受けて終わりじゃもったいない！ 健康診断結果の活用・保存・管理を学ぶヘルスケアウェビナー 7月7日（火）開催

東海電子株式会社

アルコール検知システム、自動点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システム、労働安全衛生システムを開発・販売する東海電子株式会社(本社：静岡県富士市 代表取締役：杉本哲也)は、2026年7月7日（火）にオンラインセミナー「【ヘルスケアウェビナーVol.7】受けて終わりじゃもったいない！ ～健康診断結果の活用・保存・管理～」を開催いたします。（参加無料）

受けるだけでは、健康は守れない。健康診断結果を活かす企業の新常識！

受けて終わりじゃもったいない！ 健康診断結果の活用・保存・管理を学ぶヘルスケアウェビナー 7月7日（火）開催お申し込みはこちらから :https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260707seminar?_gl=1*1xxwi2e*_gcl_au*MTc2NjQ1NzcwMS4xNzc2ODM3MzAy*_ga*Njk2MzU1NjEyLjE3MjExOTYzOTI.*_ga_6M0CDTKZRM*czE3ODA5OTAwNTgkbzE2NjkkZzEkdDE3ODA5OTAwNjMkajU1JGwwJGg4NTkwNjA5MjM.*_ga_MVSNDE195G*czE3ODA5OTAwNjAkbzExNjMkZzAkdDE3ODA5OTAwNjAkajYwJGwwJGgw

一般企業は年一回、貨物、旅客事業者の方は年二回の場合もある受診必須な健康診断。

受けただけで終わらせていませんか？

健康状況確認、また健康管理に大事なデータを活用しましょう。

またこれまでの紙やPCだけでの管理からもう一歩先に進んだ管理を案内いたします。

こんな課題をお持ちでしょうか

健康診断結果を保管しているだけで、有効活用できていない

健康診断結果を安全管理や点呼業務に活かせていない

従業員の健康状態を継続的に把握できているか不安

～主な対象者～

・従業員の健康管理を効率化したい管理者の方

・健康診断結果の活用方法を知りたい総務・労務担当者の方

・安全運行につながる健康データ活用を検討している方

セミナー概要

開催日時：2026年7月7日(火) 12:10～12:40

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

参加費用：無料

【内容】

・健康診断結果、どうしていますか？

・「ほっとかない」ことが大切です

・今日から始める健康管理

・紙やエクセルでの記録保存からの卒業

スピーカー：東海電子株式会社 営業企画部 黒崎 恵介

お申し込みはこちらから :https://lpfo.tokai-denshi.co.jp/260707seminar?_gl=1*1xxwi2e*_gcl_au*MTc2NjQ1NzcwMS4xNzc2ODM3MzAy*_ga*Njk2MzU1NjEyLjE3MjExOTYzOTI.*_ga_6M0CDTKZRM*czE3ODA5OTAwNTgkbzE2NjkkZzEkdDE3ODA5OTAwNjMkajU1JGwwJGg4NTkwNjA5MjM.*_ga_MVSNDE195G*czE3ODA5OTAwNjAkbzExNjMkZzAkdDE3ODA5OTAwNjAkajYwJGwwJGgw

みなさまのご参加をお待ちしております。



■当社の判断により、同業他社様・競合企業様からのお申し込みについては参加をお断りする場合がございます。

■本件に関するお問い合せ先： 東海電子株式会社 営業企画部

td-seminar@tokai-denshi.co.jp

■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています

https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、

社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/

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東海電子株式会社公式キャラクター「T.D.（ティディー）」