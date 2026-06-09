サッと広げられる『伸長式セラミックテーブル』が登場！普段はすっきり来客時は広々、美しさと機能性を両立

タンスのゲン株式会社

家具・インテリア×EC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、暮らしに合わせてサイズを変えることができる『伸長式セラミックダイニングテーブル』を発売したことをお知らせいたします。

石目調のセラミック天板とシャープなスチール脚を組み合わせた本製品は、洗練された存在感でダイニング空間を上質に演出します。上質感のあるデザインに加え、幅140cmから180cmへ伸長できる機能を備えており、普段使いはもちろん、来客時や家族が集まるシーンにも柔軟に対応することができます。

また、天板には傷・熱・汚れに強いセラミック素材を採用することで、美しい風合いを保ちながら、毎日の食事や作業でも気兼ねなく使える、高い実用性を実現しました。

デザイン性だけでなく、使いやすさや耐久性にも妥協しないダイニングテーブルになっています。

◇簡単にサイズ変更できる伸長式

本製品は、幅140cmから幅180ｃｍへと伸長できるタイプのダイニングテーブルです。伸長式のダイニングテーブルは、跳ね上げ式や中央に収納していた延長天板を設置する形などがありますが、本製品は脚部と天板が一緒に伸長するタイプなので、伸長した際には足元にもゆとりが生まれ快適に座ることが可能です。

片側のみを伸長する構造のため、壁付けレイアウトでも使いやすく、テーブルの位置はそのままに、必要な時だけ広げて使うことができます。

また、片側の脚裏には、伸長をサポートする隠しキャスターが付いているので、脚部をスムーズに動かすことができ、1人でもラクに伸長することができます。

（画像：天板と一緒に脚部も伸長することで足元広々）（画像：片側伸長なので壁付けでも使いやすい）（画像：隠しキャスターが付いているので女性でも楽々）（画像：足裏についている隠しキャスター）

■省スペースで使いやすい140ｃｍ天板

4人で座るのにちょうどいい幅140ｃｍは、お部屋に圧迫感を与えにくく、すっきりとしたサイズ感です。

（画像：日常使いに最適な幅140cm）（画像：幅140cmで設置したイメージ）

■ゆったり使える180ｃｍ天板

ゆったり座れるワイドな幅180ｃｍは、大人6人が座っても十分なスペースを確保することができ、来客時でも快適にご使用いただけます。

また、来客時だけでなく広々とした作業スペースとしても活用することができます。

（画像：来客時にも広々使える幅180cm）（画像：幅180cmに伸長し6人掛けで設置したイメージ）◇耐久性に優れた2層構造のセラミック天板

天板はセラミックと強化ガラスを組み合わせた2層構造になっています。傷・熱・汚れに強いセラミックに強化ガラスを重ねることで薄型で美しい見た目と安定感のある強度を両立しています。

（画像：セラミックと強化ガラスを組み合わせた2層構造）（画像：セラミックの天板で、傷・熱・汚れに強い）

■セラミックとは

天然鉱物を主原料とし、高温で焼き固めた素材です。非常に硬く安定した性質を持ち、建材や医療分野など高い耐久性が求められる分野でも使用されます。以下がセラミックの特徴となります。

■セラミックの特徴

▽耐熱

耐熱性に優れているので、高温のお鍋を直置きしても変形や変色の心配がありません。

▽耐摩擦

キズや摩擦に強いため、美しい見栄えを保つことができます。

▽耐凍害・防水

耐凍害性とは、水分の凍結・膨張によるひび割れや欠けへの強さを示す性能です。セラミックは吸水率が低く、水分が内部に浸透しにくいため、水や湿気による劣化にも強く、耐久性に優れています。

また、水分吸収率が低いので飲み物をこぼしても染み込むことなくご使用いただけます。

▽紫外線抵抗

紫外線に当たっても退色や劣化しにくく美しさが長持ちします。

▽メンテナンス性

セラミックの表面は密度が高く、水分や油分が浸透しにくいので食べこぼしもサッと拭くだけできれいに拭き取ることができます。また、耐薬品性にも優れているのでアルコール除菌や中性洗剤での拭き掃除もでき、衛生的にご使用いただけます。

◇お部屋に合わせて選べる3色展開

本製品は、お部屋のテイストやお好みに合わせて、ストーングレー、ストーンベージュ、ストーンブラックの3色からお選びいただけます。また、脚部にはモダンなスチール脚を採用しており、直線的なデザインが空間をすっきりと引き締めてくれます。

（画像：ストーングレー色）（画像：ストーンベージュ色）（画像：ストーンブラック色）（画像：空間をすっきり引き締めるスチール脚）◇販売情報

今回発売した『伸長式セラミックダイニングテーブル』は、タンスのゲン本店、楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

■『伸長式セラミックダイニングテーブル』販売ページ

▽本店サイト

https://www.tansu-gen.jp/collections/diningtable/products/85400004

▽楽天市場

https://item.rakuten.co.jp/tansu/85400004/

▽ヤフーショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/85400004.html

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/414_1_7dc39b8a2e189c5b84ff288df3c41e18.jpg?v=202606101051 ]