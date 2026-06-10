【MBFF】待望のミストローション誕生。肌フローラを育むうるおいケア

待望のフローラコンディショニング化粧水誕生

株式会社フローリストジャパン

株式会社フローリストジャパンは、マイクロバイオーム発想のスキンケアブランド『MBFF（ｴﾑﾋ゛ｰｴﾌｴﾌ）』より、お肌のフローラコンディショニング化粧水「MBFF mbミストローションプロ」を2026年6月10日（水）より発売いたします。（全国の美容サロンの店頭にて取り扱いスタート）

”The Micro Oasis” やっと出会えた、私だけの美しい小さな楽園。

近年、肌のコンディションを考えるうえで「マイクロバイオーム」や「肌フローラ」への関心が高まっています。MBFFは肌を取り巻く環境に着目し、毎日のスキンケアを通じてうるおいのある健やかな肌印象を目指すブランドです。

「私たちの商品が皆様にとっての小さなオアシスになりたい」

そんな想いを込め製品開発を行っております。

マイクロバイオーム発想のミストローション

このたび発売する「mbミストローションプロ」は、私たちの体に宿る見えない力「マイクロバイオーム」をコンディショニングすることに着目した、ミストタイプの化粧水です。きめ細かなミストが肌をやさしく包み込み、うるおいを巡らせ澄んだ肌印象へ整える化粧水。

洗顔後のスキンケアはもちろん、乾燥が気になる日中やメイクの上からも手軽にお使いいただけます。

MBFFは、「肌を整えること」と同時に、「肌を取り巻く環境にも目を向けること」がこれからのスキンケアにおいて重要であると考えています。

商品概要

商品名：MBFF mbミストローションプロ

発売日：2026年6月10日

内容量：200mL

価格：6,380円（税込）

販売先：全国取扱サロン、公式オンラインショップ

MBFF公式ホームページ：https://mbff.jp/

ブランドコンセプト

”The Micro Oasis”

やっと出会えた。私だけの美しい小さな楽園。

最先端のサイエンスが見つけた「生命の泉」の存在

探していた本当の答えは、見えない世界にありました。

身体の奥深くで、健気にあなたを守ろうとしている小さな命。

その小さな生態系を私たちは一緒に信じ、大切に呼び覚まします。

潤いは、外から足すものではなく、内側から満ちていくもの。

あなたの肌を、世界でいちばん安心できる場所へ。

「私たちの商品が皆様にとっての小さなオアシスになりたい」

そんな想いを込めMBFFを創り上げました。