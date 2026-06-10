【海の見えるビアガーデン】「ひたちオーシャンビュー ホテル&リゾート」にビアガーデンが登場

DREAM ASIA株式会社海を見ながらキンキンに消えた生ビールを！開放的な屋上テラス

ご家族で手ぶらBBQ茨城自慢の食材を堪能ください

ひたちオーシャンビュー ホテル＆リゾート（茨城県日立市旭町2-6-13）では、6月5日に「海が見える屋上ビアガーデン 日立オーシャンビュー ビアガーデン＆BBQ」をオープンしました。

会場となる屋上スペースでは、海風を感じながら開放的な空間でビールを飲みながら、BBQやグリルをお楽しみいただけます。

メニューは、＜料理長が腕を振るうグリルコース＞、＜お客様ご自身で焼いて楽しめるBBQコース＞から選択可能。企業様の懇親会、ご友人同士、ご家族など、幅広いシーンでご利用いただけます。

また、地元・茨城県産の食材も積極的に取り入れ、地域の魅力を感じていただける内容を目指しております。夕暮れから夜景へ移り変わる景色とともに、非日常感のある時間をご提供いたします。

【海の見えるビアガーデン「日立オーシャンビュー ビアガーデン＆BBQ」概要】

■開催期間：2026年6月5日（金）～9月30日（水）

＊前日12:00までの事前予約

■開催場所： 6階屋上テラス

＊雨天・荒天時は宴会場にて実施。BBQはできませんので料理長によるグリルを提供します。

■開催時間：17:00～21:00（20:00最終入店) ＊120分制

■座席数：60席（全席禁煙）

■予約・お問い合わせ： 0294-22-0188（10:00～19:00）

■Webサイト：https://www.hitachioceanview.jp/beergarden

■コース内容：

＜料理長が腕を振るうグリルコース＞

【楽コース】選べる揚げ物に希少部位の和牛ハラミなど《全8品》4,500円

【爽コース】直送海鮮に鶏の旨塩グリルステーキなど《全9品》 5,500円

【極コース】二種海鮮/厚切り牛タン/骨付きステーキ等《全10品》6,500円

＜ご自身で焼くBBQコース＞

【BQQ涼コース】釜揚げしらすサラダ/牛カルビ豚肩ロース等《全8品》4,000円

【BBQ潤コース】海鮮焼き二種にポークの厚切りロース等《全10品》 5,000円

【BBQ宴コース】 特大ホタテに牛カルビ・厚切牛タンなど《全12品》6000円

■ドリンク 飲み放題 1,500円

＜アルコール＞

生ビール／ワイン（赤・白）／ウイスキー／焼酎／レモンサワー／各種カクテル

＜ノンアルコール＞

ノンアルコールビール／ソフトドリンク（コカ・コーラ、ジンジャーエール、ウーロン茶、アップルジュース、ピンクグレープフルーツジュース、オレンジジュース)

【お問い合わせ先】

ひたちオーシャンビュー ホテル＆リゾート

TEL:0294-22-0188

MAIL:info@hitachioceanview.jp

※写真はすべてイメージです。

※表示料金には消費税10%が含まれます。

※食物アレルギーのある方は、予めスタッフにお知らせください。

※食材の仕入れ状況によりメニューが変更になる場合がございます。

※席の指定は承りかねます。

【ひたちオーシャンビュー ホテル＆リゾートについて】

地域に長年親しまれてきたホテル天地閣が「ひたちオーシャンビュー ホテル＆リゾート」としてリブランドオープンしてから半年を迎えました。現在は、レストラン、ご宴会、ご宿泊サービスをすでに開始しております。

JR常磐線日立駅から徒歩5分の場所にありながら海も近く、オーシャンビューの客室もあり、観光やビジネスの拠点として便利な立地のホテルで、快適な滞在をご提供します。

館内には本格的は日本料理「みやび」、中国料理「東風」、最大400人対応可能な宴会場を備え、観光・ビジネス・各種会合など幅広いシーンでご利用いただけます。

所在地：〒317-0074 茨城県日立市旭町2丁目6番13号

電話：0294-22-0188

MAIL:info@hitachioceanview.jp

https://www.hitachioceanview.jp