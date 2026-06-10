【山梨県韮崎市】ソムリエ茂手木大輔氏から学ぶ「令和8年度 にらさきワインセミナー」受講生募集！ワイナリー見学を含む全7回の本格講座でワインの基礎を楽しく習得

韮崎市

山梨県韮崎市は、地場産業の振興とワインカルチャーの醸成を目指し、ワインの基礎知識を楽しく体系的に学ぶ「令和8年度 にらさきワインセミナー」を開催、受講生の募集を開始いたします。

本セミナーの講師には、社団法人日本ソムリエ協会認定ソムリエの茂手木 大輔（もてぎ だいすけ）氏をお迎えします。

講座は全7回にわたり、世界や日本のワインの歴史・知識を学ぶ座学だけでなく、実際のテイスティング、さらには市内のワイナリー巡りといった、ワイン生産地である韮崎市ならではの実践的なカリキュラムを展開します。

■ 認定ソムリエがナビゲート。座学・試飲・フィールドワークを網羅した全7回のカリキュラム

日本有数のワイン産地である山梨県において、地元の実りに触れ、ワインの奥深い魅力を知ることは、地域の文化や豊かさを再発見することに繋がります。

本セミナーでは、プロのソムリエによる分かりやすい解説のもと、初心者から愛好家まで楽しく知識を深めていただけます。

歴史やフランスをはじめとする世界各国のワイン、速度を増して進化する山梨・日本ワインまでを網羅。さらに、知識を得るだけでなく、実際に市内のワイナリーを訪れるフィールドワーク（第5回予定）も組み込まれており、五感を使ってワインを学ぶことができる充実の内容です。

■ 講座プログラム（全7回）

第1回： ワインの歴史について

第2回： フランスワインについて

第3回： 世界のワインについて

第4回： 山梨県ワインについて

第5回： 市内ワイナリー巡り

第6回： 日本ワインについて

第7回： 修了式

【開催概要】

セミナー名称： 令和8年度 にらさきワインセミナー

講師： 茂手木 大輔 氏（社団法人日本ソムリエ協会認定ソムリエ）

開催回数： 全7回連続講座 ※各回の具体的な日時は、市ホームページの案内をご確認ください。

場所： アメリカヤ 5階 Scape （韮崎市中央町10-17）ほか ※エレベーターはありませんので、階段をご利用ください。

対象者： 市内に居住又は勤務している20歳以上の方

定員： 12名 ※先着順にて人数に達しました時点で締切とさせていただきます（新規受講者の方を優先）。

参加料： 17,000円（※テキスト代込。初回の講座時に現金にてお支払いください。）

申込み方法： 以下の専用申し込みフォーム、またはお電話（0551-45-9104）にてお申し込みください。

【専用フォーム】https://logoform.jp/form/A4gP/1102848

詳細・日時はこちらから :https://www.city.nirasaki.lg.jp/sangyo_shigoto_jigyosha/4/7555.html

【本件に関するお問い合わせ先】

山梨県韮崎市

農政課 農林振興担当

〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目3番1号

TEL：0551-45-9104

公式ホームページ：https://www.city.nirasaki.lg.jp/

ぶどうの産地で味わう！にらさきワインを紹介！

山梨県のなかでも、高品質醸造用ぶどうの産地である韮崎市穂坂の地。

日照時間が長く、とくに茅ヶ岳山麓に広がる穂坂果実郷は水はけの良い土地で、みずみずしく糖度の高いぶどうが育ちます。

収穫されたぶどうから造られるワインは、甘味と酸味のバランスが良く、自然が豊かに薫る格調高い味わいが特徴です。

お祝いごとや自分へのご褒美に、韮崎のワインを堪能してみてください♪

韮崎市内のワイナリーを見る :https://www.nirasaki-kankou.jp/tokusyuu/gurumetokusyu/7950.html