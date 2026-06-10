【山梨県韮崎市・8月11日開催】ぶどうの里の自然を駆け抜ける！「サンライズヒル・穂坂ヤマケンカップ2026」エントリー受付中！

韮崎市

山梨県韮崎市穂坂町の特設コース（穂坂自然公園）にて、2026年8月11日（火・祝）に、大自然を駆け抜けるトレイルランニングイベント「サンライズヒル・穂坂ヤマケンカップ2026」が開催されます。

本大会は、地元・韮崎市出身で世界を舞台に活躍するプロトレイルランナーの山本健一氏がコースをプロデュース。

当日は、5kmの部、10kmの部の個人部門に加え、親子で一緒に挑戦できる「親子ペアの部（5km）」が用意されており、本格的に走りたい方からご家族での参加まで、それぞれのプレイスタイルに合わせてトレイルランニングを楽しめるイベントです。

真夏の太陽のもと、土の匂いや風を感じながら山野を全力で駆け抜ける爽快感と、家族や仲間と笑顔で繋がるワクワクのひとときを過ごしてみませんか？

■ 地元・韮崎市出身の山本健一氏がプロデュース！自然の地形を活かした特設コース

会場となる穂坂自然公園の特設コースは、八ヶ岳や富士山、南アルプスといった美しい山々を一望できるロケーションにあります。世界各国の過酷なレースを走破してきた山本健一氏が自らコースを監修しており、山野を自分の足で駆け抜けるトレイルランニング本来の楽しさや、自然との一体感を存分に味わえる設計です。

舗装路とは異なる土や草の感触、木漏れ日の心地よさを肌で感じながら、それぞれのペースでゴールを目指して爽快な汗を流してみませんか。

■ 個人での挑戦から「親子ペアの部」まで、目的に合わせて選べる3つの部門

今大会では、参加者の体力や目的に合わせて選べる種目が用意されています。

・5kmの部 / 10kmの部（個人部門）

トレイルランニングに初めて挑戦する方のエントリーはもちろん、日頃の練習の成果を試したいランナーまで、自身の目標に合わせてステップアップできる個人レース。

・親子ペアの部（5km）

親と子がペア（2人1組）となって一緒に5kmのコースに挑戦します。大自然の中で声を掛け合い、励まし合いながら同じゴールを目指す体験は、夏の特別な思い出作りに最適です。

【開催概要】

イベント名： サンライズヒル・穂坂ヤマケンカップ2026

開催日時： 2026年8月11日（火曜日・山の日）

開催場所： 穂坂自然公園周辺特設コース（山梨県韮崎市穂坂町）

種目・部門：

10kmの部（個人）

5kmの部（個人）

親子ペアの部（5km）

参加条件： 【重要】要事前受付（2026年7月18日まで受付中。※定員になり次第、受付終了）

※当日受付での出走申し込みはできません。

詳細・エントリー方法： 大会特設エントリーサイト（ユニバーサルフィールド）(https://universal-field.com/event/yamaken-cup/)にて詳細をご確認の上、お申し込みください。

【本件に関するお問い合わせ先】

ヤマケンカップ実行委員会

公式情報サイト（にらさき観光ナビ）：https://www.nirasaki-kankou.jp/event_schedule/event_info/6679.html

大会詳細・申込ページ：https://universal-field.com/event/yamaken-cup/

日常からアウトドアを満喫できる「穂坂自然公園」

大会の舞台となる「穂坂自然公園」は、約1,700平方メートルの広大な森林を整備してつくられた、韮崎市が誇る自然豊かな公園です。

園内には大きいクワガタのオブジェがお出迎えしてくれます♪

同園は、今回のイベントで走るトレイルランニング用コース（5km）をはじめ、マウンテンバイク用コース（ロング2.7km／ショート0.6km）が常設されている、充実した本格的なアウトドア拠点です。

さらに、約4kmの遊歩道も整備されており、週末には気軽にウォーキングやハイキング気分を味わう家族連れの姿も見られます。

また、公園内にある「穂坂自然公園ふれあいセンター」では、地域の森林資源を活用した木工教室などの体験型交流イベントも定期的に開催中！

季節ごとのイベント詳細は公式Instagramで発信されており、年間を通じて韮崎の豊かな自然とカルチャーを五感で楽しめるスポットとなっています。



穂坂自然公園 公式Instagramはこちらから

https://www.instagram.com/hosakasizenkouen/