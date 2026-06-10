山梨県内17会場を巡る、広域芸術祭「富士山芸術祭2026」開催決定

富士山芸術祭

富士山芸術祭実行委員会は、山梨県内17会場を舞台とする広域型アートプロジェクト「富士山芸術祭2026」を、2026年10月17日（土）から11月15日（日）まで開催いたします。

本芸術祭は、偉人ゆかりの地、歴史的建造物、美術館、地域文化拠点などを舞台に、現代アートと伝統工芸、地域の記憶、そして富士山をはじめとする山梨の風景を横断的に結ぶ文化芸術プロジェクトです。

峡中、峡東、峡北、峡南、富士五湖の5エリアにまたがる広域回遊型の構成により、山梨各地に点在する文化資産を“点”ではなく“面”として体験できる、新たな芸術祭を目指します。

テーマは、「感動！体験！発見！ アートを通して、山梨の偉人や伝統工芸に親しむ1カ月」。

山梨県民にとっては郷土の再発見の機会に、首都圏からの来訪者にとっては週末文化旅の新たな選択肢に、観光客にとっては富士山を起点に山梨全体の文化を巡る新しい旅の提案となることを目指します。

山梨各地に点在する文化資産を、アートで再編集

山梨には、豊かな自然環境に育まれた伝統工芸、近代日本を支えた産業文化、偉人たちの思索の跡、そして今なお息づく手仕事と暮らしの文化があります。

一方で、こうした地域資産は個別には知られていても、県全域の文脈の中で横断的に結び直される機会は多くありませんでした。

「富士山芸術祭2026」は、山梨各地に点在する文化資産を、現代アートという横断的な表現を通じて再編集し、地域内外へ新たな価値として発信する試みです。

単なる展示イベントではなく、

「場所の記憶に出会うこと」

「伝統と現代が対話すること」

「山梨を周遊しながら体験すること」

を重視し、文化振興と観光振興の両立を図ります。

富士山芸術祭2026の4つの特徴

1. 偉人ゆかりの地を舞台にした芸術祭

会場には、寺院、旧酒造、記念館、美術館など、山梨の歴史や文化の蓄積を感じられる場所を選定しています。

作品鑑賞にとどまらず、その場所に宿る物語や精神性そのものが、芸術祭の重要な構成要素となります。

2. 伝統工芸を「展示対象」ではなく「協働資源」として位置づけ

本芸術祭では、甲州印伝、甲州水晶貴石細工、雨畑硯、和紙、郡内織物、だるま、鬼瓦、花火文化、養蚕・絹文化など、山梨が育んできた伝統技術や地域文化にも光を当てます。

工芸を単に保存・展示する対象としてではなく、現代作家との協働や再解釈を通じて、新たな表現へと接続する創造資源として位置づけます。

3. 山梨県内17会場を巡る、広域回遊型の芸術祭

本芸術祭は、一つの会場にとどまらず、峡中、峡東、峡北、峡南、富士五湖の5エリアにまたがる県内17会場を巡る広域型のプロジェクトです。

山梨全体を一つの表現空間として捉え、来場者が土地ごとの歴史、ものづくり、精神文化、自然環境に触れながら回遊できる構成を目指します。

4. ワークショップや地域体験を含む、参加型の芸術祭

見るだけではなく、知る、歩く、味わう、対話する。

展示に加えて、トーク、ワークショップ、職人による実演、地域回遊、食や風土と連動した企画など、多様な接点を設けることで、幅広い層に開かれた芸術祭を目指します。

伝統工芸や地域文化に親しむ体験型ワークショップの開催も予定しており、子どもから大人まで、それぞれの関心に応じて参加できる構成を目指します。

また、各会場では展示鑑賞にとどまらず、アーティストの視点で選んだ富士山ビュースポットなども紹介し、その土地ならではの風景と文化をあわせて体験できる構成を予定しています。

来場者にとっての価値

山梨県民にとっては、郷土の再発見につながる機会

首都圏の来訪者にとっては、週末文化旅の新しい選択肢

観光客にとっては、富士山を起点に山梨全体を巡る新しい旅の提案

家族層にとっては、体験と学びを両立できる文化体験

開催概要

名称：富士山芸術祭2026

テーマ：感動！体験！発見！ アートを通して、山梨の偉人や伝統工芸に親しむ1カ月

会期： 2026年10月17日（土）～11月15日（日）

会場： 山梨県内17会場

主催： 富士山芸術祭実行委員会

企画協力： 一般社団法人ART JAPAN和SOCIETY

後援：山梨県／甲府市／韮崎市／甲府商工会議所／甲府市観光協会／韮崎大村美術館

助成：令和8年度やまなみ文化基金助成事業／令和8年度北杜市芸術文化スポーツ振興基金活用事業

協力：一般社団法人ART JAPAN和SOCIETY

協賛：ヴィジョナリーパワー株式会社／株式会社大直／株式会社日医工山梨／株式会社フォネット／株式会社丸井紙店／横浜美術大学

主な会場予定

- ART SPACE 夢（甲府市）- 甲斐善光寺（甲府市）- 富岡家住宅（甲府市）- こうふ亀屋座（甲府市歴史文化交流施設／甲府市）- 海禅寺（中央市）- 根津記念館（山梨市）- 韮崎大村記念公園 螢雪寮（生家・蔵）（韮崎市）- 韮崎宿豪商の蔵屋敷（韮崎市）- 明治天皇圓野御小休所（韮崎市）- 工藤耀日美術館（北杜市）- 平山郁夫シルクロード美術館（北杜市）- ポール・ラッシュ記念館（北杜市）- 旧二葉屋酒造（市川三郷町）- スナンタ製作所（富士川町）- 身延町中富別棟（身延町）- 近藤浩一路記念南部町立美術館（南部町）- 岳麓翠苑（富士河口湖町）

※会場・内容は今後変更となる場合があります。

富士山芸術祭実行委員会実行委員長・石田泰道芸術祭に向けた想い

会場には、寺院、旧酒造、記念館、美術館など、山梨の歴史や文化の蓄積を感じられる場所を選定しています。

作品鑑賞にとどまらず、その場所に宿る物語や精神性そのものが、芸術祭の重要な構成要素となります。

“富士山”という名を冠した大きなイベントにふさわしい作品を生み出せるのか──その重みを前に、正直なところ迷いや戸惑いもあります。

しかし、その大きさに臆するだけではなく、むしろその存在に背中を押されるような気持ちで、まずは山梨モデルの立ち上げに取り組んでいきたいと思っています。

実行委員会代表として、そして一人の作家として、山梨という土地が育んできた歴史や文化、そして雄大な自然の魅力を、アートという形で紡ぎ出していきたい。

地域に根ざした表現だからこそ伝えられるものがあり、また、アートだからこそ感じ取っていただけるものがあると信じています。

今後の発表予定

- 出展アーティスト- 会場ごとの展示テーマ- 伝統工芸・地域連携企画- モデルコース／周遊企画- チケット・参加方法- 協賛・連携企業募集情報キックオフパーティー＆交流会

「富士山芸術祭2026」の開催に先立ち、芸術祭の趣旨や今後の展望を紹介するとともに、関係者相互の交流を深める場として、「富士山芸術祭2026キックオフパーティー＆交流会」を開催いたします。

本芸術祭では、山梨の伝統工芸や偉人をテーマに、各会場の既存建物をアーティストが作品で彩り、地域の歴史・文化・芸術・観光資源の魅力を広く発信してまいります。

当日は、開催概要の発表、参加アーティスト紹介、協賛企業・団体紹介、交流懇談、記念撮影などを予定しています。

日時： 令和8年6月27日（土）15:00～17:00

受付開始： 14:30

会場： アートスペース夢

住所： 〒400-0032 山梨県甲府市中央2丁目5-29 マイズルビル2階

会費： 無料

担当：成島久美子

TEL：090-8688-9028

E-mail：naru@mvc.biglobe.ne.jp

富士山芸術祭2026キックオフパーティー＆交流会チラシ

パーティーお申込み :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUcuPw8LKW2TFnfsS3QaNO2genDAl26qgsdLSHjDduxmcs-g/viewform富士山芸術祭2026 キックオフパーティー申し込みフォーム

富士山芸術祭2026は、山梨の各地に息づく文化資産を、現代アートを通して新たに結び直す挑戦です。

県内の方々には地域の魅力をあらためて発見していただき、県外・海外の方々には、山梨ならではの奥行きある文化体験を届けたいと考えています。

広域で展開するこの芸術祭だからこそ見えてくる、山梨の文化の厚みと広がりを発信してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

富士山芸術祭実行委員会

広報担当：渡邊リシア(https://studio16.co/)

E-mail：info@fujisan-artfes.jp

TEL：08051855081

公式ウェブサイト：https://fujisan-artfes.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/fujisanartfes_official/

公式Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61585071685625(https://fujisan-artfes.jp%E5%85%AC%E5%BC%8FInstagram%EF%BC%9Ahttps://www.instagram.com/fujisanartfes_official/%E5%85%AC%E5%BC%8FFacebook%EF%BC%9Ahttps://www.facebook.com/profile.php?id=61585071685625)

https://prtimes.jp/a/?f=d184068-1-aa988ed8ba98cb8cbd00b6db7dc53064.pdf

資料はこちらからダウンロードいただけます ※作成 STUDIO16渡邊リシア