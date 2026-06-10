【新宿エリア初出店】月間利用者8万人超の無人カフェ「セルフカフェ」が新宿駅西口にオープン！会員登録不要・ドリンク1杯で時間無制限の“セカンドデスク”を提供

ウッドデザインパーク株式会社

ウッドデザインパーク株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、全国60店舗を展開し、月間利用者数が8万人を超える無人カフェ「セルフカフェ」を、2026年６月１０日、新宿区初となる「セルフカフェ新宿駅西口Shinjuku Future Gallery店」としてオープンいたします。 JR新宿駅から徒歩約１分という好立地にあり、勉強や仕事、趣味の作業スペースなど、多様なニーズに応える「セカンドデスク」として、頑張る人々を応援する新たな居場所を提供します。

「ちょっと使いたい」を叶える。多様化するライフスタイルへの対応

勉強や作業など、日常の中で利用されている様子

昨今、リモートワークやリスキリング、副業など、場所にとらわれないライフスタイルが定着しました。しかし、自宅では集中できず、かといって有人カフェでは周囲の視線や混雑が気になるといった「場所難民」の声も多く聞かれます。

セルフカフェは、スタッフが常駐しない無人運営だからこそ、気兼ねなく自分の時間に没頭できる空間です。「スタッフに気を遣う必要がない」「圧倒的に集中できる」と、学生からビジネスパーソン、シニア層まで幅広い世代から支持されています。

セルフカフェの特徴：なぜ「ちょうどいい」のか

セルフカフェは、従来のカフェの「混雑して座れない」「長居しづらい」という悩みと、コワーキングスペースの「会員登録が面倒」「料金が高い」というハードルの両方を解消した、新しい形態の無人カフェです。

キャッシュレス決済 ※交通系IC、QRコード決済、クレジットカードに対応（現金利用不可）

■ 4つの主な特徴

新宿の現在と未来を発信する「Shinjuku Future Gallery」内に誕生。

- 時間無制限で滞在可能: 自販機でドリンク（1杯～）を購入するだけで、好きなだけ利用OK。- 全席電源・高速Wi-Fi完備: 全席にコンセントを設置。PC作業や動画視聴、オンライン会議も快適です。(周囲への配慮を前提に、会話や通話、リモート会議も可能です)- 予約・会員登録は一切不要: 専用アプリのダウンロードや面倒な登録は不要。思い立った瞬間に利用できます。- 完全キャッシュレス決済: 交通系IC、QRコード決済、クレジットカードに対応（※現金利用不可）。店内入口の様子店舗外観店内の様子

「セルフカフェ新宿駅西口Shinjuku Future Gallery店」は、新宿駅から徒歩約１分の「新宿三葉ビル」1階に位置します。

同フロアには新宿のまちづくりに関する情報発信、共創コミュニケーション拠点「Shinjuku Future Gallery」が併設されており、新宿の”いま”と”未来”を誰でも気軽に知ることができます。

新宿は1日中多くの人が行き交うエリアでありながら、落ち着いて作業できるスペースが不足しています。

私たちは、この「セルフカフェ」を通じて、新宿を訪れる方々に「時間を気にせず没頭できる場所」を提供し、地域の活動をバックアップしていきます。

店舗概要

店舗名：セルフカフェ新宿駅西口Shinjuku Future Gallery店

オープン日：2026年６月１０日

所在地：東京都新宿区西新宿1-5-11 新宿三葉ビル 1階（Shinjuku Future Gallery内）

アクセス：新宿駅より徒歩約１分

営業時間：10:00～20:00（日曜、年末年始休み）

席数：全２１席

決済方法：キャッシュレス決済のみ（交通系IC・QRコード・クレジットカード等）

利用方法：自動販売機にてドリンク購入後、自由にお座席をご利用いただけます。

店舗詳細URL：[https://selfcafe.jp/shinjukunishiguchi/]

会社概要

運営会社：ウッドデザインパーク株式会社

代表取締役：鈴木 大基

所在地：〒458-0023 愛知県名古屋市緑区鴻仏目1丁目102番地 ベルインビルB棟3階

公式サイト：https://selfcafe.jp