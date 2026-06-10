【阪神梅田本店】スペシャリティーコーヒーの祭典「GOOD COFFEE FEST」開幕！全国から集結するロースターと“コーヒーの原点”を深掘りする13日間。

株式会社阪急阪神百貨店

■阪神梅田本店 1階 食祭テラス「GOOD COFFEE FEST @HANSHIN 2026」

■6月24日(水)～7月6日(月)

■公式URL： https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html(https://web.hh-online.jp/hanshin/contents/str/index.html)

■食祭テラス 公式インスタグラム： https://www.instagram.com/hanshin_1ffoodevent/?hl=ja(https://www.instagram.com/hanshin_1ffoodevent/?hl=ja)

食祭テラスの名物催事ともいえるスペシャリティーコーヒーの祭典が間もなく始まります！

世界中で多くの人に親しまれているコーヒーですが、地球温暖化などの影響で2050年には栽培可能な土地が約半分に減り、品質・生産量の低下や価格上昇、深刻なコーヒー不足になる可能性があるといわれています。

そんなコーヒーを取り巻く様々な要因から、一杯のカップが特別なものになりつつある今だからこそ、今回のテーマは“BEST OF BASIC”。全国から集結する19のロースターとともに、今の時代にぴったりのコーヒーの“スタンダード”を再定義します。

個性的で希少な豆を知り尽くしたプロたちが選ぶ、“究極のふつう”の味に、ぜひご注目ください！

6月24日（水）～29日（月）の出店！日常に優しく寄り添う味

丁寧な手仕事が光るロースターたちが、心からホッとできるような安らぎをお届け。

愛知県「TRUNK COFFEE」6月24日(水)～7月6日(月)の出店 常識にとらわれず、毎日の生活に寄り添う親しみやすい味わいから、最新の精製技術によって生まれた、これまでにない個性的な一杯まで。静岡県「ETHICUS」 コーヒーそのものの味わいだけでなく、コーヒーのある豊かなライフスタイルをご提案。静岡県「コーヒーショップ ミハル」 豆の特徴を生かすことはもちろん、暮らしのどんな1コマでコーヒーを楽しみたいかを想像しながら、豆選びや焙煎度合いを考えることを大切にしています。福岡県「REC COFFEE」 生産者との信頼関係のもと仕入れる豆は、毎日気軽に飲めるものから、コーヒーの概念が変わる最高峰のトップロットまで、幅広くご用意。福岡県「Apartment coffee door」 関西初出店。自ら焙煎も手掛け、コーヒー本来の甘さに特化した、毎日飲んでも飽きない日常に溶け込む味わいをお届け。福岡県「マルハチ珈琲焙煎舎」 カップの向こうの生産者や国の景色に出会いたくなるような、毎日気軽に楽しめるコーヒーをセレクト。香川県「VITAMIN COFFEE」 産地の個性を感じながらも、肩肘張らずに楽しめるラインアップをご用意。熊本「Appartement」 南米ペルーの魅惑の品種“SL-09〈インカゲイシャ〉”を軸に、伝統的な精製の滋味深い味わいや複雑味、その土地のテロワールを感じてもらえるような自家焙煎コーヒー豆をお届け。鹿児島県「KENT COFFEE MAKERS」 豆の個性を最大限に引き出す自家焙煎にこだわり、フルーティーな浅煎りからコク深い深煎りまで幅広くご用意。沖縄県「.uki」 世界各地から厳選した多様な豆を、卓越した完成で丁寧に焙煎。生活に優しく寄り添うような一杯を目指し、素材の個性を最大限に引き出した、繊細で奥深いコーヒーの体験をお届け。

6月30日（火）～7月6日（月）の出店！作り手の個性が光る味

伝統の枠を超えた独創的なアプローチで、コーヒーの新たな魅力を発信する実力派が揃います。

愛知県「TRUNK COFFEE」6月24日(水)～7月6日(月)の出店 豆選びから抽出、味わう時間までを一貫して楽しめ、“コーヒーライフ”を丸ごと提案します。北海道「BARISTART COFFEE」 美瑛町にある契約牧場「ファームズ千代田」のジャージー牛乳を使ったカフェラテをお楽しみください。宮城県「KEYAKI COFFEE」 実際に現地を訪れて仕入れたボリビア、タンザニアのコーヒーを中心にご用意。今回のためだけに作る限定ブレンドも登場予定。栃木県「cafe FUJINUMA」 イチオシは手軽においしいコーヒーを日常に添えることができる水出しコーヒーパック。長野県「High-Five COFFEE STAND」 おいしいことはもちろん、“楽しい”を大切にしたお店作りを心がけながら、コーヒー業界に根差した活動をしています。山梨県「the;kokubo」 きめ細やかなスチームミルクと、甘さを含んだエスプレッソによるカフェラテはお店の一番人気商品。東京都「IRON COFFEE」 ストレートでもミルクでも、エスプレッソでもおいしい“タンザニア・イトゥンピ・ピーベリー”や、トロピカルフルーツを思わせる甘さとクリアな酸味がある上品な“エクアドル・ラパパヤ”をはじめ、待ちのコーヒーパートナーが選んだ味わいをお楽しみください。東京都「ignis」 毎年農園へ赴いて仕入れるハイラインコーヒーや、独自技術で香りを添加したインフューズドコーヒーなど、生産者の取り組みや新たな楽しみ方を発見できるものを取り揃えています。東京都「X coffee GINZA」 歴史ある伝統的な製法で作られる品評会常連のトップロットの豆や、コロンビアがメインの特殊精製による新しい製法で作られたイノベーティブ系のコーヒーをラインアップ。静岡県「NOMAD COFFEE」 浅煎りから深煎りまで、豆の個性と飲みたいシーンを大切に焙煎。“こんなコーヒー飲んだことない！”と驚くようなラインアップと、コーヒーの概念を広げる新たな1杯をご用意。

スイーツやこだわりの雑貨が、1杯のコーヒーをより特別に

兵庫県「ZEF Coffee Arts」

コーヒー機器の輸入・販売を手がけるブランド。プロフェッショナルから家庭用まで、幅広いコーヒー関連製品が揃います。

取り扱い予定ブランド

「AREMDE」デザイン性と機能性を兼ね備えたエスプレッソマシン、「BWT」コーヒーの味を引き立てる浄水システムなど。

※一部商品が販売中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

＜6月24日(水)～29日(月)の出店＞

大阪府「NITO Coffee&Craft Beer」

チョコレートチップと胡桃のブラウニー

（1個）601円など

国内有名ロースターのコーヒーと、世界各国のクラフトビールが楽しめるお店。コーヒーやビールは、銘柄がなくなるごとに入れ替わる一期一会スタイル。ビールにもコーヒーにも合う、焼菓子や

軽食も一緒にどうぞ！

＜6月24日(水)～29日(月)の出店＞

東京都「EPEIOS」

ドリップケトル“FLOW M900” 14,960円

温度・注湯・抽出スピードなどを緻密にコントロールし、使いやすさと美しいデザインを両立している「エペイオス」のコーヒー製品。

コーヒーを“難しいもの”から“楽しめるもの”へ変えていく体験を、ぜひ会場で。

＜6月30日(火)～7月6日(月)の出店＞

大阪府「カヌレ堂 CANELE du JAPON」

カヌレ〈しろ・ほうじ茶・抹茶あんこ・黒糖くるみ・黒豆きなこ・あんず・焼きとうもろこし・マンゴー杏仁・仏ゲランド産塩・珈琲〉

（1個）141円から

フランスの伝統菓子に、日本の四季を重ねるカヌレ専門店。外はカリッと、中はもっちりした一口サイズに、和の食材を調和させた個性豊かな味わいがずらり。

＜6月30日(火)～7月6日(月)の出店＞

和歌山県「K型 Chocolate Company」

板チョコレート（ガーナ、タンザニア、ボリビア、ハイチ、ベトナム、トリニダード・トバゴ、1枚、40g） 各1,154円

カカオ豆の仕入れからチョコレート作りをしている、bean to bar チョコレートの専門店。カカオの産地や品種で全然違う味になることを知ってもらいたい！という思いが詰まった、多彩なラインアップ。

＜6月30日(火)～7月6日(月)の出店＞

福岡県「小さなお花のタルト缶～roku。～」

小さなお花のタルト缶（タルト3個・クッキー1個入り） 2,101円

福岡発のタルトブランドが、イラストレーターとコラボレーション！“目で見てときめき、食べて嬉しい”をコンセプトに、エディブルフラワーや彩り豊かな素材を使用した“食べるアート”をお届け。

＜6月30日(火)～7月6日(月)の出店＞

東京都「COFFEE TIME WITH VAUGHAN」

バッグ 4,950円など

日本一のコーヒー愛好家を自負する、オーストラリア出身のインフルエンサー ヴォーンさん。彼が愛してやまないコーヒーショップを、デザインで紹介するライフブランド。

コーヒーの風合いを感じるバッグやガーゼハンカチなど、日常に寄り添うコーヒー雑貨をお届けいたします。

魅力を知ってもっと楽しいコーヒーライフを！

◎GOOD COFFEE FEST 飲み比べチケット＆ミニマグカップセット

店主とのコミュニケーションが楽しめる！と毎回好評の“飲み比べチケット&ミニマグカップ”のセットが、今年も新たなデザインで登場！カップを手に各店を巡りながら、コーヒーの味についてはもちろん、産地や農園、精製のことなど、直接話を聞けるチャンスです。

※前半・後半でデザイン違いの飲み比べマグをご用意します。

※前半・後半のスタート日から販売開始。それぞれ販売予定数に達し次第、会期中でも販売終了。

※チケットは会期中有効です。

◎大阪のコーヒーショップとの連動企画『NEIGHBORHOOD COFFEE MAP』

毎日の暮らしの中に、コーヒーショップとの新しい出会いをお届け！

阪神梅田本店から1km圏内にある素敵なコーヒーショップを、Google Mapでチェックしてみませ

んか。『GOOD COFFEE FEST』会場内のブースでお買上げいただいたレシートを、『NEIGHBORHOOD COFFEE MAP』掲載のお店でご提示いただいた方にはオリジナルステッカーをプレゼント。