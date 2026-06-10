ohpner、「URARAクリニック」のモビリティ広告(アドトラック)第3弾掲出を担当

ohpner株式会社

オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井 健）は、「URARAクリニック(https://uraraclinic.jp/)」を運営する医療法人社団宇良々舎（東京都新宿区）のモビリティ広告(アドトラック)掲出を担当いたしました。

2026年6月10日より「URARAクリニック」のクリエイティブを掲出したモビリティ広告車両2台が、東京エリア（丸の内・新宿・渋谷）にて走行を開始しております。

▼モビリティ広告

開始日：2026年6月10日

エリア：東京（丸の内・新宿・渋谷エリア）

■ 「URARAクリニック」について

『健康的に痩せながら、かつ若々しく美しく』なることを目的とした“医療美痩身“サービス

サービスサイトURL：https://uraraclinic.jp/

※本件に関する公式リリースはこちら：https://ohpner.com/news/20260610

■ ohpner株式会社について

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。 モビリティ広告、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。

・モビリティ広告(アドトラック)詳細(https://ohpner.com/service/mobility-ad-track)

・アドトラックをモビリティ広告へ再定義した理由(https://ohpner.com/column/adtruck-mobility)