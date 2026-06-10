Fenris Creations、『EVE Online: Cradle of War』をローンチルーキーパイロットに学びの場と、ニューエデンを永遠に変える力を

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アイスランド・レイキャビク、2026年6月10日 - 本日、Fenris Creations(https://fenriscreations.com/)は、象徴的なSF宇宙MMO『EVE Online(https://www.eveonline.com/)』の新拡張『EVE Online: Cradle of War(https://www.eveonline.com/ja/news/view/cradle-of-war-expansion-launches-9-june)』を発売しました。ニューエデンの大帝国間で緊張が高まるなか、『Cradle of War』は複数の拡張にまたがるアーク「Theatres of War（戦域）」三部作の第1章の幕を開けます。本三部作は、カプセラが帝国間戦争の未来をより直接的に形づくり、ニューエデンの一部を恒久的に変えていく力を与えるものです。

『EVE Online』拡張紹介映像はこちら：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZbEvE0tLpBI ]

『Cradle of War』拡張の中核を成すのが、新システム「軍事キャンペーン」です。これは数千にのぼる個々のカプセラの行動を結びつけ、目に見える結果を伴う、より大規模で連携の取れた戦争へと昇華させます。最前線で戦うにせよ、物資を輸送するにせよ、資源を採掘するにせよ、諜報活動を行うにせよ、すべての貢献が意味を持ちます。キャンペーンの結末はインフラを作り変え、新たなスターゲート接続を確立し、ニューエデン全域に永続的な変化をもたらし得ます。

「『Cradle of War』は、すべてのカプセラがニューエデンに自らの足跡を刻むための扉を、さらに大きく開きます」と、『EVE Online』クリエイティブディレクター、Bergur Finnbogasonは語ります。「軍事キャンペーンはパイロットが戦争への参加方法をより多く得られるようにし、一方でPvPのないスタータースシステムは、新規プレイヤーがより広い紛争へ踏み出す前に自分の足場を見つける助けとなります。ルーキーから歴戦のフリートまで、これは誰もが陣営を選び、騒ぎを起こし、戦いの趨勢を動かす一助となる瞬間です」

『EVE Online: Cradle of War』は、より多くの存在をニューエデンの戦いに引き込むために作られ、その戦略的スケールを保ったまま帝国紛争への参入障壁を下げます。軍事キャンペーンに加え、本拡張では以下の要素が導入されます：

- Exordium スタータースペース： EVE初の、共有されたPvPなしのスターター地域からスタート。新規プレイヤーのオンボーディングを大きく刷新するもので、ルーキーは共に学び、自信を培い、メンターと出会い、ニューエデンのより広い戦争へ踏み出す前にスターター向けの軍事キャンペーン目標へ貢献できます。- 8隻の新型艦： 新たな4隻のTech II指揮空母（コマンドキャリア）を指揮しましょう。コマンドバースト、戦場制御、そして大規模交戦でのより強固な連携を通じて、キャピタル規模のフリート支援を新たに導入します。さらに4隻の新型ネイビー駆逐艦も加わり、新規・ベテラン双方のカプセラに高速かつ手頃な艦を提供し、PvE・PvP・ファクショナルウォーフェアへの道をより多く開きます。- 称号とアチーブメント： 進捗を記録し、目標を達成し、ニューエデン全域で各カプセラのアイデンティティを示す目に見える印となる称号を解除しましょう。プレイヤー間のやり取りの随所に表示される称号は、パイロットの功績、評判、そして宇宙における役割を際立たせます。- エピックアーク『Visions of Greatness』： ニューエデンの歴史を決定づけた4つの瞬間を、各帝国ごとの超高精細シミュレーションで追体験。新規プレイヤーはファクションのアイデンティティと帰属をより深く理解でき、ベテランはEVEのロアで長く語り継がれてきた伝説的な出来事を体験できます。- Theatres of War ダッシュボード： キャンペーン目標、リアルタイムの進捗、個人の貢献、ファクショナルウォーフェアの活動、海賊FOB、その他の戦争システムを、新たな一元化ダッシュボードから把握できます。

『Cradle of War』拡張により、帝国紛争はもはや最前線の戦闘パイロットだけの領域ではなくなります。ビルダー、マイナー、産業家、ミッションランナー、フリートコマンダー、そしてルーキー--ニューエデンの戦争が規模と影響を増していくなか、誰もが果たすべき役割を持ちます。達成された目標、届けられた資源、戦われた一戦のすべてが、軍事キャンペーンの展開を左右し得ます。三部作からなる『Theatres of War』の第1章として、『Cradle of War』は大規模紛争の継続的な進化と、ニューエデン全域に及ぶカプセラの行動の永続的な影響への舞台を整えます。

ニューエデン内外の最新情報は、EVE News(https://www.eveonline.com/ja/news)をご覧ください。

eveonline.com(https://www.eveonline.com)で『EVE Online』を無料でプレイ。Steam(https://store.steampowered.com/app/8500/EVE_Online/)およびEpic Games Storeでも配信中です。

『EVE Online』(R) について

『EVE Online』（PC/Mac）は、コミュニティ主導の魅力的なSF MMOゲームです。プレイヤーは多種多様な宇宙船を建造・操縦し、広大な恒星系を無料で旅し、数えきれない選択肢から自らの道を選びます。宇宙探査、壮大なPvP・PvE戦闘、採掘、産業、そして洗練されたプレイヤー経済を、絶えず拡張し続けるサンドボックスのなかで体験できます。『EVE』は、数十万人のプレイヤーが富、権力、栄光、冒険を求めて競い合い、単一の活気あふれる宇宙で自らの運命を切り拓く、心を捉えて離さないゲームです。

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Fenris Creations について

Fenris Creationsは、アイスランド・レイキャビクに本社を置き、ロンドンと上海にスタジオを構える独立系ビデオゲーム開発会社です。1997年に、あらゆるレベルで限界を押し広げ、新境地を切り拓くという理念のもとに設立され、現実の人生より意味のある仮想世界を創造することを使命としています。2003年5月の『EVE Online』ローンチにより、Fenris Creationsはマッシブリー・マルチプレイヤー・オンラインゲームの先駆者としての地位を確立し、その単一シャードの宇宙、プレイヤー主導の経済、そしてエマージェントなゲームプレイで世界中から高い評価を獲得しました。Fenris Creationsは、コミュニティとの緊密な連携のもと、数十年にわたって進化し続けるよう設計された、奥深く永続的な仮想世界を作り続けています。

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