日本縦断！！「フロサウナTV スタンプラリー」開催！全国の人気サウナ・温浴施設を巡って豪華賞品をGET

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：山崎 俊、以下「Wiz」）と株式会社お宿ポータル（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：池上 拓見、以下「お宿ポータル」）が運営する、サウナ特化型デジタルサイネージ「フロサウナTV」は、初となる大規模スタンプラリーイベント『日本縦断！！フロサウナTV スタンプラリー』を、2026年5月25日（月）より開催しました。

本イベントは、全国のサウナ・銭湯・温泉・スーパー銭湯から厳選した温浴施設を舞台に、来店してスタンプを集めることで限定グッズや豪華賞品の抽選に応募できる、約6週間（2026年5月25日～7月6日）の参加型企画です。サウナを楽しみながら心身ともにリフレッシュできる機会として、全国のサウナーの新たな体験創出と、施設の利用促進・回遊向上を目指します。

開催背景

サウナ市場は年々成長を続けており、特に20～50代の男性を中心に利用者が増加しています。健康志向やリフレッシュ需要の高まりを背景に、サウナは「日常のウェルネス習慣」として定着しつつあります。

Wizは、サウナ特化型デジタルサイネージ「フロサウナTV」のメディア力とネットワークを活かし、全国のサウナ施設を巡る参加型イベントを企画。施設間の回遊を生み出すことで、利用者・施設・スポンサー企業の三者に高いマーケティング効果と新たな価値を提供いたします。

『日本縦断！！フロサウナTV スタンプラリー』開催概要

イベント名：日本縦断！！フロサウナTV スタンプラリー

開催期間：2026年5月25日（月）～2026年7月6日（月）（計6週間）

主催：フロサウナTV スタンプラリー事務局

支援・協力：株式会社メトス／フロサウナTV

対象施設：全国のサウナ・銭湯・温泉・スーパー銭湯（下記「対象店舗一覧」を参照）



【イベント参加の流れ】

1. 対象の温浴施設・サウナ店舗へご来店

2. 店内に掲示されたQRコードを読み取ってデジタルスタンプをGET！

（特定の曜日に来店すると、特別な限定スタンプがもらえるチャンスも！）

3. 集めたスタンプ数に応じて、ご希望の賞品抽選に応募可能！



【SNSキャンペーン】

期間中、店舗に掲示されたポスターや店頭の外観写真を撮影し、X（旧Twitter）で指定のハッシュタグ「#店舗名」「#フロサウナTV」をつけて投稿！抽選で5名様に「フロサウナTV 限定サウナハット」が当たります！



※サウナハットは制作中で、画像はイメージになります。

※鍵付き（非公開）アカウントからの投稿は確認対象外となります。

【ご参加にあたっての注意事項】

Cookieの許可を行わない場合、取得したスタンプの履歴が消失する可能性があります。ご参加の際は必ずブラウザのCookie許可設定をお願いいたします。

豪華賞品ラインナップ

スタンプ3個： フロサウナTV イベントステッカー

スタンプ5個： フロサウナTV 限定タオル

サンフラワー様 オリジナルMOKUタオル ステッカーセット 各種

スタンプ10個：BIOND トライアル5点セット

アロマオイルセット

スタンプ15個：ルーセント (フレグランス)

アロマキャンドル

スタンプ20個：メトスバスタオル

スタンプ30個：zone スピーカー



集めたスタンプの数に応じて、ご希望の賞品を選んで応募いただけます。



▼詳細・注意事項・応募条件等は、スタンプラリーサイトをチェック！！

https://smapeta.jp/oc5goGdXa9/v2(https://smapeta.jp/oc5goGdXa9/v2)

対象店舗一覧（全国）

・スゴイサウナ＆ステイ麻布十番駅前店 様

・レンブラントキャビン＆スパ新橋 様

・東京荻窪天然温泉 なごみの湯 様

・天然温泉 平和島 様

・サウナ&カプセル サンフラワー 様

・サウナヘヴン草加 様

・かすかべ湯元温泉 様

・SENSE sauna 様

・ぽかぽか温泉 新守山乃湯 様

・大黒湯 様

・新岐阜サウナ 様



※対象店舗は今後も順次追加される予定です。

フロサウナTVとは？

「フロサウナTV」は、WizとWEBメディア フロサウナのタイアップで行っているサイネージメディアです。温浴施設やサウナ室に設置したデジタルサイネージを通じて、サウナ利用者に向けたオリジナルコンテンツを配信しています。深いリラックス状態にある利用者に、強く印象に残る情報や広告を届けることで、新たな体験価値と広告効果を創出します。また、サウナ時間の充実、高い広告効果、サウナ業界の活性化、そしてサウナ利用者という特定のターゲットに絞った効果的な広告展開が期待できます。

▼「フロサウナ」公式ページ

https://furosauna.com/tv/

今後の展望

「フロサウナTV」の情報発信力とネットワークを活かし、サウナーの回遊促進やブランド認知の向上を図ります。また、本スタンプラリーを通じてサウナ文化の盛り上げに貢献するとともに、参加者にとって魅力的な体験づくりを目指してまいります。対象施設は今後も順次拡大していく予定です。

お問い合わせ

本企画やスポンサーシップに関するご質問・ご相談は、下記までお気軽にお問い合わせください。

会社名：株式会社Wiz

主催：フロサウナTV スタンプラリー事務局

担当：永田

メール：signage-division@012grp.co.jp

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名：株式会社Wiz

本社所在地：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP：https://012grp.co.jp