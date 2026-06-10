Dify活用コミュニティ「Dify Studio」の参加者が2,000名を突破

株式会社Omluc（本社：東京都目黒区、代表取締役：岸田崇史、以下「Omluc」）は、Dify活用コミュニティ「Dify Studio」の参加者数が2,000名を突破したことをお知らせします。

株式会社Omluc

生成AIの業務活用が広がる一方で、多くの企業では「どの業務に適用すべきか分からない」「PoCから本番運用に進めない」「社内で活用できる人材が不足している」といった課題が生まれています。特にDifyのようなノーコード・ローコードでAIアプリケーションを構築できるツールは、非エンジニアを含む幅広い職種に活用の可能性を広げていますが、実際の業務に落とし込むには、設計方法や活用事例、運用上の知見を学ぶ場が欠かせません。



Dify Studioは、そうしたニーズに応える実践コミュニティとして活動を続け、このたび参加者数2,000名を突破しました。

Dify Studioについて

Dify Studioは、生成AIアプリ開発プラットフォーム「Dify」の活用をテーマとした無料のDiscordコミュニティです。

企業のDX推進担当者、エンジニア、マーケティング担当者、事業開発担当者など、多様なバックグラウンドを持つ参加者が集まり、Difyの活用方法やワークフロー構築、AIエージェント開発、RAG活用、業務改善事例などについて情報交換を行っています。

本コミュニティは株式会社Omluc代表の岸田崇史が立ち上げ、現在はコミュニティメンバー有志による自主的な運営を中心に活動しています。勉強会やハンズオン、イベント企画なども参加者主体で企画・実施されており、学びと実践の循環が生まれていることが特徴です。

また、単なるツール学習の場ではなく、「生成AIを実務で活用するための実践コミュニティ」として、多くの企業担当者や個人開発者に利用されています。

生成AIの業務活用拡大と、実践的な学習ニーズの高まり

今回の参加者2,000名突破は、Difyを活用した生成AIアプリ開発への関心の高まりに加え、企業内で生成AIを実務へ取り入れたいというニーズが拡大していることを示しています。

近年は、生成AIの導入検討から実運用フェーズへ移行する企業が増える一方で、現場への定着や継続的な活用に課題を抱えるケースも少なくありません。

Dify Studioでは、参加者同士の知見共有や事例紹介を通じて、生成AIの実践活用を支援しています。コミュニティ内では、初心者向けの質問から高度なワークフロー設計、AIエージェント構築まで幅広いテーマが日々議論されており、参加者同士が学び合う環境が形成されています。

今後の展望｜イベント・ナレッジ共有・企業連携を強化

Dify Studioでは今後、以下の取り組みを強化していく予定です。

・オフライン・オンラインイベントの拡充 企業向けハンズオン

・勉強会の開催 実践的なユースケースや導入事例の発信 AIエージェント

・RAG活用に関するコンテンツ強化 パートナー企業との共同イベント

・コミュニティ連携

Omlucについて

株式会社Omlucは、生成AIおよびオープンソース技術を活用したサービス開発、生成AI導入支援、研修事業を展開しています。

Dify Studioにおいては、コミュニティの趣旨に賛同し、イベント企画や情報発信などを通じて運営を支援しています。

今後も企業や個人が生成AIを実務へ活用できる環境づくりに取り組み、生成AIの社会実装と人材育成に貢献してまいります。

【会社概要】

株式会社Omluc（オムラック）

所在地：〒153-0042 東京都目黒区青葉台3丁目15-17 FARO中目黒103

代表者：代表取締役 岸田 崇史

事業内容：生成AI技術を活用したサービスの開発・提供、生成AI導入支援・研修事業

本件についての問い合わせ先：marketing@omluc.com