韓国で話題のスイーツ「バター餅」が、6月9日仙台駅に登場！外はカリっと、中はもちもちの、やみつき新感覚スイーツ！

株式会社キャセリンハウス

「Fortune Moon Cake(フォーチュン ムーンケーキ)(所在：宮城県仙台市青葉区中央JR仙台駅1階、運営会社：株式会社キャセリンハウス、本社：兵庫県神戸市中央区、代表取締役：武谷 真名)」は、韓国で話題のスイーツ「バター餅」を6月9日より販売いたします。

やみつき「バター餅」

韓国で今話題のスイーツ「バター餅」。

外はカリっと、中はもちもち！香ばしいバターのコクとやさしい甘さが広がり、一度食べるとやみつきになる新感覚のおいしさです。

「バター餅」とは

バター餅は中国・上海が発祥で「上海バター餅」と言われており、2025年末ごろから、韓国・ソウルのカフェを中心に登場し、2026年に入るとSNSなどを通して一気に広がり、韓国で話題のスイーツとなりました。

こだわりの「バター餅」

国産原料にこだわり、北海道産バターと、きめの細かい最高品質の佐賀県産ひよくもち粉を使い、

オーブンでじっくりと焼き上げました。

中でも「佐賀県産ひよくもち粉」は昔ながらの胴づき粉砕で作られており、お値段も最高級！

なんと弊社仕入れの国産小麦の役7倍超えのお値段なんです！

味やもちもち食感、カリっとした仕上がりを追求し、いろいろなもち粉を試した結果、

佐賀県産ひよくもち粉にたどり着きました。

3種の味が登場！

優しい甘さとほんのりバニラ香る一番人気の「プレーン」、ベルギー産チョコレートを使用した「チョコ」、ニュージーランド産パルメザンチーズを使い、隠し味にブラックペッパーを使った「チーズ」の3種が登場！「チーズ」はお酒のおつまみにも最適です。

プレーン\324チョコ\324チーズ\324

【店舗概要】

店 名：Fortune Moon Cake(フォーチュンムーンケーキ)

所在地：〒980-0021 仙台市青葉区中央1-1-1 JR仙台駅１階 tekuteせんだい

営業時間：11：00～20：00

Tel：022-397-6668 ※予約不可

お問合せ：fortunemooncake@gmail.com

公式Instagram：https://www.instagram.com/fortunemooncake/

H.P:https://www.fortune-mooncake.jp

【会社概要】

商号 ： 株式会社キャセリンハウス

代表者： 代表取締役 武谷 真名

所在地： 〒651-0084 神戸市中央区磯辺通3-1-2