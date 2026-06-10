秋試験申込スタートに合わせ「徳島県職員お仕事説明会」を7月1日(水)16：30～開催します。【参加無料・県庁会場は先着40名・オンラインも同時開催】
徳島県
１．日時
令和8年7月1日（水）16:30～18:00
２．参加方法
（1）会場参加
場所：徳島県庁11階 CO-CAGEキッチン
定員：40名程度（先着順・要事前申込）
（2）オンライン参加
Zoom使用（要事前申込・通信料等は参加者負担となります。）
定員の上限はありません。
３．内容
（1）先輩職員パネルディスカッション
「行政事務・電気・機械・建築・総合土木・農業・林業・水産」の先輩職員による
業務内容の説明、質疑応答
（2）採用試験の概要説明
秋季に実施する試験の変更点やスケジュールなど、採用試験の概要説明
（3）個別質問コーナー（※会場参加の方のみ）
４．対象
・採用試験の受験を検討している方
・徳島県職員の仕事に関心のある方
５．申込方法
徳島県電子申請サービスよりお申込みください。
〈申込みはこちらから〉(https://www.pref.tokushima.lg.jp/saiyou/docs/7313840/)
※申込締切は、令和8年6月28日（日）までです。
※会場開催について、申込多数の場合は先着順となります。
４．問合せ先
徳島県人事委員会事務局任用課
電 話：088-621-3212
メール：shiken@mail.pref.tokushima.lg.jp
詳細は、「徳島県職員採用案内ホームページ」(https://www.pref.tokushima.lg.jp/saiyou/)よりご確認ください。