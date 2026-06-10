【実態調査】開業時のビジネスフォン導入相談「53件」で見えた台数・回線・工事の壁

株式会社ベルテクノス

OFFICE110（運営会社：株式会社ベルテクノス）は、2025年3月3日～2026年2月28日にOFFICE110へ寄せられたビジネスフォン関連の匿名化済み問い合わせデータをもとに、開業・新設時のビジネスフォン導入に関する相談傾向を分析しました。

調査では、開業・新設に関する相談が53件・9.9%確認されました。さらに、関連するFAQ候補として「何台必要か」257件、「工事費はいくらか」123件、「回線はどうするか」103件が確認され、開業時の電話導入は機種選びよりも、台数・回線・工事条件の整理で止まりやすいことが分かりました。

人手不足が進む中、電話対応の設計ミスはそのまま現場負担になる可能性があります。スマホ化が進んでも、代表番号・FAX・取次ぎは簡単には消えません。

サマリー

■ 開業・新設相談は53件・9.9%。機種選びより前に止まる要因を分析

- 開業・新設に関する相談は53件・9.9%直近問い合わせデータにおいて、開業・新設は主要テーマの一つとして確認されました。- 最も多い関連FAQは「何台必要か」257件相談は「どの機種がよいか」よりも、台数・回線・工事費といった導入前の条件整理に集中していました。- 開業時の電話導入は価格比較だけでは判断できない光電話、FAX、主装置、配線、工事日程、スマホ連携、保守まで含めた確認が必要です。

同データでは、開業・新設そのものに加え、料金・見積、回線・ひかり電話、工事・設定、増設・台数追加などが関連テーマとして確認されています。

開業時の電話導入では、担当者が最初に「どの電話機を選ぶか」「新品か中古か」「いくらかかるか」を考える傾向があります。一方で、実際の相談記録では、電話機本体よりも、必要台数、回線、光電話、FAX番号、主装置、配線、工事日程、スマホ連携の確認が先に必要になるケースが目立ちました。

開業時の電話導入は、機種選びより先に台数・回線・工事で止まる。

■ 「何台必要か」257件。社員数だけでは電話機台数は決まらない

相談内容の上位では、「何台必要か」が257件確認されました。

ビジネスフォンの台数は、社員数だけで決まるものではありません。受付担当の有無、代表番号への着信数、同時通話数、FAX利用、外出中の社員への転送、スマホ連携の有無によって必要な構成は変わります。

例えば、5名規模の新設オフィスでも、全員分の固定電話が必要とは限りません。一方で、来店対応や予約受付が多い業種では、受付、事務所、バックヤード、FAX、コードレス端末などを分けて設計する必要があります。

「何台必要か」は257件確認され、開業時の最も大きな導入前確認項目となった。

■ 回線・工事条件も導入判断を左右

直近問い合わせデータでは、「工事費はいくらか」123件、「回線はどうするか」103件も確認されています。

また、テーマタグ上位では「回線・ひかり電話」179件、「工事・設定」129件が確認されており、電話機本体だけでは導入判断が完結しないことが分かります。

開業時は、内装工事、インターネット回線工事、机の配置、複合機搬入、受付位置の決定などが同時に進みます。そのため、電話工事を後回しにすると、配線ルート、主装置の設置場所、光電話機器の位置、FAX番号、工事日程の調整で手戻りが発生する可能性があります。

▼本調査の完全版レポート（詳細グラフ・解説）はこちら

https://office110.jp/phone/knowledge/basic/business-phone-startup-setup/

■ 監修者コメント

株式会社デジコンnet 代表取締役 登 雄三

工事担任者（AI・DD総合種） / 電気工事士

株式会社デジコンnet 代表取締役であり、工事担任者（AI・DD総合種）、電気工事士の資格を持つ登 雄三氏は、次のようにコメントしています。

開業時のビジネスフォン導入では、価格だけで判断すると失敗しやすくなります。電話機本体が安くても、回線、主装置、配線、FAX、工事日程、保守条件が合っていなければ、開業日に必要な電話環境が整わないことがあります。

特に新設オフィスでは、内装工事やインターネット回線工事と電話工事の順番が重要です。現場条件を確認しないまま提案を進めると、配線が通らない、主装置の置き場がない、FAX番号の準備が間に合わないといったトラブルにつながります。

通信設備の導入は、見積金額だけでは判断しにくい領域です。分析結果を公開することで、業界の不透明さを減らし、中小企業が自社に合った判断をしやすくすることが重要だと考えています。

■ 会社概要・問い合わせ先

会社名: 株式会社ベルテクノス

サービス名: OFFICE110（オフィス110）

代表者: 代表取締役 中嶋 大介

所在地: 福岡県福岡市中央区薬院3-11-3 TSビル6F

事業内容: OA機器販売、施工、保守、メディア運営

本リリースに関する報道お問い合わせ先:

・OFFICE110（オフィス110）

URL：https://office110.jp/

ビジネスフォンTOP：https://office110.jp/phone/

電話番号：0120-595-110

・株式会社ベルテクノス（コーポレートサイト）

URL：https://www.bell-group.co.jp/

電話番号:092-791-4163

【調査概要】

・調査機関（調査主体）：OFFICE110（運営会社：株式会社ベルテクノス）

・調査対象：OFFICE110に寄せられたビジネスフォン関連の匿名化済み問い合わせデータ

・有効回答数（分析対象件数）：534件

・調査期間：2025年3月3日～2026年2月28日

・調査方法：OFFICE110に寄せられた問い合わせ記録を匿名化したうえで、テーマ分類・キーワード分類・文脈分類を実施

・算出方法：対象データ内で「開業・新設」に関連する語句、同義語、相談文脈を抽出し、同一問い合わせ内で複数回出現した場合は1件として集計。構成比は、開業・新設に関連する53件を分析対象件数534件で除して算出

・個人情報の取り扱い：会社名、個人名、電話番号、住所、メールアドレス、個別契約条件など、個社・個人を特定できる情報は除外または一般化

・注意事項：本調査はOFFICE110に寄せられた問い合わせデータをもとにした独自分析であり、国内企業全体の傾向を示すものではありません