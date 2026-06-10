推し活×インテリア市場に新提案！LEDでデザインが輝く『LEDアートボード（キャンバスアート）』のOEMサービスを開始【株式会社ケイオー】

株式会社ケイオー

LEDライトを内蔵した本製品は、高精細フルカラー印刷と幻想的なライトアップ演出を組み合わせた新感覚のインテリアグッズです。昼間はキャンバスアートとして、夜は光るアートボードとして楽しめる仕様で、アニメ・ゲーム・アーティストグッズから店舗ディスプレイ、企業ノベルティまで幅広い用途に対応します。

▼オリジナル LEDアートボード（キャンバスアート）の制作はこちら(https://www.keio-inc.co.jp/order_case/led_canvas_art_board/)

https://www.keio-inc.co.jp/order_case/led_canvas_art_board/

◆光の演出でデザインの世界観を引き立てる新感覚アートボード

LEDライトを内蔵することで、昼間はキャンバスアート、夜は光るアートボードとして楽しめる新感覚のインテリアグッズです。点灯時にはデザインの世界観をより印象的に演出し、昼間とは異なる幻想的な表情を楽しめるため、インテリアとしての魅力と存在感をグッと高めます。

◆フルカラー印刷対応でイラストや写真を鮮やかに表現

高精細なフルカラー印刷に対応し、キャラクターイラストやアーティスト写真、ブランドロゴなどを細部まで美しく再現できるため、推し活グッズやライブ、コンサートでの物販、イベントグッズにも適しています。美しい印刷の魅力を、LEDの光によってさらに惹き立てます。

◆全10色のLEDカラーで多彩な演出が可能

白・暖色・黄色・オレンジ・赤・ピンク・紫・青・緑・黄緑の全10色を展開。作品やキャラクターごとの世界観に合わせた演出を楽しめます。

◆電池式だから設置場所を選ばず使いやすい

単三電池2本で使用できるため、コンセント不要で自由にレイアウト可能。壁掛けや卓上ディスプレイなど幅広いシーンで活用できます。

◆ LED増設オプションでプレミアム感のある演出が可能

有料オプションでLEDライトの追加に対応。より広範囲を明るく照らすことでデザインの魅力を引き立て、幻想的で高級感のあるアート表現を実現します。

ライブ・アニメ・スポーツ・ノベルティまで幅広く展開

アニメやゲームのオリジナルグッズ、同人グッズとしてアーティスト・キャラクターの推し活用グッズとしてスポーツイベント・キャンペーンでの公式アイテム。ご当地グッズや、記念品・ノベルティ・オリジナルグッズに

アニメ・ゲーム・アーティストグッズをはじめ、企業ノベルティ、店舗ディスプレイ、記念品など幅広い用途で活用いただけます。

LEDアートボードの詳細はこちら>> :https://www.keio-inc.co.jp/order_case/led_canvas_art_board/

◆ 商品概要

商品名 ：オリジナル LEDアートボード

印刷方法：デジタルプリント

素材 ：フレーム：MDF

キャンバス：帆布（コーティング加工）

サイズ ：（横）約210mm×（縦）約297mm×（厚み）約21～28mm

▶ケイオーのOEMサイトでオリジナル LEDアートボードの制作を詳しくみる(https://www.keio-inc.co.jp/order_case/led_canvas_art_board/)

▶ケイオーの公式オンライン注文サイトでオリジナルLEDアートボードを注文する(https://originalgoods.market/products/detail/9415)

＼イベントで大人気！ケイオーでは、ほかにもいろいろな光るグッズを制作いただけます／

▶ケイオーで制作できる光るグッズをチェックする(https://www.keio-inc.co.jp/order_case/product-category-kokunai/led_goods/?pro_ctg=true)

◆ 短納期・高品質・低価格！小ロットから大ロットまでのOEM制作を承ります

オリジナルグッズ制作の採用実績5000社以上を誇るケイオーでは、各種オリジナルグッズの小ロットから大ロットまでのOEM制作に対応しております。取り扱いの商品は、定番人気のアクリルキーホルダーやアクリルスタンドなどのアクリルグッズから、パスケース、バッグなどのファッション雑貨、神社などの授与品としてのお守りグッズなど、多種多様なアイテムをご用意しており、お客様のご希望や条件に最適なグッズやプランをご提案させていただきます。

個人や店舗でオリジナルグッズを手軽に制作できるほか、公式販売グッズや、企業やブランドの販促グッズなど、さまざまなバリエーションのデザインを大ロットで制作していただくことも可能です。

当社は国内に自社工場を設けているため、余計なマージンがかからず、ハイクオリティで、高コスパ、短納期のオリジナルグッズ制作を実現いたします。経験豊富な専任のスタッフが、企画の段階からしっかりサポートいたしますので、ご希望の仕様やスケジュールなど、どんなことも安心しておまかせください。また、ゼロから制作する完全オリジナルの「フルオーダー」にも対応しています。

▼ケイオーOEMサイトはこちらから

https://www.keio-inc.co.jp/order_case/

◆ 公式オンライン注文サイトでは24時間いつでもご注文が可能！

ケイオーの公式オンライン注文サイト「オリジナルグッズマーケット」では24時間いつでも今すぐにご注文が可能です。人気のアクリルグッズはもちろん、パスケースやバッグ、マグカップなどバラエティに富んだオリジナルグッズを多数ご用意しております。

★ 試作品の制作や、サンプルのご依頼などにも対応しております！

サンプルは規定のデザインを実際の印刷機で加工したものをお送りしておりますので、素材やカラー、印刷の仕上がりを確認してから安心して量産していただけます。また、お客様の希望のデザインで試作品として1点制作してお送りすることも可能です。

▼ケイオーの公式オンライン注文サイト「オリジナルグッズマーケット」はこちらから

https://originalgoods.market/

◆ 会社概要

会社名 ： 株式会社ケイオー

所在地 ： 千葉県野田市関宿台町1995-2

設立 ： 1978年(昭和53年)7月

代表取締役社長： 忍田 達平

事業内容 ： モバイル関連製品の企画・製造・販売

アパレル雑貨製品の企画・製造・販売

TEL ： 04-7196-0116

URL ： https://www.keio-inc.co.jp/

国内に自社工場を持ち、企画から開発まで行っている株式会社ケイオーは、コストを抑えた高品質なオリジナルグッズ制作に力を入れています。

採用実績は5,000社以上！様々なジャンルの企業様からご依頼をいただいております。

＜事業者向け(卸・OEM)製品一覧＞

https://www.keio-inc.co.jp/order_case/

＜公式オンライン注文サイト＞

https://originalgoods.market/

◆「お客様の笑顔のために」をモットーに

株式会社ケイオーは、お客様に喜びと感動を与えられるモノづくり企業であることを使命とし1978年に千葉県に創業しました。主にプラスチック製品や皮革製品の企画・開発・製造および各種塗装・印刷・組立、検査・梱包までを国内自社工場にて一貫して行っております。

長年の工業製品製造にて培った加工技術やノウハウを応用して、スマートフォン関連商品やファッション雑貨などの企画・製造・販売も行っており、芸能・アニメ・アパレルなどの様々な業界のお客様から多くの高い評価を頂戴しております。

これからもすべてのお客様が笑顔になるような製品づくりをモットーに、革新的な技術とアイデアで世の中を動かす企業を目指してまいります。

＜メディア関係者様へ＞

本件に関するお問い合わせは下記までお願いいたします。

株式会社ケイオー 担当：小笠原

電話：04-7196-0116

メールアドレス：info-keio@keio-inc.co.jp

FAX：04-7196-4105