【株式会社manebi】「manebi eラーニング」に株式会社ONLIEによる「ビジネスデザイン人材育成コンテンツ」を大幅追加 ～新規事業開発を担う人材の育成を支援し、企業の事業創出力を強化～

株式会社manebi

「人生開発を当たり前の世の中に」をビジョンに掲げ、人材開発プラットフォームを展開する株式会社manebi（本社：東京都新宿区、代表取締役執行役員CEO：田島 智也）は、同社が運営する「manebi eラーニング」において、株式会社ONLIE（本社：東京都新宿区、代表取締役：矢田部 皓太、以下「ONLIE」）が提供するビジネスデザイン人材育成コンテンツを新たに追加いたしました。

■ 新コンテンツ追加の背景と目的

現代のビジネス環境において、新規事業開発（事業開発）は企業の競争力を左右する重要な要素となっています。しかし、多くの企業では「新規事業を立ち上げる力（事業開発力）を持つ人材の不足」が大きな課題となっています。

manebiは「誰もが自分らしく輝ける社会をつくる」というパーパスを掲げ、すべての働く人の可能性を広げる教育の提供を目指しています。今回のONLIE社のコンテンツ追加により、ビジネスのアイデア発想（アイディエーション）から、環境分析、ビジネス要件定義、ビジネスモデルやチャネルなどの戦略設計、そして具体的な「事業計画書の作成」までを一気通貫で体系的に学ぶことが可能となります。受講者が自律的に新たな価値を生み出し、企業のしなやかな変化をリードする「一歩先の人材」へと成長していくプロセスを支えることで、企業の確かな発展に貢献します。

■ 新コンテンツの概要

今回追加するONLIE社のコンテンツは、新規事業の立ち上げや社内企画のプロセスを網羅し、事業創出に必要な思考法を基礎から習得できる構成です。受講者のレベルに合わせてステップアップできるため、全社員向けの価値創造における思考基盤の構築から、推進担当者が直面する組織体制づくりや収益計画の策定といった実践的なスキルの習得まで、企業の多様な育成ニーズに対応します。

【主な学習テーマ】

本コンテンツは、事業創出に必要なマインドセットから実践的な計画立案まで、段階的にステップアップできる体系的なプログラムで構成されています。

- マインドセット・アイデア創出（基礎・初級）- - 自社の強みと価値の可視化・言語化- - 発想脳を鍛えるアイディエーション（思考法・インプット術）- - 新規事業立ち上げの基本ステップと企画化へのアプローチ- 戦略設計・ビジネスモデル構築（応用・中級）- - 環境分析フレームワーク（3C、SWOT、PEST等の活用）- - ターゲット設定と提供価値（バリュープロポジション）の定義- - ビジネスモデル・課金モデル設計、チャネル・プロモーション戦略- 事業計画・リスクマネジメント（実践・上級）- - ビジネス要件の定義と組織体制整備・人財マネジメント- - 収益計画の策定と外部パートナー連携- - 撤退基準の設定とリスクマネジメント- - 経営陣を動かす「事業計画書」の作成

※初級編はリリース済み。中級編・上級編は順次公開予定

これらのコンテンツは、単なる知識習得にとどまらず、学んだ内容を実際の現場や事業推進に活かすことを見据えた構成となっています。「manebi eラーニング」では、本コンテンツの追加により、企業の事業開発人材の育成や、組織全体で新しい価値を生み出すための「考える土台」づくりを、より一層サポートしてまいります。

■ 講師プロフィール

株式会社ONLIE 代表取締役社長 矢田部 皓太（やたべ こうた）

2018年、21歳で企業のDX推進を支援する株式会社ONLIEを創業。戦略策定からAI開発、システム実装まで一気通貫でプロジェクトを牽引し、多くの企業のDX推進や業務変革を実現している。また、同社が展開するIT教育事業では、法人向けDX人材育成サービスを通じて、実務に直結するDXリテラシー・AI・データ利活用スキルの習得を支援。豊富な現場経験とテクノロジーへの深い知見を活かし、教材では理論に留まらない「即戦力となるDXの視点」を伝えている。

■「manebi eラーニング」について

「manebi eラーニング」は、全業種の企業様向けに従業員の教育研修ができる人材開発プラットフォームです。約8,000以上のeラーニング教材と自社教材、集合研修を自由に組み合わせることで、新入社員や管理職に対しキャリアやスキルに合わせた段階的な教育を実施できます。AI自動コースマップ作成機能やAI自動字幕機能などを備え、教育計画作成にかかる工数を大幅に削減します。

「manebi eラーニング」に関するお問い合わせはこちらから

株式会社manebiについて

manebiの資料をダウンロードする :https://manebi.co.jp/resources/638/「manebi eラーニング」の資料はこちらから

株式会社manebiは、「人生開発を当たり前の世の中に」をビジョンに掲げ、人材開発プラットフォーム「manebi」を提供しており、大企業から中小・ベンチャー企業まで3,500社超の幅広い規模や業種の皆さまにご利用いただいております。教材コンテンツ数は6,300を突破。個人と組織の幸せを育む技術で世界一のHeart -Tech Companyになる事を目指しております。

サービス紹介ページ：https://manebi.co.jp

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社manebi

代表者 ：代表取締役執行役員CEO 田島 智也

証券コード ：525A （TOKYO PRO Market上場）

所在地 ：東京都新宿区西新宿２丁目６－１ 新宿住友ビル 18階

事業内容 ：人材成長活性化プラットフォーム事業

サービス内容：

・人材開発プラットフォーム 「manebi」

・派遣業界特化 eラーニング 「派遣のミカタ」

・警備業界特化 eラーニング 「playse.ラーニング警備版」

・建設業界特化 eラーニング 「KCI教育センター」

ホームページ：https://manebi.co.jp/corp

本リリースに関するお問合わせ先

株式会社manebi

担当 ：manebi 広報担当

E-mail : pr@manebi.co.jp