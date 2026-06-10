ミズノ株式会社に、法務オートメーション「OLGA」を導入いただきました

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）が提供する法務オートメーション「OLGA（オルガ）(https://olga-legal.com/)」が、総合スポーツメーカー用品のミズノ株式会社（本社：大阪府）に、導入いただいたことをお知らせいたします。

■導入の背景

ミズノ株式会社では、事業部から日々多く依頼がある契約審査や法律相談を、他社外部ツールで受け付けていました。そのなかで、過去の契約審査への回答や知見が既存ツールやメール、スプレッドシート等に散在しており、必要なナレッジの検索・再利用に多大な時間を要していました。

また、グローバルな事業展開に伴い法務案件が増加・複雑化するなかで、組織全体の意思決定スピードを左右する「法務ナレッジの活用」に課題を抱えていました。

さらに、事業部から法務部への依頼時に発生する情報不足による確認作業の往復や、頻繁にくる初歩的な問い合わせへの対応により、法務担当者の深い思考が中断されることが常態化していました。

これらの課題を解決し、法務がより経営に資する付加価値業務へ注力できる体制を構築するため、「OLGA」の導入を決定いたしました。

■導入理由

比較検討の結果、以下の点が評価され「OLGA」の導入に至りました。

- 情報資産の自動蓄積現場の手作業無く、依頼を受けた法務の案件情報が自動で蓄積されるため、情報の抜け漏れが無くなり現場の負担削減に繋がる点。- 過去情報の一元管理と容易な検索機能法務案件の過去情報がすべて「OLGA」内に一元的に管理されることで、情報の検索が容易になる点。また、その検索機能の操作性が非常に優れている点。- 必要な情報が自動共有される情報案内機能従業員へのリマインドメール自動送付機能や自動ヒアリング機能など、依頼者側の業務効率化を促進し、法務部側の負担を軽減する機能が豊富に搭載されており、今後も開発が期待できる点。

■会社概要

会社名：ミズノ株式会社

本社住所：大阪府大阪市住之江区南港北1-12-35

代表者：水野 明人

従業員数：3,649名

資本金：261億3,700万円

事業内容：総合スポーツ用品メーカー

URL：https://corp.mizuno.com/jp

■法務オートメーション「OLGA」について

法務オートメーション「OLGA」は、法務案件管理・契約書レビュー・契約書管理・CLM（契約ライフサイクル管理）を一気通貫で自動化する法務SaaSです。

外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務の効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援しています。

「OLGA」詳細はこちら :https://olga-legal.com/

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=pymz67a2v-A ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=VNTDRHCvvnM ]

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都港区虎ノ門3-4-7 虎ノ門36森ビル 8階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/