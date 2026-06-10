「青パパイヤ酵素」が特別協賛！美容家 石井美保氏のバースデーイベント「VOYAGE de BEAUTE」に出展いたします。

株式会社三旺インターナショナル石井美保 バースデーイベント VOYAGE de BEAUTE Miho Ishii 50th Anniversary

株式会社三旺インターナショナル（代表取締役：前田健司、本社：岐阜県岐阜市）は、2026年7月4日（土）・5日（日）に開催される、美容家 石井美保氏のバースデーイベント「VOYAGE de BEAUTE Miho Ishii 50th Anniversary」において、石井氏に日頃からご愛用いただいている「青パパイヤ酵素」ブランドにて出展いたしますことをお知らせいたします。

「美の旅」をテーマとした本イベントでは、石井氏の私物や美容家ヒストリーが展示されるほか、スペシャルゲストによるトークショー等、特別なプログラムの実施が予定されています。

弊社の特設ブースでは、ご来場の皆様にお楽しみいただけるよう「ガラポン抽選会」を実施予定です。

また、会期中に1日1回行われるブランドステージにおきましても、今のあなたのラッキーアクションを導き出す「青パパイヤ占い」の開催を予定しております。

石井氏の圧倒的な美の世界観とともに、ぜひ会場でお楽しみください。スタッフ一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154226/table/24_1_80209003721741cbc79cebc66a9ce268.jpg?v=202606101051 ]

『VOYAGE de BEAUTE』 Miho Ishii -50TH ANNIVERSARY-

日時

2026年7月4日（土）10:00～20:00

2026年7月5日（日）10:00～19:00

＊事前予約制（無料）

場所

WITH HARAJUKU 3F HALL

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目14-30

電車でのアクセス

JR線原宿駅から徒歩１分

東京メトロ明治神宮前駅3番出口より徒歩１分

本イベントは事前抽選による完全予約制となっており、お申し込みは終了しております。

イベントの詳細については、下記イベント公式ページにてご確認ください。

URL：https://voyage-de-beaute.com/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/154226/table/24_2_257796a344463ce20461b2f1fbba95f7.jpg?v=202606101051 ]青パパイヤ酵素 顆粒タイプ 内容量:90g(3g×30包)

酵素の宝庫と呼ばれる青パパイヤは三大栄養素「たんぱく質」「脂質」「糖質」を分解するパパイン酵素を含んだ希少な食物です。

「青パパイヤ酵素」はシリーズ累計1.6億包(※1) 、1969年の開発以来、55年以上のロングセラー商品。世界有数の公共研究機関から、130編以上の学術論文が発表されている健康食品でもあります。



また、「青パパイヤ酵素」は独自(※2)の発酵熟成技術を用い、非加熱製法で製造されています。

この製法により、酵素を活かした製品として「活きてすみずみまで届く酵素」を手軽にお楽しみいただけます。

※1 1969年発売～2025年3月まで、青パパイヤ酵素シリーズの累計（メーカー調べ）

※2 発酵用微生物の研究・発見

本件に関するお問い合わせ

青パパイヤ酵素公式オンラインショップ青パパイヤ酵素公式オンラインショップ

■公式オンラインショップ：https://aopapa.jp/

■メールアドレス：pr@suno.co.jp

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