秋試験申込スタートに合わせ「徳島県職員お仕事説明会」を7月1日(水)16：30～開催します。【参加無料・県庁会場は先着40名・オンラインも同時開催】

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徳島県


１．日時


　　令和8年7月1日（水）16:30～18:00



２．参加方法


（1）会場参加


　　　場所：徳島県庁11階 CO-CAGEキッチン


　　　定員：40名程度（先着順・要事前申込）



（2）オンライン参加


　　　Zoom使用（要事前申込・通信料等は参加者負担となります。）


　　　定員の上限はありません。



３．内容


（1）先輩職員パネルディスカッション


　　　「行政事務・電気・機械・建築・総合土木・農業・林業・水産」の先輩職員による


　　　業務内容の説明、質疑応答


（2）採用試験の概要説明


　　　秋季に実施する試験の変更点やスケジュールなど、採用試験の概要説明


（3）個別質問コーナー（※会場参加の方のみ）




４．対象


　　 ・採用試験の受験を検討している方


　　 ・徳島県職員の仕事に関心のある方



５．申込方法


　 徳島県電子申請サービスよりお申込みください。


　　〈申込みはこちらから〉(https://www.pref.tokushima.lg.jp/saiyou/docs/7313840/)


※申込締切は、令和8年6月28日（日）までです。


※会場開催について、申込多数の場合は先着順となります。



４．問合せ先


徳島県人事委員会事務局任用課


電　話：088-621-3212


メール：shiken@mail.pref.tokushima.lg.jp



詳細は、「徳島県職員採用案内ホームページ」(https://www.pref.tokushima.lg.jp/saiyou/)よりご確認ください。