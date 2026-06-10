業務用消耗品ＥＣサイト「ザックザク」、「オープン1周年超スペシャル 感謝祭」開催！

オザックス株式会社

オザックス株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：海老沼 英次、以下「当社」）が運営する業務用消耗品ECサイト「ザックザク」（https://www.zaxzax.jp/ ）は、2026年６月23日（火）オープン1周年を迎えます。日頃のご愛顧への感謝として2026年6月1日（月）から30日（火） までの1ヶ月間「オープン1周年超スペシャル感謝祭」を開催いたします。

プロが選ぶ道具１万点超を、小さなお店でも個人でもネットで購入が可能

「ザックザク」は、創業明治43年、大手飲食チェーンをはじめ多数の店舗運営を支援してきた当社が運営する、小規模飲食店・小売店向けの一般公開型公式ECサイトとして昨年6月にオープンいたしました。大手飲食チェーンが使用する高品質なツールや備品、資材、食品を取り扱い、飲食店様のみならず、プロ向け商品を好む一般のお客様にも好評をいただいております。

「居酒屋」、「焼肉屋」等の業態別に一括で必要な備品が取り揃えられるセットなど、お客様の課題や要望から生まれた商品も多数発売し、１年で取り扱い商品は１万点を超えるまでに拡大しています。

今後も店舗運営のお悩みを解決する品揃えを日々拡充し、店舗運営のさらなる効率化を支援してまいります。

オープン1周年超スペシャル感謝祭 概要

【第一弾】全商品送料無料キャンペーン

・開催期間：2026年6月１日（月）～ 2026年6月30日（火）

・対象者：「ザックザク」からの購入者様

・サイト：https://www.zaxzax.jp/

より多くのお客様にプロ仕様の商品をお試しいただけるよう、期間中は購入金額に関わらず、すべての商品を送料無料でお届けいたします。通常配送コストを気にすることなく、必要な備品を1点からお気軽にお買い求めいただけます。

【第二弾】ご購入プレゼントキャンペーン

・開催期間：2026年6月10日（水）～ 2026年6月23日（火）

・対象者：「ザックザク」からの購入者様

・サイト：https://www.zaxzax.jp/

期間中、1,000円（税込）以上ご購入いただいたお客様に、もれなく日常の店舗運営に役立つ実用的なプロ仕様商材をプレゼントいたします。※別途郵送予定

今回のプレゼント商品は、洗って繰り返し使える不織布ふきん「カウンタークロス」となります。抜群の吸水性と速乾性で雑菌の繁殖やニオイを防ぎ、衛生的に使えます。汚れたら気軽にポイッと捨てられる手軽さも、最大の魅力です。

※写真の色柄や大きさ、枚数とプレゼント商品内容が異なる場合があります。

【オザックス株式会社 会社概要】

所在地：東京都千代田区神田三崎町3丁目1-16 神保町北東急ビル

設立：1920年９月（創業：1910年9月）

資本金：5億２百万円

代表者：代表取締役社長CEO 海老沼 英次

事業内容：生活産業製品の生産・加工・販売、合成樹脂原料の販売

洋紙・板紙・紙二次製品及びパルプの販売

食品の販売

上記に関する輸出入

URL：https://www.ozax.co.jp/