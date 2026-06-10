夏休みイベント開催♪家族で楽しむ北軽井沢アウトドア体験と自然アクティビティ｜お子様無料コンテンツも充実

鹿島軽井沢リゾート株式会社

ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢（群馬県吾妻郡、総支配人：上山 勝）は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで、夏休みイベントとして、ご家族で楽しめるアウトドア体験や自然アクティビティを多数ご用意いたします。

浅間山を望む北軽井沢の自然に包まれたリゾートでは、澄んだ空気と美しい景色の中で、ここでしか味わえない特別なひとときをお楽しみいただけます。お子様から大人まで楽しめる多彩なイベントを通して、夏の滞在をより豊かに演出します。

WELCOME「浅間のかき氷」サービス

自然と光が調和した癒しの室内プール

標高約1,300mの自然豊かな地で汲み上げた浅間の天然水を使用し、夏にぴったりのかき氷をご用意いたしました。シェフオリジナルの信州産ブルーベリーシロップは、果実を贅沢に使用し、実の食感と濃厚でみずみずしい甘酸っぱさが特長です。氷にかけるたびに広がる豊かな香りと、鮮やかな彩りをお楽しみいただけます。そのほか、お子様にも人気のシロップも取り揃えております。

チェックイン後にご利用いただけるウェルカムサービスとして、ラウンジにてご提供いたします。さらに、お客様ご自身でお作りいただけるセルフスタイルにて、作る楽しさもご体験いただけます。

7月1日（水）から8月31日（月）までの期間限定、毎日15:00～17:00にてご提供。夏のひとときを涼やかに彩る特別な一品を、ぜひご賞味ください。

軽井沢スカイパークで楽しむ夏のアウトドア無料体験

高原の天然水で味わう、贅沢ブルーベリーかき氷

スキーシーズンは「軽井沢スノーパーク」として親しまれるエリアが、グリーンシーズンには「軽井沢スカイパーク」として新たな魅力を展開いたします。

澄んだ空気と雄大な浅間山、そして夜には満天の星が広がる、自然の美しさに満ちたロケーションです。日中は豊かな自然の中で多彩なアクティビティを楽しみ、夜は静寂に包まれながら星空を眺めるなど、一日を通して特別な体験をお過ごしいただけます。家族や仲間とともに過ごすひとときは、心ほどける贅沢な時間。開放感あふれる自然の中で、ここでしか味わえない思い出づくりを。

青い空の下、家族でのびのびと過ごす１日

キッズパーク

青空の下、思いきり体を動かせる広々としたエリア。木陰でひと休みしたり、ブランコで遊んだり、自然の中でのびのびと過ごせます。

フリスビーやバドミントンなど、ご家族で楽しめる遊具もご用意しており、小さなお子様も安心の空間です。

実施期間：7月1日～8月31日 毎日

営業時間：9:00～17:00

星空観賞エリア

街明かりの少ない北軽井沢ならではの満天の星空。深呼吸したくなるような澄んだ静けさの中、頭上いっぱいに広がる星のきらめきが、日常の喧騒をそっと忘れさせてくれます。自然と一体になるような、特別な夜をお届けします。

思い思いの場所で、ご自由に夜空をご鑑賞ください。

実施期間：7月1日～ 毎日

美しい夏の夜空夏休みを彩る花火体験

花火広場

澄んだ高原の夜に楽しむ、やさしく灯る手持ち花火。静けさに包まれた空気の中で、きらめく光が夏の夜をより一層特別に演出します。ゆったりと流れる時間をお楽しみください。手持ち花火はフロントにて販売しておりますので、お気軽にお買い求めいただけます。

実施期間：7月1日～8月31日 毎日

営業時間：19:00～20:30

焚火体験

澄んだ空気に包まれた高原の夜。

焚火を囲みながら、ゆらゆらと揺れる炎を眺めるひととき。薪がはぜる音とともに、やさしい火のぬくもりに身を委ね、心と頭をゆっくりと休めていただく特別な時間。満天の星空の下で過ごす、夏休みの思い出に残る贅沢な体験です。

実施期間：7月3日～8月29日 火・金・土曜日

営業時間：18:30～20:30

お子様無料サービス♪家族旅行をもっと楽しく

高原で楽しむ焚火を囲む、やさしいひととき家族で楽しむ、ゴルフカートツアー

■ネイチャーヒルズ軽井沢カントリークラブ・カートツアー

ガイドによる質問形式で、普段は見ることのできないゴルフ場の魅力をご紹介。自然やその秘密を、楽しみながら学べる体験型プログラム。ご家族で安心してご参加いただけるツアーです。

開催日：7月3日～8月29日

お盆を除く火・金・土曜日

実施時間：16:20～

■キッズワークショップ＠リゾートセンター

チェックイン後に、リゾートセンターでお子様が楽しめる体験型ワークショップを開催。「つくる楽しさ」で、旅の思い出をもっと特別に。自然に囲まれたリゾートで、心に残るひとときを。

☆キッズシェフクラブ（火曜）

☆キッズクラフトクラブ（土曜）

開催日：7月21日～8月29日 火・土曜日

実施時間：15:00～約30分

※材料がなくなり次第終了

ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢

リゾートセンターで開催するわくわくワークショップイベント詳細 :https://karuizawa.holidayinnresorts.com/events/やわらかな光が差し込む、開放感あふれるロビーラウンジ

北軽井沢の大自然に寄り添う滞在型リゾート「ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢」。

春は新緑、夏は爽やかな涼風、秋は鮮やかな紅葉、冬は白銀の景色と、四季折々の表情を楽しみながら、散策やアクティビティ、ゆったりとしたリゾート時間をお過ごしいただけます。

客室からは浅間山の絶景が広がり、季節ごとに移りゆく自然の美しさを間近に感じられます。

温泉で心と身体を癒し、地元食材を使った料理で五感を満たし、季節のアクティビティで心弾む滞在を楽しめるのも魅力のひとつ。

館内にはキッズフレンドリーな設備やサービスが揃い、小さなお子様連れでも安心です。

一年を通してカラフルな魅力が広がる北軽井沢で、ご家族みんなが心から楽しめる特別なひとときをお過ごしください。

Kids Stay Eat Free :https://karuizawa.holidayinnresorts.com/kids-program/12歳以下のお子様のご宿泊とお食事が無料となる、ホリデイ・インならではの特別なプログラムです。※規定あり

【ご予約・お問い合わせ】

ANAホリデイ・イン リゾート軽井沢

〒377-1412 群馬県長野原町北軽井沢2032-16

TEL: 0279-84-1441（代表）EMAIL: info.anahirkaruizawa@ihg.com

HP: https://karuizawa.holidayinnresorts.com

【報道関係者からのお問い合わせ】

マーケティング: pr.anahirkaruizawa@ihg.com

ホリデイ・イン(R)ホテルズ&リゾーツについて

ホリデイ・インでは、ご友人やご家族、同僚と一緒に過ごす大切な瞬間をサポートします。世界中で展開するホリデイ・インは、温かく心地よいサービス、親しみやすくも新しさを感じるデザイン、そしてブランドならではの快適さとアイコニックな緑のサイネージを通じて、ビジネスでもレジャーでも、思い出に残る体験をお届けします。12歳以下のお子様専用メニューの飲食が無料になるレストラン、ミーティングやビジネス用施設、フレキシブルなパブリックスペースなど、仕事やくつろぎをサポートするアメニティをご用意しています。ブランドの詳細は、https://www.holidayinn.com

Facebook: https://www.facebook.com/HolidayInn/

Instagram: https://www.instagram.com/holidayinn/ をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のおもてなし）を提供するグローバルホスピタリティー企業です。20のホテルブランドと1億4,500万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,700軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,200軒超の開発パイプラインを展開しています。

ラグジュアリー&ライフスタイル:

シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ: https://www.sixsenses.com/en

リージェント ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation

インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ: https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation

ヴィニェット コレクション: https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation

キンプトン ホテルズ&レストランツ: https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation

ホテルインディゴ: https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation

プレミアム:

voco: https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation

Ruby: https://www.ruby-hotels.com/en

HUALUXE ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation

クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation

EVEN ホテルズ: https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation

エッセンシャルズ:

ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ: https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation

ホリデイ・イン エクスプレス: https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation

ガーナー: https://www.ihg.com/content/us/en/garner-hotels

avid ホテルズ: https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation

スイーツ:

Atwell スイーツ: https://www.atwellsuites.com/hotels/us/en/reservation

ステイブリッジ スイーツ: https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation

ホリデイ・イン クラブバケーションズ: https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation

キャンドルウッド スイーツ: https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation

エクスクルーシブパートナーズ:

イベロスター ビーチフロント リゾーツ: https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約385,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

公式サイト（英語） https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

公式サイト（日本語） https://www.ihg.com/japan/content/jp/ja/japan

IHGワンリワーズ https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home

アプリのダウンロードはこちら：

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