IT検証産業協会　IVEC「UX評価スペシャリスト認定試験」を新設

一般社団法人 IT検証産業協会UX評価スペシャリスト認定試験新設

一般社団法人 IT検証産業協会（IVIA）は、IT検証技術者認定試験（IVEC）において、新たに「UX評価スペシャリスト認定試験」を今年の秋期試験（試験時期：11月末～12月初予定）から開始する予定であることを発表し、シラバス（V1.0）を公開しました。

IVECスペシャリスト認定試験「UX評価スペシャリスト」シラバス公開のお知らせ(https://www.ivia.or.jp/ivec_specialist_notice20260605)

近年、ソフトウェアやIoT製品では、機能品質だけでなく、「使いやすさ」「安心感」「満足感」などのUX（ユーザ体験）が製品価値を左右する重要な要素となっています。一方、従来の品質保証やテストでは、仕様通りに動作するかを確認する“機能中心”の検証が主流であり、「テストは通っているのに使いにくい」「リリース後にUX問題が顕在化する」といった課題も増えています。

また、生成AIの進展により、テスト設計・テスト実行の自動化が進む中、今後は「正しく作られているか（Verification）」だけでなく、「本当に利用者価値につながっているか（Validation）」を評価できる人材の重要性が高まっています。

今回新設する「UX評価スペシャリスト認定試験」は、こうした時代背景を踏まえ、UX評価を開発上流から設計・実践できる人材の育成を目的としています。本試験では、ISO 9241-11、ISO 9241-210、ISO/IEC 25019などの国際規格をベースに、以下のような実践的スキルを対象とします。

・利用状況やユーザ要求を踏まえたUX評価設計

・UX評価観点の導出と妥当性確認

・UX評価結果の分析と改善提案

IVEC試験の新体系（ゼネラリストとスペシャリストの位置付け）

IVECはこれまで、実務を重視したIT検証技術者認定試験として運営してきました。今回のUX評価スペシャリスト認定試験では、従来の機能確認型テストに加え、「利用者体験の品質」を評価できる検証技術者の育成を目指します。IVIAでは今後、UX評価技術の体系化と普及を通じて、IT業界全体の品質向上と、利用者価値を重視した開発文化の定着を推進していきます。

一般社団法人 IT検証産業協会：https://www.ivia.or.jp/(https://www.ivia.or.jp/)