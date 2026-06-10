「青パパイヤ酵素」が特別協賛！美容家 石井美保氏のバースデーイベント「VOYAGE de BEAUTE」に出展いたします。
石井美保 バースデーイベント VOYAGE de BEAUTE Miho Ishii 50th Anniversary
株式会社三旺インターナショナル（代表取締役：前田健司、本社：岐阜県岐阜市）は、2026年7月4日（土）・5日（日）に開催される、美容家 石井美保氏のバースデーイベント「VOYAGE de BEAUTE Miho Ishii 50th Anniversary」において、石井氏に日頃からご愛用いただいている「青パパイヤ酵素」ブランドにて出展いたしますことをお知らせいたします。
「美の旅」をテーマとした本イベントでは、石井氏の私物や美容家ヒストリーが展示されるほか、スペシャルゲストによるトークショー等、特別なプログラムの実施が予定されています。
弊社の特設ブースでは、ご来場の皆様にお楽しみいただけるよう「ガラポン抽選会」を実施予定です。
また、会期中に1日1回行われるブランドステージにおきましても、今のあなたのラッキーアクションを導き出す「青パパイヤ占い」の開催を予定しております。
石井氏の圧倒的な美の世界観とともに、ぜひ会場でお楽しみください。スタッフ一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/154226/table/24_1_80209003721741cbc79cebc66a9ce268.jpg?v=202606101051 ]
『VOYAGE de BEAUTE』 Miho Ishii -50TH ANNIVERSARY-
日時
2026年7月4日（土）10:00～20:00
2026年7月5日（日）10:00～19:00
＊事前予約制（無料）
場所
WITH HARAJUKU 3F HALL
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1丁目14-30
電車でのアクセス
JR線原宿駅から徒歩１分
東京メトロ明治神宮前駅3番出口より徒歩１分
本イベントは事前抽選による完全予約制となっており、お申し込みは終了しております。
イベントの詳細については、下記イベント公式ページにてご確認ください。
URL：https://voyage-de-beaute.com/
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/154226/table/24_2_257796a344463ce20461b2f1fbba95f7.jpg?v=202606101051 ]
青パパイヤ酵素 顆粒タイプ 内容量:90g(3g×30包)
酵素の宝庫と呼ばれる青パパイヤは三大栄養素「たんぱく質」「脂質」「糖質」を分解するパパイン酵素を含んだ希少な食物です。
「青パパイヤ酵素」はシリーズ累計1.6億包(※1) 、1969年の開発以来、55年以上のロングセラー商品。世界有数の公共研究機関から、130編以上の学術論文が発表されている健康食品でもあります。
また、「青パパイヤ酵素」は独自(※2)の発酵熟成技術を用い、非加熱製法で製造されています。
この製法により、酵素を活かした製品として「活きてすみずみまで届く酵素」を手軽にお楽しみいただけます。
※1 1969年発売～2025年3月まで、青パパイヤ酵素シリーズの累計（メーカー調べ）
※2 発酵用微生物の研究・発見
本件に関するお問い合わせ
青パパイヤ酵素公式オンラインショップ
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■公式オンラインショップ：https://aopapa.jp/
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