ひゅーにゃんの新しい友だち募集します！中高生対象「イラストコンテスト2026」作品募集開始

学校法人 佐藤学園

学校法人佐藤学園ヒューマンキャンパス高等学校・ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校（以下「当校」）は、全国の中学生・高校生を対象とした「イラストコンテスト2026」を開催します。未来のイラストレーターやマンガ家を目指す若き才能を発掘し、その夢を応援することを目的に2015年から続く本コンテスト。今年度のテーマは「ひゅーにゃんとそのなかま」。想像の翼を広げ、自由な発想で描かれた作品を2026年9月25日（金）まで募集します。

詳細を見る :https://www.hchs.ed.jp/illustrationcontest/

■本件のポイント

- ヒューマンキャンパス高等学校・ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校が中学生・高校生を対象としたイラストコンテストを開催- 「ひゅーにゃんとそのなかま」をテーマにした作品を、2026年9月25日（金）まで募集- マンガ・イラスト専攻の講師・職員がプロ視点で審査し、10月下旬に「グランプリ」・「有望新人賞」・「入賞」を決定

■本件の概要

スマートフォンやタブレットの普及により、現在の中高生（Z世代・α世代）にとって、デジタルイラストの制作やSNSでの発信は日常的な自己表現となっています。時間を柔軟に活用し、高校在学中から本格的な専門スキルを学べる通信制高校の強みを活かし、当校では2015年より本コンテストを継続してきました。過去11回の累計応募総数は1,849件。変化の激しい時代において、早期からプロの視点に触れる機会を提供することで、日本のクリエイティブ産業の未来を担う次世代の才能育成を強力に後押しします。

今回のテーマは「ひゅーにゃんとそのなかま」。当校で広報部長を務めるひゅーにゃんに、実は最近、ある「夢」ができました。それは、放課後の校庭や、楽しい学校行事を一緒に過ごせる、大切な「友だち」に出会うこと。そこで、今回のイラストコンテストでは、ひゅーにゃんの新しい友だちになってくれるキャラクターを募集します！

応募作品は、当校マンガ・イラスト専攻の講師・職員がプロの視点で厳正に審査し、「グランプリ」「有望新人賞」「入賞」を決定します。受賞作品のキャラクターは、当校のSNS等にも登場いただく予定です。

ひゅーにゃん「一緒に学校をもっと賑やかにしてくれる友だちがいたら嬉しいにゃん。みんな、素敵なアイデアを待っているにゃん！」

個性あふれるユニークな相棒や、ほのぼの癒される仲間など、どんなキャラクターでも大歓迎。あなたの自由な発想で、ひゅーにゃんの隣に並ぶ最高の相棒を描いてみませんか？たくさんのご応募をお待ちしています！

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[表2: https://prtimes.jp/data/corp/20765/table/101_2_71419d3e762619d56c14ba2011f13bb9.jpg?v=202606101051 ]