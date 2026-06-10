肥満症のある人のストーリーを線画で描いたショートフィルム「Saniss Awards」の「Pharma」部門 および「Wellness」部門においてBronzeを受賞

肥満症のある人のストーリーを線画で描いたショートフィルム「Saniss Awards」の「Pharma」部門 および「Wellness」部門においてBronzeを受賞