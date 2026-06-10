「大手への転職を考えるなら Bloomキャリア登録」へ。株式会社Bloom、ブランドロゴ刷新に伴いサービスサイトもリニューアル

株式会社Bloom

大手企業特化の転職・キャリア採用プロダクト「Bloomキャリア登録」を提供する株式会社Bloom（本社：東京都新宿区、代表取締役：平原俊幸、以下「当社」）は、サービスブランドのさらなる価値向上とアイデンティティの明確化のため、ブランドロゴおよびシンボルマークを刷新し、同時にサービスサイト（https://career.blm.co.jp/ ）をリニューアルしたことをお知らせします。

■ロゴの刷新に伴い、新たなブランドメッセージを策定

新しいシンボルマークは、Bloomの頭文字「B」をベースに、当社のビジョン「誰でも何度でも、個性を活かして花を咲かせられる社会」を視覚化しました。 螺旋的なラインで「多様性」「循環」「萌芽」を表現。2つの形状が交わる「重なり」は、社会とBloomが手を取り合う「共創」を象徴しています。



また、当社が運営する「Bloomキャリア登録」のプロダクトロゴには「大手企業への転職を考えるなら Bloomキャリア登録」というブランドメッセージを新たに策定いたしました。社会への影響力の高い大手企業におけるキャリア採用の増加と進化を今後ますます加速してまいります。

■より直感的なUIでサービス情報を展開

サービス名称である「Bloomキャリア登録」を表すプロダクトの新ロゴ

ロゴおよびブランドメッセージの刷新に伴い、サービスサイトのデザイン・UIをリニューアルいたしました。

新しいブランドの世界観を反映するとともに、サイト全体の視認性と操作性を向上。転職検討者がよりスムーズに「キャリア登録」を行ったり、「イベント情報」を知ることができる快適なユーザー体験を提供します。

当社は本リニューアルを機に、日本を代表する大手企業各社との連携をさらに深め、個人と企業の双方が新しい可能性に出会えるキャリア採用インフラとしての価値を高めてまいります。

リニューアルしたBloomキャリア登録のサービスサイトTOP画面（https://career.blm.co.jp/ ）

■代表取締役 平原俊幸のコメント

当社は「誰でも何度でも 個性を活かして花を咲かせられる社会」をVisionにし、「世界を変える企業とともに 採用・人事・雇用を変える」をMissionとして掲げています。

大手企業特化型の転職/キャリア採用のWebプロダクト「Bloomキャリア登録」は日本の大手企業約70社でご利用いただけるようになり、大手企業に転職を考える方のサービス登録も累計10万名を超えました。「大手企業への転職を考えるなら、Bloomキャリア登録」と言っていただけるシーンも増えてきました。

今後、事業を通じて「採用・人事・雇用を変える」取り組みを加速できるよう、30名の社員全員でロゴ見直しの議論を重ね、コーポレートロゴ・サービスロゴ・ブランドメッセージの策定を行いました。

ブランド展開において最も重要な「サービス自体の価値」を常に高め続けながら、今後は新たなロゴやブランドメッセージで発信を行ってまいります。より多くの方にご期待いただけるように努めてまいります。

■「Bloomキャリア登録」について

「Bloomキャリア登録」は、大手企業に特化した転職・キャリア採用プロダクトです。転職検討者は気になる大手企業を選択してキャリア情報を登録でき、経験に合った募集ポジションの案内を企業から直接受け取ることができます。約70社に導入されており、トヨタ自動車、三井物産、住友商事、サントリーホールディングス、花王、KDDI、楽天グループ、NTTドコモ、野村證券、三菱地所、三井不動産など、多くの企業で活用が進んでいます。

サービスサイト：https://career.blm.co.jp/

■会社概要

会社名 :株式会社Bloom

設立年月 :2018年4月

代表者 :平原 俊幸

所在地 :東京都新宿区北新宿1丁目8-2 ノーウェア北新宿310

事業内容:大手企業特化型の転職/キャリア採用プロダクト「Bloomキャリア登録」の開発・提供

URL：https://www.blm.co.jp