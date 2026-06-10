coody、軽量性と快適性を両立した新作エアテント「HAVENA」をMakuakeで販売中

株式会社W&W

合同会社COODY（本社：東京都）は、日本最大級の応援購入サービスMakuakeにて、新商品「coody エアテント HAVENA」のプロジェクトを実施しております。

coodyが大切にしてきた開放感・快適性・過ごしやすさという思想を受け継ぎながら、軽量性と居住性をさらに高めた新モデル「HAVENA」が誕生。

大型タープと外側ポール構造により、景色や風を取り込みながら、広々とした快適空間を実現。

HAVENAは、まるで屋外にリビングを持ち出したような、新しいエアテント体験を提案します。

▼Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/coody-havena/

coodyエアテントHAVENAとは

■ POINT01【軽やかに設営できる、上質な軽量エアテント】

全長7.5mの広々空間ながら、テント本体は約23kg、タープは約5kgの軽量設計。

大型テント特有の「重さ」や「設営負担」を軽減し、より気軽にキャンプを楽しめます。

さらに、空気を入れるだけのエア注入式を採用し、約5分で設営完了。

広さ・快適性・扱いやすさを兼ね備えた、新しいグランピングエアテントです。

■ POINT02【リビングのようにくつろげる、広々空間設計】

4.5m×4.5m、約11平方メートル の大型タープを備え、テーブルやチェアを置いてもゆとりのある空間を確保。

さらに、約3m×3mの室内空間は4人でも快適に就寝でき、屋外でもリビングのようにくつろげます。

■ POINT03【優れたタープ機能】

ブラックコーティングを施した大型タープが、強い日差しや雨をしっかりガード。

広々とした日陰空間を生み出し、快適なアウトドア空間を演出します。

また、coody唯一の外側ポール構造を採用。

タープとテントの間に空気の通り道を確保することで、結露を軽減しながら、窓からの景色や開放感も損なわない設計に仕上げました。

さらに、ポリコットンテントをタープで二重に覆うことで、汚れや雨からテント本体を保護し、快適性とメンテナンス性にも配慮しています。

オプションのメッシュウォールは、バックルで簡単に取り付け可能。

風や景色を取り込みながら虫の侵入を抑え、より快適なくつろぎ空間を作り出します。

■ POINT04【ポリコットンの上質空間】

やわらかなポリコットン素材が、まるでホテルのように上質で快適な空間を演出。

優れた断熱性と通気性により、夏は涼しく、冬は暖かく、四季を通して快適に過ごせます。

さらに、4.5m×4.5m・約11平方メートル の大型タープ空間を備え、テーブルやチェアを置いてもゆとりある設計に。

屋外のリビングのような、贅沢なキャンプ体験を楽しめます。

■ POINT05【coody唯一の外部ポールモデル】

タープとテントの間に空気の通り道を生み出すことで、結露を軽減しながら、風や景色を取り込める高い開放感を実現。

さらに、ポールを外側に配置することで室内空間を圧迫しにくく、広々とした快適な居住空間を確保しました。

大型タープとの組み合わせにより、日差しや雨からテント本体を守りながら、屋外にリビングを広げたようなくつろぎ空間を演出。

快適性・機能性・美しいシルエットを高次元で両立した、HAVENAならではの新構造です。

快適さと開放感を両立した、新しいエアテントへ

HAVENAは、軽量性・設営のしやすさ・快適性を兼ね備えた、新しいグランピングエアテントです。

約5分で設営できる手軽さと、全長7.5mの広々空間により、より自由で快適なキャンプ体験を実現します。

ポリコットンの上質な居住性に加え、大型タープや外側ポール構造による快適性も追求。

まるで屋外にリビングを持ち出したような、贅沢なくつろぎ空間を楽しめます。

これからもcoodyは、設営の負担を減らし、体験の価値を高めるアウトドアギアを通じて、新しいキャンプスタイルを提案してまいります。

▼Makuakeプロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/coody-havena/

▼公式サイト

https://coody-jp.com/tent-havena/

商品詳細

■coodyについて

coodyのエアテントは、ポンプで空気を入れるだけの簡単設営。

初心者や女性でも安心して使え、広々とした快適空間で家族や友人とゆったり過ごせます。設営や撤収の手間を減らし、大切な人との時間を存分に楽しめるのも魅力。さらに、耐風・防水性に優れた高品質な素材を採用しているため、どんな天候でも快適に過ごせます。上質なグランピングスタイルを気軽に体験し、特別な思い出を。

coody公式サイト(https://coody-jp.com/)

■国内サポート体制

coodyは国内カスタマーサポートを完備しており、修理対応、不具合相談はもちろん、テント設営の相談にも対応しています。

安心してご利用いただける体制を整えておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

▼カスタマーサポート

https://coody-jp.com/cs/

会社概要

会社名：合同会社COODY（COODY JAPAN）

所在地：〒116-0014 東京都荒川区東日暮里6-16-8 桂ビル3F

資本金：1,000万円

代表：金中 予哉

設立：2024年

事業内容：アウトドア用品の企画・輸入・販売

公式サイト：https://coody-jp.com/

問い合わせ：https://coody-jp.com/toiawase/

※合同会社COODYは株式会社W＆Wのグループ会社です。