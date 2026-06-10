行政も 住民も もっと便利に！　TKCが全国16都市で自治体向けフェアを開催

株式会社ＴＫＣ

株式会社TKC（本社：栃木県宇都宮市／代表取締役社長：飯塚真規）は、6月から9月にかけて、全国16都市において「TASKクラウドフェア2026」を開催いたします。

▲イベントの詳細はこちらから https://www.tkc.jp/lg(https://www.tkc.jp/lg)

本フェアは地方公共団体の皆さまに向けて、自治体DXの最新動向や先進的な取り組み事例などの情報提供を目的として実施しているものです。

今回のフェアでは、“行政も 住民も もっと便利に”なる〈これからの行政サービス〉をお客さまとともに考える特別な1日として、今春に全てのお客さまのシステム移行を完了した「標準仕様対応システム」と運用コストの最適化に向けた当社対応などをご説明するほか、「3ない（行かない・書かない・待たない）窓口」や「電子決裁」、「ペポルインボイス」など住民サービスの向上と業務の効率化・最適化に深く関わるデジタル化の最新動向をご紹介します。

また、会場では先進団体職員・有識者や当社社員を講師に「スマート行政DXセミナー」を開催するほか、実用化を目指して研究開発を進める次世代のシステム・サービスも参考展示いたします。

参加対象は市区町村の職員のほか首長・地方議会の議員など、地方行政に関わる方々。

フェアおよびセミナーは、ともに参加費無料（いずれも事前登録制／なお、セミナーの受講申し込みは先着順。定員に達した場合は受け付けを締め切らせていただきます）。

お申し込みは、当社ホームページ（https://www.tkc.jp/lg）まで。

イベント概要

【名称】 「TASKクラウドフェア2026」

【テーマ】 行政も 住民も もっと便利に ――「スマート行政DX」を見て！ 触れて！ 体感する！

【主催】 株式会社TKC

アライアンスパートナー エクナ株式会社（本社：岩手県盛岡市）

株式会社NDKCOM（本社：長崎県長崎市）

株式会社甲府情報システム（本社：山梨県中央市）

株式会社テクノラボ（本社：北海道札幌市）

展示会場（システム展示・相談会）の様子「スマート行政DXセミナー」の風景

【開催日・会場・時間】

全国16都市／別表の通り

開催時間は、いずれの会場も10:00～16:00

【参加対象】

市区町村の職員のほか首長・地方議会の議員など、地方行政に関わる方々（事前登録制／参加費無料）

＊同業他社および個人の方の参加はお断りさせていただく場合があります。

【参加申し込み】

TKCホームページ（https://www.tkc.jp/lg/）からお申し込みください。

＊感染症流行など状況により、開催中止や内容変更をさせていただく場合があります。

【見どころ】

●先進事例から、DX推進のヒントを学ぶ

●標準化対応後の「行政サービス」と「業務改革の進め方」を考える

●「スマート行政DX」実現に向けたTKCの考え方・今後の取り組みを知る

【開催内容】

●「スマート行政DXセミナー」

●最新システム・サービスの紹介

標準仕様対応版「基幹業務システム」と、運用コストの最適化に向けた取り組み

「3ない（行かない・書かない・待たない）窓口」を支える各種ソリューション

「内部事務のデジタル化・財務データの活用」を支える各種ソリューション

●最大の効果を挙げる「スマート行政DX」相談会

●新たな業務の“かたち”を創造するシステム・サービスの調査研究報告 など

＊イベントの詳細・タイムスケジュールなどは、TKCのホームページでご確認ください。

【開催日／会場】

展示内容およびセミナー時間・内容は、会場によって異なります。

詳細はホームページでご確認ください。

【イベントに関する問い合わせ先】

＊開催時間は、各会場ともに10:00～16:00

「TASKクラウドフェア2026」事務局

地方公共団体事業部 自治体DX推進本部 営業企画部

＊お問い合わせは、TKCホームページ（https://www.tkc.jp/lg/）からお願いいたします。

以上