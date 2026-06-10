＼ふわふわもリボンもありません／カジュアルを極めた、大人にちょうどいい愛嬌たっぷり「デニムベア」が誕生！

株式会社プティルウ

オリジナルぬいぐるみの企画、製造、販売を行う株式会社プティルウ（所在地：大阪府泉佐野市、代表取締役社長：長田耕太）は、甘すぎないカジュアルな愛らしさが魅力の新作マスコット「デニムベア」を2026年6月10日（水）に発売いたしました。

ぬいぐるみが持つ本来の「癒やし」はそのままに、デニム風の生地と絶妙な表情で、大人が「自分のための相棒」として連れて歩きたくなる、こだわりを詰め込んだマスコットベアです。

■ 開発の背景：「大人が照れずに、カジュアルに連れ歩けるベア」を

テディベアといえば、「ベージュや白のふわふわした毛並み」に「甘いサテンのリボン」をあわせたファンシーなイメージが一般的です。しかし近年、大人の間で日常的にぬいぐるみを持ち歩き、旅先やカフェで写真を撮る「ぬい活」「ぬい撮り」カルチャーが定着しています。

「大好きなテディベアを、普段のカジュアルなファッションやインテリアに馴染むテイストで、気兼ねなく連れ歩きたい」

そんな大人のわがままを叶えるため、半世紀以上テディベアを作り続けてきたプティルウが、あえて王道の“甘さ”を引き算し、カジュアルさを極めたテディベアを開発いたしました。

■ ジーンズの本格ディテールを12cmに凝縮した、老舗のこだわり派ベア

この“甘さ引き算”を形にするため、1969年の創業以来50年以上にわたりぬいぐるみを作り続けてきた技術を結集。大人の日常に飽きずに馴染むマスコットとして、小さなボディに本格的なジーンズのギミックを徹底的にこだわり抜きました。

01.ジーンズさながらの「ちっちゃなフロントポケット」

ベアのぷっくりとしたお腹には、本物のジーンズをミニチュアにしたようなフロントポケットを配置。ポケット口にはミニカシメ風のパーツをあしらい、ワークテイスト溢れる本格的なギミックに仕上げています。

02.立体感を際立たせる「金茶色の本格ステッチワーク」

ブルーの生地に美しく映える、金茶色のステッチを随所に施しました。この丁寧なステッチワークがベアの綺麗なボディラインを強調し、小さなマスコットながらも圧倒的な存在感とクラフトマンシップを放ちます。

03.絶妙なコントラストを生む「ナチュラルカラーの別生地」

手足の先や、まあるい耳の裏側には、優しいナチュラルカラーの別生地を配しました。デニム風生地のクールさと、別生地の持つ温かみのコントラストが、ベアの「小生意気で愛くるしい」表情をいっそう引き立てています。

■ ライフスタイルにそっと馴染む。いつでも側に置いておきたいサイズ感

大人の手のひらにすっぽり収まるサイズ感でありながら、しっかりとした佇まいで自立（お座り）するため、お家の特等席や職場のデスクなど、ライフスタイルのあらゆる場面に無理なくフィットします。

さらに、バッグや鍵に簡単に取り付けることができるキーホルダータイプを採用。大人のコーディネートにスタイリッシュに溶け込み、毎日の移動を「大好きな相棒と一緒のお出かけ」に変えてくれます。

また、両手のひらにはマグネットが内蔵されており、前でパチンと手を合わせたり、ミニメッセージカードや小さなメモを挟んで持たせたりすることができます。デスクの上で大切なメモを健気に抱えさせたり、大切な人へのギフトに一言添えたりと、側に置いておくだけで日常をユーモラスに彩ってくれます。

キャラクター感を抑えたスタイリッシュなデニム素材は、どんな空間や大人の持ち物にもお洒落に馴染み、毎日の生活にさりげない癒やしと安心感をプラスしてくれます。

デニムベア(4S)インディゴ＆アイスブルー

価格：各1,980円（税込）

サイズ：高さ約12cm

足裏プリント（オプション 片足＋660円）：

日本語：3文字×2段まで

アルファベット：6文字×2段まで

詳細を見る :https://www.ptl.co.jp/c/myteddybear/bear/4s-bear/denimbear

■ 特別な記念日やペアでお揃いに！名入れ付き「2体セット」も同時発売

カップルやご友人同士、また特別な記念日のギフトに最適な「デニムベア 2体セット（名入れ付き）」も同時にラインナップいたします。

こちらの2体セットは、「足裏への名入れ」が含まれているのが最大の魅力。お互いの名前や大切な記念日、推しのイニシャルなどを刻んで、世界にひとつだけの特別な「ペアの相棒」をすぐにお手元にお迎えいただけます。

カジュアルなルックスだからこそ、お部屋のインテリアとして並べて飾っても甘くなりすぎず、大人のライフスタイルにスタイリッシュに溶け込みます。

デニムカップルベア(4S)インディゴ＆アイスブルー

価格：3,980円（税込）

サイズ：高さ約12cm

足裏プリント（それぞれの左足裏にプリント）：

日本語：3文字×2段まで

アルファベット：6文字×2段まで

詳細を見る :https://www.ptl.co.jp/c/myteddybear/bear/4s-bear/denimcouple

「デニムベア」「デニムカップルベア」はプティルウ本店ほか、プティルウ楽天市場店、Amazon店、ギフトモール店、Yahoo!ショッピング店でも販売中です。

詳細は各店舗、商品ページをご覧ください。

【プティルウ本店】

デニムベア：https://www.ptl.co.jp/c/myteddybear/bear/4s-bear/denimbear

デニムカップルベア：https://www.ptl.co.jp/c/myteddybear/bear/4s-bear/denimcouple

【プティルウ楽天市場店】

デニムベア：https://item.rakuten.co.jp/petitloup1969/denim_bear/

デニムカップルベア：https://item.rakuten.co.jp/petitloup1969/denim_couple/

【アマゾン店】

デニムベア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3NZ77TR

デニムカップルベア：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3NSJK4D

【ギフトモール店】

デニムベア：https://giftmall.co.jp/giftpp9nf4/

デニムカップルベア：https://giftmall.co.jp/gift3im4zB/

【ヤフー店】

デニムベア：https://store.shopping.yahoo.co.jp/petitloup/7576.html

デニムカップルベア：https://store.shopping.yahoo.co.jp/petitloup/8032900.html

プティルウについて

プティルウは1969年創業。半世紀以上もの間、数多くのテディベアとその仲間たちを生み出してきました。私たちがお届けしたいのは、毎日がちょっとハッピーになる「こぐまのいる生活」。

忙しい毎日の中でぬいぐるみと触れ合うことで、ほんわか優しい時間を過ごしていただきたい。

これからも、生活に寄り添うぬいぐるみをつくって参りたいと考えています。

▼オンラインショップ

【本店】https://www.ptl.co.jp/

【プティルウ楽天市場店】https://www.rakuten.ne.jp/gold/petitloup1969/

【アマゾン店】https://x.gd/amazonpetitloup

【プティルウYAHOO!店】https://shopping.geocities.jp/petitloup/

【ギフトモール店】https://giftmall.co.jp/shop/petitloup1969/

▼SNS

【Instagram】https://www.instagram.com/petitloup01/

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