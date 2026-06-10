【6/29 Web開催決定】ハラスメントが繰り返される理由とは ―未然防止から再発防止までを”仕組み”でつなぐ対策設計

株式会社アドバンテッジ リスク マネジメント

株式会社アドバンテッジリスクマネジメントは、2026年6月29日（月）に、人事/総務/労務部門のご担当者様および責任者様を対象としたWebセミナー「ハラスメントが繰り返される理由とは ―未然防止から再発防止までを”仕組み”でつなぐ対策設計」を開催いたします。

本セミナーでは、なぜ同様の問題が繰り返されるのかをひも解きながら、再発を防ぐためにどのような関わりと施策が必要かを具体的にご紹介します。

ハラスメント対策として、相談窓口の設置や研修の実施、個別事案への対応を進めているにもかかわらず、「同様の問題が繰り返される」という課題に直面していないでしょうか。

行為者への注意や指導で対応が止まってしまい、再発のリスクが残り続けるケースも見受けられます。

つまり、多くの企業が直面しているのは「発生後の個別対応はできているが、再発を防ぎきれていない」状態です。

本セミナーでは、なぜ同様の問題が繰り返されるのかをひも解きながら、再発を防ぐためにどのような関わりと施策が必要かを具体的にご紹介します。

まずは「そもそも起こさない」ために必要な未然予防の考え方や、研修・EQ（感情マネジメント力）の役割を解説。

そして、「再発防止」の観点として、実際のカウンセリング事例を交えながら、ハラスメント発生時の対応や、行為者の行動変容に向けた具体的な関わり方をご紹介します。

「起きてからの対応」だけでなく、再発を防ぎ、同じ問題を繰り返さないために何を組み合わせ、どう回すのか。対策を“点”ではなく“流れ”として設計し直したい方に向け、ハラスメント対策を単発の施策ではなく、“仕組み“としてどのように設計し、機能させていくべきかを整理してお伝えします。

セミナー概要（お申し込みはこちら） :https://form.armg.jp/entr/semi/ccou-cou-00618?utm_source=othersite&utm_medium=prtimes&utm_campaign=prti00204260609&utm_Campaign_cus=prti00204260609

■このような方にオススメのセミナーです

●研修・相談対応などは実施しているが、施策が点在していると感じている

●行為者への対応を含め、ハラスメントを繰り返さないための施策を検討したい

●事後対応・予防を含めて、“仕組みとして機能する形”に見直したい

■日時：2026年6月29日(月)12:00～12:50

■申込期間：2026年6月24日(水) 17:59まで

■参加費：無料

■対象：人事/総務/労務部門のご担当者様および責任者様

■主催：株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

■講演内容

1.はじめに：ハラスメントの予防と再発防止の意義

2.EQを活用したアプローチ

3.カウンセリングを活用したアプローチ

4.クロストーク

■その他：当セミナーは、ウェブセミナー配信ツール「Zoom」を利用して配信いたします。

株式会社アドバンテッジリスクマネジメント

(本社：東京都目黒区、代表取締役社長：鳥越 慎二)

https://www.armg.jp/

1995年、休職者の所得を補償する保険「GLTD(団体長期障害所得補償保険)」専業代理店として創業。

2002年より、日本で初めてストレスチェックを取り入れた、予防のためのEAP(従業員支援プログラム)サービスの提供を開始し、周辺領域へと事業を拡大。

現在は、EAPや研修・ソリューション、健康経営支援を軸とする「メンタリティマネジメント事業」、病気・ケガ、出産・育児、介護による休業・復職支援や仕事との両立支援を軸とする「就業障がい者支援事業」、個人向け保険販売を軸とする「リスクファイナンシング事業」を展開。

従業員の「ウェルビーイング」、「ハピネス」向上を掲げ、今後は福利厚生アウトソーシングや労務管理支援、組織活性のためのツールなどへと事業拡大。各種サービスのDX化を推進し、効果につながるプラットフォームとソリューションをより多くの企業に提供しウェルビーイング領域における圧倒的地位を目指す。