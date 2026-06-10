【2026年6月 RPA導入事例】お客様環境におけるFAX・電話受付からのExcel手入力業務を自動化開始！

株式会社リプラスRPA 自動化

株式会社リプラスは、自社で提供するパソコン業務の自動化サービス「Good Hands-RPA」を活用し、印刷会社様のFAXや電話受付に伴うExcel入力業務を自動化することに成功しました。受注から納品までの全工程において大幅な時間短縮を実現した本事例と、RPA導入を成功に導くための3つのポイントについてお知らせいたします。

「リプラス News 2026 Vol.8」

【2026年6月より、お客様環境にてFAX・電話受付からのExcel手入力業務をRPAで自動化開始】

■ 導入の背景と課題：1日の多くを占める「Excelへの手入力」

日々の業務において、多くの企業が「手作業による定型業務の負担」という課題を抱えています。今回導入いただいた印刷会社様では、毎日FAXや電話で入る依頼を、手作業でExcelに受付入力されていました。

この受付Excelをベースにして、その後の「受注・生産・納品」といった重要な後工程をすべて管理されていましたが、日々の手入力にかなりの時間を割かれており、業務効率の改善と時間短縮が急務となっていました。

■ 「Good Hands-RPA」による解決アプローチ

解決アプローチ

弊社では、こうしたルーティンワークの課題に対し、RPAによる自動化の可能性をご提案しました。Excelをはじめとする業務ソフトと親和性の高い「Good Hands-RPA」を活用し、以下のステップで確実な導入を進めました。

1. 徹底したヒアリングと工程の明確化

まずは現場の業務内容を詳しくヒアリングし、各工程の作業を明確にしました。それぞれの工程に必要な作業内容を精査した結果、RPAによる自動化が十分に可能であると判断しました。

2. 「受注工程」からの段階的なプログラム開発

一気に全体を変えるのではなく、まずは入り口となる受注工程からRPAプログラムを開発しました。実際の業務に組み込んで試用していただいたところ、無事に自動化に成功しました。

3. 全工程の自動化へ

受注工程での成功を足掛かりに、生産から納品に至るまでの全工程の自動化プログラムを開発。すべての自動化に成功し、手作業の負担から解放されることで、人はより付加価値の高い“考える仕事”に集中できる環境を実現しました。

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■ 「IT担当者がいない」企業様こそ、私たちが最もお力になれる環境ですGood Hands-RPA

「Good Hands-RPA」は、システム専任者が不在の環境でも確実に業務の自動化を実現できる体制を整えています。導入の壁となる「ITリテラシー」や「運用への不安」を取り除くため、以下の3つの強みをご用意しています。

・IT知識は一切不要

お打ち合わせにおいて、難しい専門用語は一切使いません。「普段どのような手順で作業しているか」「どの画面を見ながらExcelに入力しているか」など、現場のありのままの業務フローを教えていただくだけで結構です。弊社スタッフが細部まで徹底したヒアリングを行い、お客様の言葉をロボットの動きに翻訳します。そのため、現場のご担当者様にプログラミングなどの新たな知識を習得していただく負担は全くありません。

・フルオーダー構築

市販のパッケージソフトのように「システムに合わせて現場のルールを変える」必要はありません。御社で長年使われている独自のExcelフォーマットや、紙の伝票からの転記ルール、担当者だけが知っているイレギュラーな確認作業などに合わせて、最適な自動化ロボットをゼロから構築します。現場の使い勝手や運用フローを無理に変えることなく、今ある業務をそのままスムーズに自動化へと移行できます。

・運用伴走サポート

業務の自動化は「導入して終わり」ではありません。パソコンのOSアップデートや、利用しているWebシステムの画面変更など、予期せぬ環境変化によるロボットの停止は必ず起こり得ます。「Good Hands-RPA」では、そうしたトラブル時の迅速なエラー対応やシナリオの改修、また事業拡大に伴う新たな業務の追加設定までを手厚くサポートします。自動化を現場に完全に定着させ、常に最高のパフォーマンスを維持し続けるためのパートナーとして継続的に伴走いたします。

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■ 「30分オンライン無料診断」で、自社の「自動化できる業務」を明確に！

まずは「オンライン無料診断」で、自社の「自動化できる業務」を明確に！

今回の印刷会社様のように、「毎日の入力作業をどうにかしたいが、何から手をつければいいか分からない」「自社の業務が本当にRPA化できるのか知りたい」と一歩踏み出せずにいる企業様に向けて、専任コンサルタントによる『オンライン無料診断』を実施しております。

「ITの専門知識」や「事前の資料準備」は一切不要です。普段の業務内容を気軽にお話しいただくだけで、以下の3つの価値を完全無料でご提供いたします。

・自動化できる業務の特定

何気なく毎日繰り返している作業の中から、「RPA化に最も適した業務」をプロの視点で洗い出します。

・「自動化余地レポート」の無償作成

ヒアリング内容をもとに、貴社の業務を客観的に分析したレポートを後日お渡しします。社内での検討材料や、経営層への稟議資料としてそのままご活用いただけます。

・無理のない導入ロードマップのご提案

いきなりシステムを全社導入するのではなく、貴社の予算や体制に合わせて「まずはこの1業務から試してみる」という、失敗しないためのスモールスタートの道筋をご案内します。

「RPAは難しい、自社には早い」と諦める前に、まずは「オンライン無料診断」を受けてみませんか？私たちコンサルタントへご相談いただくことが、長年悩まされてきた業務課題を解決する第一歩になります。

■オンライン無料診断 フォームからお申し込み

このページ下部のフォームに、会社名・担当者名・メールアドレスなどを入力するだけです。

入力項目は最小限に絞っていますので、3分もあれば完了します。

お申し込み後、担当コンサルタントより日程調整のご連絡をお送りします。

■ パソコン業務の自動化なら「Good Hands-RPA」

オンライン無料診断申込フォーム :https://goodhands-rpa.com/form/

「Good Hands-RPA」は、専門的なプログラミング知識がなくても導入できる自動化サービスです。「使い方が分からない」「構築が難しい」といったお悩みに対し、現場の業務内容に合わせた初期プログラムの構築から、導入後の運用までワンストップで伴走いたします。

【RPAに関するお問い合わせ先】Good Hands-RPAWebサイトはこちらをクリック :https://www.goodhands-rpa.com/

サービス名：PC自動化 RPA導入支援・保守 Good Hands-RPA(https://goodhands-rpa.com/)

お問い合わせ：フリーダイヤル 0120-703-392

Good Hands-RPA HP：https://goodhands-rpa.com/

メール or オンライン個別相談：https://goodhands-rpa.com/form/

運営会社：株式会社リプラス

代表取締役社長 柳町 正樹

本社所在地：〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅2-38-2

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TEL：052-414-7561

会社HP：http://www.riplus.co.jp/