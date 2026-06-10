パペットスンスンのポップアップ「HELLO! PUPPET SUNSUN」が全国12都市で開催決定！7月1日より東京からスタート

株式会社チョコレイト

CHOCOLATE Inc.（本社：東京都渋谷区、代表取締役：渡辺裕介）は、パペットの国〈トゥーホック〉に住むキャラクター・パペットスンスンの期間限定ポップアップ「HELLO! PUPPET SUNSUN」を、7月1日開始の東京会場を皮切りに、初開催となる京都、石川、埼玉、香川、広島、沖縄を含む、過去最多の全国12都市で順次開催することをお知らせいたします。

本イベントでは、スンスンたちのオリジナルワードをあしらった新アートグッズや、今回初登場となるファンファン、ツクツクのアイテムなど、90点以上の商品をラインアップ。また、パペットスンスン史上初となる「ご当地限定商品」を各会場にて限定販売するほか、ご購入金額に応じたノベルティのプレゼントも実施いたします。

■「HELLO! PUPPET SUNSUN」開催概要

開催地：東京、京都、宮城、石川、北海道、大阪、埼玉、福岡、香川、愛知、広島、沖縄

＜東京会場＞

開催期間：2026年7月1日（水）～ 7月16日（木）

開催場所：渋谷サクラステージ BLOOM GATE ZONE A/B

営業時間：10時～20時 ※最終日は18時まで

※その他会場の詳細情報につきましては、特設ページよりご確認ください。

■「HELLO! PUPPET SUNSUN」特設ページ：

https://hello-sunsun.com/

HELLO! PUPPET SUNSUN」について

本イベントは、「HELLO! PUPPET SUNSUN」をテーマに、過去最多となる全国12都市で順次開催。京都、石川、埼玉、香川、広島、沖縄では初開催となります。キービジュアルや店舗の内装には、開催地である12都市ごとにデザインされた看板モチーフを採用。パペットスンスン史上初となる「ご当地限定商品」として、看板モチーフを使用したご当地ステッカーやご当地アクリルキーホルダーを各会場限定で販売いたします。また、スンスンたちのオリジナルワードをあしらったポップな新アートも公開。ポップアップでファンファンやツクツクのアイテムが登場するのは初となります。ほかにも、スンスン、ノンノン、ゾンゾンのぬいぐるみをはじめ、ミニポーチや缶ミラー、ヘアクリップなど、90点以上のアイテムを販売いたします。

■ 各会場限定販売アイテム

ご当地ステッカー HELLO! PUPPET SUNSUN（全12種）各330円ご当地アクリルキーホルダー HELLO! PUPPET SUNSUN（全12種）各660円

■ 販売アイテム（一部）

クリアファイル（全6種）各550円ポストカード（全10種）各220円～330円トート（全5種）各1,980円ランダムスクエアアクリルキーホルダー（全5種）各660円キーリング付きミニポーチ（全2種）各880円HELLO! PUPPET SUNSUN ビスケット缶 1,650円パペットスンスン ラムネ 880円マグネット（全3種）各1,210円ぬいぐるみ（スンスン）4,950円缶ミラー（全3種）各770円パペットスンスン ヘアクリップ（全2種）各1,210円ステッカーセット 3枚入り（全2種）各880円 / 6枚入り 1,650円

※価格は全て税込となります。

※各会場限定販売アイテムは、会場ごとに販売するデザインが異なります。各会場につき、該当地域のご当地デザイン1種のみの限定販売となります。

※商品の発売・仕様などにつきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

■ ノベルティ情報

期間中、合計2,000円（税込）以上ご購入いただくごとに、トレーディングカード（5種）を1枚ランダムでプレゼントいたします。

※最大5種の配布となります。

※画像はイメージです。現物と色やデザインが異なる場合がございます。

※なくなり次第終了となります。予めご了承ください。

■ 入場方法について

本イベントは、会場ごとに事前予約の有無や入場方法が異なります。詳細は、「HELLO! PUPPET SUNSUN」特設ページ（ https://hello-sunsun.com/#reserve ）にて順次お知らせいたします。なお、東京会場につきましては、全日程で抽選による事前予約を実施いたします。

＜東京会場＞

１. 2026年7月1日～7月8日枠

・事前予約（抽選）期間：2026年6月19日（金）～6月24日（水）（30分毎の全時間帯予約制）

・当選結果：2026年6月25日（木）20時頃

２.2026年7月9日～7月16日枠

・事前予約（抽選）期間：2026年6月29日（月）～7月5日（日）（30分毎の全時間帯予約制）

・当選結果： 2026年7月6日（月）20時頃

※予約システム：mogily（LINE上でデジタル整理券を配布・受け取ることができるサービス）

※おひとり様1枚までのお申込みとさせていただきます。

※小学生以下のお子様、およびお身体の不自由な方につきましては、付き添いの方1名までご入店いただけます。ただし、お会計は1回のみとなりますのでご了承ください。

■「HELLO! PUPPET SUNSUN」全国巡回予定

＜東京会場＞

渋谷サクラステージ BLOOM GATE ZONE A/B

・開催期間：2026年7月1日（水）～ 7月16日（木）

＜京都会場＞

エキマル ア・ラ・モードJR京都駅西口店

・開催期間：2026年7月7日（火）～7月27日（月）

＜宮城会場＞

JR仙台駅 2F ステンドグラス前

・開催期間：2026年7月24日（金）～8月4日（火）

＜石川会場＞

金沢フォーラス 6F クーゴスクウェア

・開催期間：2026年7月31日（金）～8月16日（日）

＜北海道会場＞

さっぽろ東急百貨店 3階 特設会場

・開催期間：2026年8月6日（木）～8月19日（水）

＜大阪会場＞

心斎橋PARCO 9F 特設会場

・開催期間：2026年8月22日（土）～9月13日（日）

＜埼玉会場＞

JR大宮駅 改札外 東西連絡通路

・開催期間：2026年9月10日（木）～9月23日（水・祝）

＜福岡会場＞

福岡PARCO 本館5階 PARCO FACTORY

・開催期間：2026年9月11日（金）～9月27日（日）

＜香川会場＞

高松オルネ 北館1階 特設会場

・開催期間：2026年9月18日（金）～9月27日（日）

＜愛知会場＞

名古屋PARCO 西館8F イベントスペース

・開催期間：2026年10月1日（木）～10月25日（日）

＜広島会場＞

ミナモア広島２F 路面電車乗り場前広場

・開催期間：2026年10月2日（金）～10月15日（木）

＜沖縄会場＞

サンエー浦添西海岸PARCO CITY 3階グリーンゾーンPOP UP SPACE

・開催期間：2026年10月15日（木）～10月25日（日）

パペットスンスンについて

パペットの国〈トゥーホック〉には、ふしぎがいっぱい。

6才のスンスンと仲間たちがくり広げるふんわりパペットムービー。

X： https://x.com/puppet_sunsun

YouTube：https://www.youtube.com/c/puppetsunsun

Webサイト：https://puppetsunsun.com

※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。

(C)PUPPET SUNSUN/PS committee