交通量調査カメラと施設カメラを連携し、施設周辺の渋滞要因を可視化 ｜ DataHax「DENNOUリサーチ」提供開始

DataHax株式会社

DataHax株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大西洋平太）は、道路・交差点に設置する交通量調査カメラと、商業施設・観光施設・イベント会場などの施設内・駐車場カメラを組み合わせて分析する、交通混雑可視化サービス「DENNOUリサーチ」の提供を開始しました。

本サービスでは、道路上の車両の流れだけでなく、施設出入口や駐車場内の入出庫状況、滞留時間、満空状況などを一体的に可視化。施設周辺で発生する渋滞要因の把握、警備配置・誘導計画の見直し、駐車場運用の改善、施策後の効果検証を支援します。

■新サービス「DENNOUリサーチ」提供の背景

交通課題から見えるAIカメラの有用性

近年、インバウンド需要の回復や大型イベントの増加により、観光地・商業施設・イベント会場周辺では、入出庫時の道路渋滞が大きな課題となっています。特に観光地や大型商業施設では、入庫待ちの列が周辺道路にまで伸び、渋滞を引き起こすケースも増えています。また一方で、交通整理や駐車場誘導といった現場業務は人手に依存しており、人材不足や高齢化が進む中、従来型の運営管理には限界が見え始めています。

道路側と施設側を一体で見ることで、渋滞の“原因”に近づく

従来、道路側の交通量調査だけでは、駐車場内の満空状況や入出庫処理、施設内での車両滞留までは把握しにくい課題がありました。

一方で、駐車場・施設側だけを見ても、周辺道路のどの方向から車列が伸びているのか、どの時間帯に道路側の混雑が駐車場運営へ影響するのかまでは把握しにくく、道路側と施設側の情報が分断されていました。

DENNOUリサーチでは、交通量調査カメラと施設・駐車場カメラを組み合わせることで、道路と施設内の車両動線を一体的に可視化し、渋滞要因の把握から運用改善までを支援します。

■サービス概要（DENNOUリサーチとは）

交通量調査（画像はイメージです）AIナンバープレート認識による車両地域分布図（画像はイメージです）

当社ではこれまで、AIによるナンバープレート認識技術「AutoCode」を活用し、累計1000万台以上の車両データ解析を実施。関東・関西を中心約50拠点の公共施設や高速道路における交通分析・来場者分析に取り組んできました。

今回、AIスマートパーキング「DENNOU PARK」と連携することで、駐車場運営だけでなく、周辺道路を含めた交通状況の可視化や渋滞緩和など、地域交通全体の最適化を支援します。

※なお、取得したナンバープレート情報は、交通分析・混雑傾向の把握を目的として適切に管理し、個人を特定する目的では使用しません。

■取得データの具体例- 施設出入口付近の車両滞留時間- 入庫待ち車列の発生時間帯- イベント開始前・終了後のピーク分析- 駐車場満空状況と周辺道路混雑の相関分析- 警備員配置・誘導ルート変更後の効果検証- 複数駐車場間の利用状況比較- 右折入庫・左折入庫・出庫車両の流れの可視化■DENNOUリサーチで得られる効果

1. 混雑の可視化・傾向分析

時間帯別の流入・滞留データをもとに混雑状況を把握し、渋滞の"原因や予兆"の把握を支援します。

2. 施策の効果検証

混雑改善のために行った施策が、渋滞・滞留にどのような効果を生んだかをデータで定量的に検証。「やりっぱなし」にしない改善サイクルを支援します。

3. 運用の省人化・効率化

施策と検証を重ねた成果は、施設周辺の渋滞緩和にとどまらず、人材配置の最適化や機材選定の判断にも活用できます。

■代表コメント

「道路と施設、これまで分断されていた2つの視点をつなぐことが、都市交通の課題に向き合う第一歩だと考えています。原因が見えれば、誘導も警備も運用も変えられる。DENNOUリサーチを通じて、車の流れに振り回されない街づくりに貢献していきます。」（代表取締役 大西洋平太）

■AIナンバープレート認識技術の導入実績

１．車番を活用した交通量調査業務を実施。カメラ22台を同時稼働し、平日・休日の24時間調査に対応(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000069896.html)

２．「有料道路」での交通量調査のデジタル化が本格始動。AIカメラ20台以上が車両の通過時刻・速度を可視化。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000069896.html)

３．国営公園にAI車番認識カメラの技術提供を実施(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000018.000069896.html)

■ 今後の展望

当社は今後、駐車場を単なる収益設備ではなく、地域交通を支えるインフラの一部として再定義していきます。将来的には、AIカメラと交通データを活用し、道路・駐車場・商業施設・自治体が連携した次世代の交通運営基盤の構築を目指します。

“車の流れ”が可視化されることで、渋滞や混雑に振り回されない、より快適で持続可能な都市・地域社会の実現に貢献してまいります。

DataHax株式会社

【代表者】代表取締役社長 大西洋平太

【所在地】 東京都渋谷区3-27-15 坂上ビル7F

【事業内容】AIパーキング事業、AI車番認識・解析事業、AI交通量調査事業

【公式HP】https://datahax.jp/

【サービスページ】https://www.dennou-park.com/



【代表プロフィール】

代表取締役 CEO 創業者 大西洋平太／2010年立命館大学産業社会学部卒業、2014年早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了（MBA取得）。三井住友銀行にて中小企業の法人営業に従事した後にブティック型のフィナンシャルアドバイザリー企業でバックオフィス業務を担当。フリーランスのソフトウェアエンジニアとして独立し複数のAIプロジェクトとウェブアプリケーション事業に参画。2019年に当社を創業。当社ではAIやアプリケーションなど、ソフトウェアの開発から事業開発を担当。