポートを無料表示。

「ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所」トップページ

UAE・ドバイとアブダビを拠点に日本人投資家向けの不動産仲介を手がけるEminence Luxe(本社：アラブ首長国連邦ドバイ、代表：森 和孝)は、2026年6月、日本の不動産投資家のための情報プラットフォーム、国際弁護士・税理士が監修する「ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所」(https://lab.eminenceluxe.com/)を公開しました。

中核となるのは、投資家一人ひとりの条件に合わせて最適な物件と投資プランを提示する、無料のAI不動産投資診断です。サイトの公開にあわせて、当社は、ドバイ・アブダビに加え、サウジアラビア・オマーンをはじめとする中東フロンティア市場の取り扱いを開始します。

このAI診断およびプラットフォームは、外部開発に頼らず、すべて自社開発で構築しました。

Eminence Luxeは、AIを活用して日本の不動産投資家により良いサービスを届けるべく、業界の最前線で新しい取り組みに挑み続けます。

こちらから今すぐ無料AI診断が受けらえます！

▶ ドバイ・アブダビ不動産戦略研究所サイト：https://lab.eminenceluxe.com/

背景：高まる関心と、埋まらない「情報の格差」

ドバイ・アブダビをはじめとする中東の不動産市場は、堅調な人口流入・規制緩和・税制面の優位性を背景に、世界の投資マネーを集める注目市場となっています。日本の個人・法人投資家の関心も急速に高まる一方で、信頼できる日本語情報や、自分の条件に本当に合った物件を見極めるための判断材料は依然として不足しています。

Eminence Luxeは、UAEでの不動産仲介と投資コンサルティングの現場で得た知見を、テクノロジーの力で誰もが活用できる形に変えるべく、本プラットフォームを自社開発しました。

サービス概要：3つの柱

１. 無料AI不動産投資診断

予算・目的・リスク許容度・重視する立地など7つの質問に答えるだけで、AIを活用した独自診断エンジンが条件に合った物件候補と投資プランをレポート形式で提示します。物件写真や間取り、想定利回り、将来の収益・評価額シミュレーション、取得スケジュールまでを含む診断レポートを、登録不要・無料でその場で確認できます。所要は約30秒、条件を変えて何度でも再診断が可能です。また、投資家・企業オーナー・医師・企業役員・会社員・士業など、ご職業・属性ごとの傾向に応じた物件もご提案します。

２. 中東フロンティア市場への展開

当サイト無料AI診断の結果画面の一部抜粋

これまで取り扱ってきたドバイ・アブダビに加え、サウジアラビア・オマーン・エジプトをはじめとする中東フロンティア市場の取り扱いを開始します。サウジアラビアでは2026年に外国人の不動産所有が解禁され、オマーンでもリゾート特区(ITC)での外国人所有や居住権制度が整備されるなど、各市場で制度開放が進んでいます。サイトでは、各国の登記費用やビザ取得要件(例：オマーン20万OMR、サウジ400万SAR、エジプト10万USD)を比較できる形で整理。カタール・スペインなど、UAE域外の案件も個別相談で取り扱います。AI診断のポートフォリオには含めず、ご関心に応じて個別にご紹介します。

３. ドバイ・アブダビ不動産の網羅的な情報プラットフォーム

本サイトでは、サウジアラビア、オマーンなどのフロンティア市場の不動産情報も入手することができます。

「このサイトを見ていれば、ドバイ・アブダビ不動産の重要情報が全て手に入る」状態を目指し、継続的に正確な情報を更新します。

「職業別・人気物件の紹介」では、弊社のお客様の購入傾向から職業別のおすすめの最新物件をご提案しています。

「ドバイマーケットレポート」では、UAE最大級のデータ基盤であるProperty Monitorの確定取引データを、当研究所が独自に集計・和訳して掲載。最新の2026年4月分では、月間取引 13,112件・総額37.7B AED、平均取引価格 約2,876,866 AED（約1.25億円）、平均単価 1,972 AED/sq ft といった市場の実数をタイムリーに把握できます。エリア別の最新の利回りや値上がり率も地図をクリックして簡単に見ることができます、

「実績から読む、リアルなトレンド」のコーナーでは、当社の直近1年・約70件の自社確定取引データ（累計約70億円、22エリア、リピート購入率42%）も公開しており、平均購入金額 約1.13億円・平均面積 約101平方メートル ・平均平方メートル 単価 約110万円（東京新築の約半額水準）という日本人投資家のリアルな購入像を、間取り別・価格帯別の分布とあわせて確認できます。AIによる試算だけでなく、実データと実績の両面から投資判断を支援します。

また、「ドバイ エリアガイド」「アブダ ビエリアガイド」「税務・法務」「デベロッパー紹介」「よくあるご質問」など、不動産投資を検討する際に必須となる情報を、国際弁護士・税理士である当社代表監修のもとで網羅的かつ豊富に掲載しています。

『ドバイ・アブダビ不動産購入ガイド 完全マニュアル2026』

LINEご登録で、オーダーメイドの個別提案書・サイト非公開の特別物件情報・ゴールデンビザ相談・無料Zoom面談を無料でご提供します。さらに、ご登録の方全員に『ドバイ・アブダビ不動産購入ガイド 完全マニュアル2026』(PDF)を無料プレゼントしています。

監修者プロフィール

森 和孝(Kazutaka Mori)／ 国際弁護士・税理士、Eminence Luxe 創業者・代表

国際弁護士からドバイ不動産起業家へ。「誠実と専門性の融合」を理念に、ドバイ・アブダビの不動産投資をワンストップで支援。当研究所の診断・分析・記事を監修しています。

代表コメント

- 資格：国際弁護士(日本・シンガポール・UAE、国際法務歴15年超)、通知税理士、中小企業診断士- 所属：One Asia Lawyers パートナー弁護士／第二東京弁護士会- 不動産：ドバイ・アブダビ両政府公認ブローカー- その他：認定機関投資家、UAEゴールデンビザ保有、エンジェル投資家

「不動産投資の意思決定で最も大きな差を生むのは、情報の質とスピードです。私たちは、現地のブローカーとして得た一次情報を鮮度の高いまま、AIを通じて日本の投資家お一人おひとりの状況に合わせてお届けしたいと考えました。中東は今、ドバイ・アブダビだけでなく、サウジアラビアやオマーンといったフロンティア市場が大きく動き始めています。Eminence Luxeは、AIと現地知見を掛け合わせ、業界の最前線で新しい挑戦を続けてまいります。」

― Eminence Luxe 代表 森 和孝(Kazutaka Mori)

今後の展望

Eminence Luxeは、本プラットフォームを起点に、対応市場の拡大、診断機能の高度化、マーケット情報の拡充を進めていきます。2026年内にAI診断1,000件・詳細診断150件・対応物件100件を目指し、中東不動産投資における日本の投資家の「最初の入り口」となることを目指します。

公式コンテンツ

▶ YouTube「国際弁護士のドバイ不動産」

▶ Note連載「ドバイ不動産投資ガイド by エミネンス」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EFsH7juXvvE ]

・ドバイで不動産詐欺に遭わないための完全ガイド(https://note.com/dubai_eminence_m/n/nf53c46b75c90)

・【暗号資産投資家向け】ドバイ移住＆不動産投資による税金戦略完全ガイド１.(https://note.com/dubai_eminence_m/n/ne1e7b8524d92)

▶ 幻冬舎ゴールドオンラインにてドバイ不動産投資の連載

・現状のままでは、ただただ貧しくなるだけ…日本が直面する「構造的課題」と「リスク要因」(https://gentosha-go.com/articles/-/68388)

・ドバイ不動産市場の特徴と投資戦略…現地在住の日本人弁護士が解説(https://gentosha-go.com/articles/-/68392)

・ドバイの「建設ラッシュ」は投機か？ それともバブルか？…データから投資価値を検証(https://gentosha-go.com/articles/-/68882)

ドバイ不動産 Eminence Luxeのワンストップサポート

各種SNS

・Instagram

https://www.instagram.com/eminenceluxe.dubai/?igsh=MWttcWcwaGQ2a2pheA%3D%3D&utm_source=qr#(https://www.instagram.com/eminenceluxe.dubai/?igsh=MWttcWcwaGQ2a2pheA%3D%3D&utm_source=qr#)

・YouTube

https://www.youtube.com/@Eminenceluxe

・LINE公式

https://line.me/ti/p/%40163cpgpe

・代表者Note（CEO 森和孝 | Eminence Luxe（ドバイ不動産）・国際弁護士）

https://note.com/dubai_eminence_m

協業・取材に関してのお問合せ

不動産売買、投資の分野で協業をご希望の企業様、メディア関係者様からのお問い合わせを歓迎いたします。ドバイおよびアビダビ投資の機会とリスク、安全な海外資産形成の方法など、専門的な情報提供が可能です。

Email: contact@eminenceluxe.com

会社概要

社名：EMINENCE LUXE REAL ESTATE BROKERAGE L.L.C.

所在地：Office No. 126 SM1-02 Port Saeed Dubai UAE

ドバイブローカーライセンス番号：47845

アブダビブローカーライセンス番号：6389554

設立：2025年1月

代表者：森 和孝（Founder/CEO）

事業内容：不動産仲介・コンサルティング、法人設立支援、ビザ取得サポート

スローガン：「誠実と専門性の融合--唯一無二のドバイ・アブダビ不動産コンシェルジュ」

ウェブサイト：https://eminenceluxe.com/

本件に関するお問い合わせ

Eminence Luxe 広報担当

Email: contact@eminenceluxe.com

【注記】

※ ドバイ・アブダビ不動産に特化した、日本語で利用できる無料のAI投資診断として。2026年6月時点、当社調べ。

本サービスに掲載する利回り・将来価値・収支等の数値は、明示した仮定に基づく試算・例示であり、将来の成果を約束・保証するものではありません。特定の金融商品の取得を勧誘するものではなく、最終的なご判断はお客様ご自身および専門家にご相談のうえお願いいたします。物件情報・各種費用・税務・法令は変動します。掲載写真にはイメージを含みます。各市場は所有制度・税制・流動性が大きく異なるため、具体的なプロジェクトは個別にご案内します。